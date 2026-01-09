CFTC Memberikan Surat No-Action kepada Bitnomial, Melonggarkan Aturan Pelaporan Kripto

Regulator AS Menyetujui Pasar Prediksi, Menandakan Penerimaan Kripto yang Semakin Meningkat

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) telah memberikan surat tanpa tindakan kepada platform derivatif kripto Bitnomial, membuka jalan bagi peluncuran pasar prediksi di Amerika Serikat. Perkembangan ini menandai tonggak penting dalam lanskap regulasi yang berkembang, karena melonggarkan persyaratan kepatuhan yang ketat dan mengakui potensi instrumen keuangan berbasis blockchain.

Poin-Poin Penting

Bitnomial menerima persetujuan regulasi untuk menawarkan kontrak acara dan pasar prediksi di AS.

CFTC meringankan beban pelaporan terkait pertukaran aset, memfasilitasi perdagangan volume tinggi secara real-time.

Semua posisi diwajibkan untuk dijaminkan, mencegah leverage berlebihan dan memastikan stabilitas platform.

Langkah ini mencerminkan penerimaan yang lebih luas terhadap pasar prediksi sebagai alat keuangan inovatif di tengah ekspansi adopsi blockchain.

Ticker yang disebutkan: Tidak ada

Sentimen: Positif

Dampak harga: Netral. Persetujuan regulasi meningkatkan infrastruktur pasar tanpa perubahan harga langsung.

Ide trading (Bukan Nasihat Keuangan): Hold, karena kejelasan regulasi dapat mengarah pada adopsi yang lebih besar dan aktivitas pasar dari waktu ke waktu.

Konteks pasar: Pelonggaran regulasi sejalan dengan meningkatnya minat institusional terhadap pasar prediksi berbasis blockchain dan pematangan ekosistem kripto yang lebih luas.

Tonggak Regulasi untuk Pasar Prediksi

Surat tanpa tindakan CFTC secara efektif membebaskan Bitnomial dari kewajiban pelaporan tradisional terkait pertukaran aset, yang seringkali memberatkan bagi platform yang menangani volume besar transaksi cepat. Platform ini masih diwajibkan untuk menyediakan data transparan, seperti stempel waktu dan angka penjualan, kepada CFTC atas permintaan dan menampilkan informasi relevan secara terbuka di situs webnya.

Untuk melindungi integritas pasar, semua posisi di platform harus dijaminkan, memastikan tidak ada leverage yang digunakan melebihi backing 1:1. Langkah ini bertujuan untuk mencegah likuidasi berantai yang dapat mengancam stabilitas platform. Persetujuan ini menggarisbawahi pengakuan yang semakin meningkat terhadap legitimasi pasar prediksi, terutama karena teknologi blockchain membuka kemungkinan keuangan baru yang sebelumnya dibatasi oleh sistem warisan.

Adopsi pasar prediksi yang lebih luas telah mengalami percepatan sejak 2024, terutama selama pemilihan umum AS, di mana platform-platform ini menawarkan perkiraan yang lebih akurat daripada jajak pendapat tradisional. Platform seperti Polymarket dan Kalshi telah menarik investor institusional dan mendapatkan daya tarik budaya yang signifikan, dicontohkan oleh fitur mereka dalam episode South Park baru-baru ini, menyoroti integrasi arus utama mereka.

Pada September 2025, Intercontinental Exchange (ICE), pemilik mayoritas New York Stock Exchange, menginvestasikan $2 miliar di Polymarket dengan valuasi $9 miliar. Langkah ini menandakan validasi institusional dan peningkatan kepercayaan investor terhadap potensi pasar prediksi.

Sementara itu, Coinbase telah mengumumkan rencana untuk mengakuisisi The Clearing Company, startup pasar prediksi, yang semakin membuktikan minat arus utama. Akuisisi ini diperkirakan akan selesai pada Januari 2026, bertepatan dengan pemilihan paruh waktu AS, yang diperkirakan akan meningkatkan volume perdagangan dan aktivitas pasar saat musim politik meningkat.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai CFTC Grants Bitnomial No-Action Letter, Eases Crypto Reporting Rules di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.