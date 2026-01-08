Dampak Serangan Trump terhadap Venezuela pada Bitcoin

Pada tanggal 2 Januari tahun ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan serangan tertarget untuk menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.

Serangan tersebut berhasil, sejauh Maduro ditangkap, sehingga mengakhiri kediktatoran selama tiga belas tahunnya.

Harga Bitcoin naik selama hari-hari tersebut, tetapi kenyataannya, kenaikannya telah dimulai sehari sebelumnya, dan kemungkinan tidak ada hubungannya dengan aksi militer AS di Venezuela.

Namun, ada hubungan antara BTC dan apa yang terjadi di negara Amerika Selatan tersebut.

Cadangan Bitcoin yang Diduga

Setelah penangkapan Maduro, laporan mulai beredar tentang kemungkinan cadangan BTC yang sangat besar di Venezuela.

Negara Amerika Selatan tersebut beberapa tahun lalu telah meluncurkan jenis cryptocurrency-nya sendiri, yaitu Petro, yang proyeknya, bagaimanapun, gagal total dalam beberapa tahun.

Faktanya, Petro tersebut dijual dengan ditukar Bitcoin, oleh karena itu negara Venezuela telah mengumpulkan BTC di masa lalu.

Menurut data on-chain yang dipantau oleh BitcoinTreasuries.net, tampaknya ada 240 BTC di dompet yang terkait dengan Venezuela.

Sebaliknya, berita yang beredar setelah penangkapan Maduro bahkan menyebutkan 600.000 BTC, yang jauh lebih banyak dari 328.000 yang dimiliki oleh AS sendiri.

Namun, perlu dicatat bahwa data dari BitcoinTreasuries.net berasal langsung dari blockchain Bitcoin publik, sementara informasi dalam berita tampaknya berasal dari sumber intelijen. Selain itu, ini adalah laporan yang belum dikonfirmasi.

Intinya adalah tampaknya tidak ada bukti on-chain bahwa dompet Negara Venezuela menyimpan total 600.000 BTC, tetapi secara teoritis, tidak dapat dikesampingkan bahwa mereka mungkin telah menggunakan dompet anonim dan tidak terlacak.

Jika berita itu benar, dapat dibayangkan bahwa AS mungkin berhasil menyita BTC tersebut dan kemudian menambahkannya ke cadangan Bitcoin strategis mereka. Atau, mungkin saja negara Venezuela ingin menjualnya, mengingat nilainya lebih dari 60 miliar dolar secara total per hari ini.

Namun, faktanya tetap bahwa berita itu tidak hanya belum dikonfirmasi saat ini, tetapi juga sama sekali tidak memiliki bukti.

Situasi Geopolitik

Krisis Venezuela, bagaimanapun, juga dapat memiliki dampak lain pada harga Bitcoin.

Memang, peristiwa ini membentuk kembali lanskap politik Amerika Selatan dan memiliki dampak signifikan pada pasar global, terutama mempengaruhi harga minyak.

Venezuela memang memiliki cadangan minyak yang sangat besar, yang di satu sisi menjadikannya target yang sangat diinginkan oleh AS, sementara di sisi lain memposisikannya sebagai pemain utama potensial di pasar minyak global.

Selain itu, Venezuela termasuk di antara lima negara teratas di Amerika Latin untuk adopsi cryptocurrency, dengan volume transaksi hampir 45 miliar dolar antara Juli 2024 dan Juni 2025.

Setelah berita serangan, pasar kripto mengalami beberapa volatilitas, dengan harga BTC sempat turun di bawah $90.000 karena kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik. Namun, dalam beberapa jam, dengan cepat pulih di atas $91.000, menandai kenaikan 1,5% dalam 24 jam.

Kemungkinan fluktuasi ini umumnya disebabkan oleh reaksi pasar global terhadap berita ini, bukan dampak langsung pada pasar kripto.

Harga Bitcoin

Dalam tiga hari berikutnya, harga BTC kemudian melonjak di atas $94.000, tetapi itu adalah sinyal bullish palsu.

Poin kuncinya adalah bahwa pergerakan di atas $91.000 terjadi pada hari Minggu, yaitu ketika investor institusional besar tidak aktif.

Oleh karena itu, mungkin saja pergerakan naik ini dipicu oleh investor ritel, yang tentu saja tidak dikenal karena ketajaman mereka secara keseluruhan.

Pada hari Senin, saat pasar tradisional dibuka kembali setelah akhir pekan, tren naik berlanjut, hanya untuk menemukan pada hari berikutnya bahwa itu adalah sinyal bullish palsu.

Sekarang harga BTC telah secara efektif kembali ke level Jumat dan Sabtu, yaitu sebelum berita serangan di Venezuela menyebar.

Mungkin setelah puncak minimum lokal pada 18 Desember (di bawah $85.000), fase yang ditandai dengan rebound kecil dipicu, yang setidaknya memiliki kekuatan untuk menghentikan fase penurunan sebelumnya.

Adapun fase naik baru, mungkin perlu menunggu setidaknya sampai besok, dan mungkin selama akhir pekan, investor ritel sedikit terlalu terbawa antusiasme, mencoba mengantisipasi fase bull potensial baru ini beberapa hari terlalu dini.

Dampak Serangan Trump ke Venezuela terhadap Bitcoin

Singkatnya, dampak serangan Trump ke Venezuela terhadap harga Bitcoin minimal dan sangat singkat.

Ini mungkin telah menghasilkan sedikit antusiasme berlebihan di antara spekulan ritel yang aktif selama akhir pekan, yang, bagaimanapun, sepenuhnya menghilang dalam dua hari berikutnya.

Namun, jika berita tentang 600.000 BTC yang dimiliki oleh pemerintah Venezuela itu benar, membelanjakannya akan memiliki dampak yang sangat negatif pada harga Bitcoin. Sebaliknya, jika disita oleh AS dan ditambahkan ke cadangan mereka tanpa batas waktu, dampaknya bisa positif.

Adapun dampak yang berasal dari masalah geopolitik, tetap sangat sulit diprediksi hingga hari ini, mengingat bahwa Trump adalah presiden yang cukup tidak dapat diprediksi, dan sulit untuk mengantisipasi dengan tepat apa yang mungkin dia lakukan di masa depan.