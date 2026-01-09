BursaDEX+
Validator Ethereum Menghadapi Waktu Tunggu Beberapa Minggu Seiring Meningkatnya Partisipasi Staking

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2026/01/09 01:00
Ekosistem staking Ethereum menunjukkan tanda-tanda yang jelas dari pengetatan seiring permintaan untuk validator terus meningkat. Peserta kini menghadapi waktu tunggu beberapa minggu untuk masuk ke jaringan. Antrian staking yang terus bertambah ini mencerminkan pergeseran struktural dalam bagaimana ETH disimpan dan digunakan – tidak lagi sebagai pasokan likuid tetapi lebih sebagai modal produktif jangka panjang. Seiring lebih banyak ETH terkunci dalam validasi, dinamika pasokan, imbal hasil, dan keamanan jaringan secara diam-diam sedang dibentuk ulang.

Mengapa Penundaan Validator Menambah Hambatan Pada Masuknya Kembali Pasokan

Kondisi staking Ethereum saat ini menyoroti masalah prediktabilitas yang terus berkembang. Pakar kripto Dave telah menunjukkan di X bahwa antrian masuk staking ETH sekarang menunjukkan perkiraan waktu tunggu 25 hari dan 4 jam untuk masuk. Sebelumnya, waktu tunggu sekitar 7,55 hari, yang merupakan peningkatan waktu tunggu lebih dari tiga kali lipat dalam periode yang relatif singkat.

Pada saat yang sama, antrian keluar melaporkan waktu tunggu 14 menit, yang sebelumnya berada di 44,25 hari, mewakili pengurangan lebih dari 4.000 kali, dari beberapa minggu menjadi beberapa menit. Menurut Dave, staking pada blockchain dengan tingkat variasi antara persyaratan masuk dan keluar seperti ini tidak pasti. Menunggu berminggu-minggu untuk masuk sementara keluar hampir langsung membuat perilaku staking sangat bergantung pada kondisi dan tidak dapat diprediksi. 

Ethereum

Kontras ini adalah alasan mengapa pakar tersebut lebih memilih staking di Cardano, karena tidak ada antrian masuk. Selain itu, delegasi tercermin on-chain secara langsung, dan perubahan stake transparan dan deterministik. Satu-satunya penundaan adalah periode stake aktif tetap dari dua epoch, yaitu 10 hari sebelum perubahan delegasi berlaku. 

Konsistensi ini yang membuat perbedaan karena tidak ada antrian dinamis, tidak ada pergeseran mendadak, dan tidak ada kejutan yang didorong oleh perubahan kondisi jaringan. Jika permintaan untuk stake di Cardano meningkat dengan cepat, itu tidak akan membuat perbedaan sama sekali, karena prediktabilitas sangat penting terutama dalam investasi moneter.

Mengapa Throughput Tanpa Konteks Tidak Berarti

Klaim utama tentang transfer stablecoin senilai $8 triliun di Ethereum terdengar mengesankan, tetapi itu adalah metrik yang sepenuhnya tidak berarti. Analis kripto DBCrypto mencatat bahwa satu entitas dapat memindahkan $1 miliar bolak-balik antara dua dompet sepuluh kali, menciptakan volume $10 miliar secara tiba-tiba, tetapi menghasilkan nol aktivitas ekonomi.  

Inilah mengapa bank tidak mengiklankan volume transfer sebagai metrik pertumbuhan, karena volume tanpa konteks tidak memberitahu apa pun tentang utilitas atau pertumbuhan. Namun, kripto terus mengangkat angka-angka ini sebagai pencapaian karena angka besar memompa tas. Yang diukur di sini adalah gerakan dan aktivitas, bukan kemajuan atau nilai. DBCrypto menyimpulkan bahwa sampai industri berhenti merayakan metrik kesombongan, industri akan terus mengacaukan kebisingan dengan sinyal.

Ethereum
