Strategi Penskalaan Ethereum Vitalik Buterin Dijelaskan

Poin Utama: Vitalik Buterin memperkenalkan pendekatan penskalaan untuk Ethereum yang berfokus pada bandwidth data.

Rencana melibatkan perluasan bandwidth daripada peningkatan kecepatan blok.

Menargetkan Ethereum sebagai "Linux, bukan Google" untuk aplikasi terdesentralisasi.

Pendekatan Penskalaan Ethereum oleh Vitalik Buterin

Vitalik Buterin mengungkapkan "analogi jalan raya" untuk menskalakan Ethereum dengan fokus pada peningkatan bandwidth jaringan untuk rollup, yang diuraikan dalam pembaruan Januari 2026 di postingan X dan dokumen Ethereum Foundation.

Pendekatan ini menggeser penskalaan Ethereum menuju pertumbuhan berkelanjutan, berdampak pada penggunaan jaringan dan berpotensi meningkatkan nilai mata uang kripto terkait.

Vitalik Buterin telah menekankan penskalaan Ethereum dengan meningkatkan bandwidth data untuk rollup daripada meningkatkan metrik TPS rantai tunggal. Pendekatannya berakar pada kemajuan arsitektural daripada inisiatif keuangan.

Tokoh kunci seperti tim Ethereum Foundation dan pengembang rollup merupakan bagian integral dari perubahan ini, berfokus pada implementasi Proto‑Danksharding dan meningkatkan data-availability sampling. "Ethereum seharusnya menjadi 'Linux, bukan Google', menekankan lapisan dasar yang terbuka dan berdaulat daripada platform korporat yang dioptimalkan secara maksimal."

Dampak keuangan langsung dari strategi Buterin terutama mempengaruhi ETH melalui pengurangan biaya transaksi dan peningkatan throughput pada aplikasi berbasis Ethereum.

Perubahan ini menjanjikan untuk memperluas aktivitas ke solusi Layer‑2, sejalan dengan visi "terbuka, berdaulat" Vitalik untuk Ethereum yang mengingatkan pada struktur open-source Linux.

Pengembang dan pemangku kepentingan menyesuaikan diri dengan strategi ini, yang meningkatkan kapasitas data Protokol tanpa menaikkan ukuran blok mentah. Pergeseran ini membuat infrastruktur Ethereum lebih tangguh. Metode ini sejalan dengan peningkatan EIP-4844 dan PeerDAS sebelumnya yang berhasil memberikan perbaikan mendasar dalam kapasitas terdesentralisasi Ethereum. Kemajuan regulasi dan teknologi di masa depan akan lebih lanjut menentukan pelaksanaannya.