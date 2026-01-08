Pasar Spot XRP Hadir di Hyperliquid Dengan Pasangan FXRP USDC

TLDR

FXRP memungkinkan perdagangan spot onchain XRP melalui orderbook Hyperliquid.

FXRP dapat di-bridge kembali ke XRPL atau digunakan dalam alat XRPFi milik Flare.

Perdagangan dimulai dengan FXRP yang dipasangkan dengan USDC di pasar spot Hyperliquid.

Bridge berbasis smart account untuk penarikan FXRP sedang dalam pengembangan.

Flare telah mengaktifkan perdagangan spot XRP di Hyperliquid untuk pertama kalinya dengan meluncurkan FXRP, versi wrapped dari XRP, ke dalam pasar onchain. Pasangan FXRP/USDC yang baru memberikan trader kemampuan untuk mengakses XRP melalui orderbook Hyperliquid sambil mempertahankan custody onchain penuh.

FXRP adalah bagian dari upaya Flare yang lebih luas untuk membawa utilitas dan likuiditas dunia nyata ke XRP di seluruh sistem terdesentralisasi. Menggunakan infrastruktur FAssets dan standar Omnichain Fungible Token (OFT) milik LayerZero, FXRP sepenuhnya dijaminkan dan berpindah antar chain tanpa bergantung pada custody terpusat. Setiap token FXRP mempertahankan representasi 1:1 XRP yang ditambatkan ke XRP Ledger.

FXRP Terdaftar di Hyperliquid Dengan Dukungan Spot Asli

Hyperliquid, yang beroperasi pada blockchain Layer-1 throughput tinggi miliknya sendiri, menambahkan FXRP ke platform perdagangan spot-nya. Listing baru ini memperkenalkan eksposur spot XRP asli untuk pertama kalinya di bursa tersebut. Hyperliquid sebelumnya hanya mendukung derivatif XRP.

Listing awal diluncurkan dengan pasangan FXRP/USDC, dan lebih banyak pasangan stablecoin mungkin akan menyusul. Flare mengonfirmasi bahwa perdagangan terjadi melalui lapisan HyperEVM Hyperliquid, dengan aset diselesaikan ke dalam HyperCore untuk eksekusi berbasis orderbook. Tidak seperti model automated market maker, platform orderbook menawarkan transparansi harga dan spread yang lebih ketat untuk trader aktif.

Model perdagangan dirancang untuk pengguna yang membutuhkan eksekusi efisien dan ingin melakukan lindung nilai terhadap perpetual berbasis XRP. Trader sekarang dapat mengelola risiko secara langsung on-chain sambil melewati kebutuhan akan platform terpusat atau token wrapped dari bursa.

Flare Merencanakan Penarikan Satu Klik Kembali ke XRP Ledger

Bridge yang didukung oleh Smart Accounts Flare sedang dalam pengembangan. Setelah aktif, ini akan memungkinkan pengguna untuk menarik FXRP ke XRP Ledger dengan satu transaksi.

Menurut Flare, alur onchain penuh—dari bridging ke perdagangan hingga penarikan—menjaga transparansi dan meminimalkan risiko counterparty.

Co-founder Flare Hugo Philion menjelaskan integrasi tersebut sebagai bagian dari strategi Flare yang lebih luas untuk memperluas jangkauan XRP. "Dengan menggabungkan infrastruktur FAssets Flare dengan orderbook Hyperliquid, kami memperluas apa yang dapat dilakukan XRP di seluruh DeFi sambil mempertahankan XRPL sebagai lapisan settlement kanonik," katanya.

FXRP sebagai Gerbang ke Kasus Penggunaan XRPFi Onchain

Peluncuran FXRP juga membuka akses ke ekosistem XRPFi Flare yang lebih luas. Setelah diperdagangkan, FXRP dapat di-bridge kembali ke Flare untuk digunakan dalam aplikasi lending, staking, dan yield.

Positioning ini memperluas XRP dari token remitansi atau settlement sederhana menjadi token yang dapat digunakan dalam keuangan onchain tanpa meninggalkan lingkungan crypto-native.

Data saat ini menunjukkan bahwa FXRP memiliki pasokan beredar lebih dari 86 juta token, dengan nilai pasar mendekati $182 juta. Nilai tersebut sepenuhnya didukung oleh XRP yang dikunci dalam infrastruktur minting Flare, diamankan melalui smart contract transparan dan pelacakan onchain.

