BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Vitalik Buterin menguraikan penskalaan Ethereum dengan fokus pada bandwidth data dan aplikasi terdesentralisasi, mirip dengan Linux.Vitalik Buterin menguraikan penskalaan Ethereum dengan fokus pada bandwidth data dan aplikasi terdesentralisasi, mirip dengan Linux.

Strategi Penskalaan Ethereum Vitalik Buterin Dijelaskan

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/09 05:27
Poin Utama:
  • Vitalik Buterin memperkenalkan pendekatan penskalaan untuk Ethereum yang berfokus pada bandwidth data.
  • Rencana melibatkan perluasan bandwidth daripada peningkatan kecepatan blok.
  • Menargetkan Ethereum sebagai "Linux, bukan Google" untuk aplikasi terdesentralisasi.
Pendekatan Penskalaan Ethereum oleh Vitalik Buterin

Vitalik Buterin mengungkapkan "analogi jalan raya" untuk menskalakan Ethereum dengan fokus pada peningkatan bandwidth jaringan untuk rollup, yang diuraikan dalam pembaruan Januari 2026 di postingan X dan dokumen Ethereum Foundation.

Pendekatan ini menggeser penskalaan Ethereum menuju pertumbuhan berkelanjutan, berdampak pada penggunaan jaringan dan berpotensi meningkatkan nilai mata uang kripto terkait.

Vitalik Buterin telah menekankan penskalaan Ethereum dengan meningkatkan bandwidth data untuk rollup daripada meningkatkan metrik TPS rantai tunggal. Pendekatannya berakar pada kemajuan arsitektural daripada inisiatif keuangan.

Tokoh kunci seperti tim Ethereum Foundation dan pengembang rollup merupakan bagian integral dari perubahan ini, berfokus pada implementasi Proto‑Danksharding dan meningkatkan data-availability sampling. "Ethereum seharusnya menjadi 'Linux, bukan Google', menekankan lapisan dasar yang terbuka dan berdaulat daripada platform korporat yang dioptimalkan secara maksimal."

Dampak keuangan langsung dari strategi Buterin terutama mempengaruhi ETH melalui pengurangan biaya transaksi dan peningkatan throughput pada aplikasi berbasis Ethereum.

Artikel terkait

RUU Kripto Senat Menghadapi Ketidakpastian di Tengah Penolakan

8 Januari 2026

Bitcoin Melonjak ke $94K di Tengah Arus Masuk ETF dan Pemotongan Fed

8 Januari 2026

Perubahan ini menjanjikan untuk memperluas aktivitas ke solusi Layer‑2, sejalan dengan visi "terbuka, berdaulat" Vitalik untuk Ethereum yang mengingatkan pada struktur open-source Linux.

Pengembang dan pemangku kepentingan menyesuaikan diri dengan strategi ini, yang meningkatkan kapasitas data Protokol tanpa menaikkan ukuran blok mentah. Pergeseran ini membuat infrastruktur Ethereum lebih tangguh. Metode ini sejalan dengan peningkatan EIP-4844 dan PeerDAS sebelumnya yang berhasil memberikan perbaikan mendasar dalam kapasitas terdesentralisasi Ethereum. Kemajuan regulasi dan teknologi di masa depan akan lebih lanjut menentukan pelaksanaannya.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42