Wintermute Ventures Mengadopsi Pendekatan Investasi Selektif di 2025

Pada tahun 2025, Wintermute Ventures hanya menyetujui 4% dari proyek yang ditinjau untuk investasi. Ini mencerminkan pergeseran strategis dari pendekatan "scattershot" sebelumnya, dengan 600 perusahaan ditinjau tetapi hanya 23 yang menerima pendanaan, menekankan selektivitas dalam strategi ventura.

Keputusan Wintermute Ventures untuk mempersempit fokus investasinya dapat berdampak signifikan pada lanskap modal ventura di kripto, sejalan dengan pergeseran industri yang lebih luas menuju pendanaan strategis.

Wintermute Ventures, lengan ventura dari perusahaan perdagangan algoritmik Wintermute, telah beralih ke strategi investasi yang lebih selektif pada tahun 2025, sejalan dengan tren di seluruh industri. Perusahaan meninjau sekitar 600 proyek, memajukan 20% ke uji tuntas, tetapi hanya mendanai 4%, yang setara dengan 23 investasi.

CEO Evgeny Gaevoy memimpin Wintermute Ventures dalam pergeseran strategis ini setelah sebelumnya mendukung rangkaian proyek yang lebih luas. Fokus pada tahap pre-seed dan seed tetap dipertahankan, tetapi penekanannya sekarang terletak pada taruhan dengan keyakinan tinggi, menjauh dari pendekatan scattershot sebelumnya.

Pergeseran ke strategi yang lebih selektif mencerminkan dinamika pasar yang berubah dan peningkatan pentingnya keputusan investasi strategis. Dengan menjauh dari pendekatan investasi yang luas, Wintermute Ventures menetapkan tren yang berpotensi memengaruhi strategi pendanaan di seluruh lanskap ventura kripto.

Meskipun dampak pasar langsung mungkin tidak terlihat, perubahan operasional yang lebih luas ini memiliki potensi untuk mengubah cara modal dialokasikan dalam industri kripto. Fokus investor bergeser, meningkatkan standar masuk bagi para pendiri yang mencari pendanaan dari investor kripto dengan keyakinan lebih tinggi.

Wawasan mengungkapkan bahwa proses pengambilan keputusan semacam itu dapat mendorong perusahaan untuk memperkuat proposal mereka, mempromosikan proyek inovatif yang memenuhi standar lebih tinggi yang ditetapkan oleh Wintermute Ventures. Ini dapat secara luas memperbaiki ekosistem investasi ventura kripto, menekankan kualitas daripada kuantitas.