Harga AAVE Bertahan di Support Sementara Reward DeFi Terus Tumbuh Kuat

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/09 03:00
Aave (AAVE) saat ini menghadapi penurunan pasar jangka pendek, namun berhasil mempertahankan level support yang sangat penting. Aave masih merupakan alternatif investasi yang sangat kuat, karena didukung oleh perkembangan DeFi yang berkelanjutan. Para staker terus mendapatkan reward.

Pada saat penulisan, AAVE diperdagangkan pada harga $163,92, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $433,91 juta dan kapitalisasi pasar sebesar $2,50 miliar. Selama 24 jam terakhir, AAVE mengalami penurunan 4,50%, mencerminkan pullback pasar jangka pendek yang telah mempengaruhi beberapa cryptocurrency utama.

image.pngSumber: CoinMarketCap

AAVE Mempertahankan Level Support Kunci

Namun, AAVE saat ini mempertahankan wilayah support penting, yang mungkin memiliki peran penting dalam menentukan apa yang terjadi pada token ini ke depannya. Analis crypto terkemuka Alpha Crypto Signal menunjukkan: "Volume terlihat solid sejauh ini, dan bertahan di atas support ini menjaga struktur tetap bullish.

image.pngSumber: X

Penutupan empat jam di bawah level ini akan membatalkan pola saat ini. Ini berarti AAVE akan terus bergerak dengan tren positif jika tetap berada di atas level ini.

Ketahanan Aave Memberikan Reward bagi Investor DeFi

Selain itu, analis lain, Aimee.eth, mengamati bahwa AAVE masih merupakan pilihan investasi yang bagus meskipun volatilitas pasar. Ketahanan token, serta adopsinya di DeFi, adalah yang membuatnya tetap menjadi sorotan.

Bersamaan dengan itu, Safety Module Aave juga memberikan reward kepada para staker-nya. Ini adalah langkah yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam program reward di dalam platform sambil mengamankan jaringannya. Platform ini saat ini memiliki lebih dari $55 miliar dalam total value locked. Ini menunjukkan statusnya sebagai salah satu lapisan likuiditas terkemuka dalam DeFi.

Saat AAVE menghadapi ketidakstabilan pasar, sepertinya semua mata tertuju pada zona support. Tetap berada di atas area ini bisa menjadi tanda pemulihan yang berkelanjutan dan bahkan potensi masa depan, sementara kegagalan melakukannya dapat menghadirkan tantangan tambahan.

Secara umum, mengingat perannya dalam DeFi dan program insentifnya, koin ini terus menjadi salah satu token yang perlu diperhatikan, baik untuk investor jangka panjang maupun pendatang baru di DeFi.

