Trump Menolak Grasi untuk Sam Bankman-Fried dari FTX di Tengah Upaya Lobi

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2026/01/09 06:29
Spekulasi mengenai potensi grasi presiden untuk Sam Bankman-Fried, mantan CEO dan co-founder bursa kripto FTX yang tercela, menguat sejak mantan CEO Binance Changpeng Zhao menerima grasi dari Presiden Donald Trump tahun lalu. 

Namun, laporan terbaru oleh The New York Times menunjukkan bahwa Trump dengan tegas menolak gagasan untuk mengampuni Bankman-Fried, bersama dengan tokoh-tokoh profil tinggi lainnya.

Tidak Ada Grasi Untuk Co-Founder FTX

Ketika ditanya tentang kemungkinan mengeluarkan grasi presiden untuk individu seperti Sean Combs, Nicolas Maduro, dan Bankman-Fried, Trump memperjelas bahwa ia tidak memiliki niat untuk memberikan grasi kepada individu-individu ini. 

Berita ini datang saat mantan raja kripto tersebut terus mencari keringanan dari hukuman 25 tahunnya untuk salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah modern.

Orang tua Bankman-Fried dilaporkan bekerja di belakang layar untuk melobi pengurangan hukuman putra mereka. Meskipun ada upaya-upaya ini, dampak luas dari keruntuhan FTX tampaknya telah mempengaruhi pemikiran Trump untuk tidak mengeluarkan grasi.

Pada November 2023, Bankman-Fried dinyatakan bersalah atas tujuh dakwaan kriminal, termasuk penipuan dan konspirasi, mengakibatkan hukuman penjara 25 tahun dan mandat untuk mengembalikan $11 miliar kepada pelanggan FTX. 

Tim hukumnya menyatakan pada November 2025 bahwa klien mereka telah "dihukum secara tidak adil," mengklaim ia ditolak kesempatan yang adil untuk membela diri di tengah pengawasan media yang intens dan tekanan jaksa. 

"Sam Bankman-Fried tidak pernah dianggap tidak bersalah," mereka berargumen dalam banding mereka. "Ia dianggap bersalah—sebelum ia bahkan didakwa."

 Bankman-Fried Mengejar Upaya Hukum

Situasi ini menarik perbandingan lebih lanjut dengan kasus Zhao ketika, pada 23 Oktober, Gedung Putih mengumumkan Trump telah mengampuni co-founder Binance tersebut, yang sebelumnya mengaku bersalah atas dakwaan dua tahun sebelumnya. 

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa Presiden menjalankan otoritas konstitusionalnya dalam mengampuni Zhao, yang menghadapi penuntutan oleh Pemerintahan Biden di tengah tindakan regulasinya terhadap mata uang kripto.

Namun, keadaan seputar keruntuhan dramatis FTX menunjukkan bahwa grasi untuk mantan CEO FTX tidak mungkin terjadi saat ini. Saat ini, Bankman-Fried tetap fokus pada opsi hukumnya.

Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com 

