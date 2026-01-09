BursaDEX+
Lonjakan Staking Bitmine di Tengah Spekulasi Strategi Ethereum

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/09 08:44
Lonjakan Staking Bitmine di Tengah Spekulasi Strategi Ethereum
Poin-Poin Penting:
  • Peristiwa utama tidak memiliki konfirmasi dokumen primer dari Bitmine.
  • Perusahaan mengklaim tambahan 57.600 ETH yang di-staking.
  • Dokumen resmi tidak mendukung angka yang dilaporkan.

Bitmine Immersion Technologies belum mengonfirmasi staking tambahan 57.600 ETH untuk mencapai 965.700 ETH. Sumber terverifikasi hanya mendokumentasikan hingga 827.000 ETH yang di-staking. Pendukung institusional utama meliputi ARK, Founders Fund, dan Kraken.

Klaim staking ETH yang dilaporkan Bitmine signifikan karena dampak potensialnya pada antrian validator Ethereum dan sentimen pasar, meskipun tidak memiliki dokumentasi primer untuk verifikasi penuh.

Bitmine telah mengumumkan peningkatan substansial dalam strategi staking Ethereum-nya, yang konon menambahkan 57.600 ETH untuk mencapai total 965.700 ETH. Namun, dokumentasi primer untuk memverifikasi angka tersebut belum dirilis secara publik. Perusahaan tetap berkomitmen pada pendekatan agresif yang berpusat pada ETH, berupaya memperluas operasi validator-nya. Kepemimpinan Bitmine bertujuan memposisikan perusahaan sebagai pemain utama dalam jaringan Ethereum, dengan Thomas Lee memimpin inisiatif strategis.

Meskipun peningkatan staking yang dilaporkan Bitmine dapat mempengaruhi pasar Ethereum dan dinamika valuasi, pengajuan resmi belum mengonfirmasi angka terbaru. Aktivitas strategis ini menghasilkan diskusi tentang implikasi staking skala besar oleh entitas institusional. Tanpa bukti yang dapat diverifikasi, persepsi pasar didasarkan pada pola historis. Peningkatan staking sebelumnya telah mengangkat profil Bitmine dalam ekosistem Ethereum, namun kurangnya konfirmasi primer membuat klaim saat ini terbuka untuk pengawasan. Jika dikonfirmasi, langkah ini akan menyoroti meningkatnya minat institusional dalam Ethereum dan peluang staking-nya. Selain itu, ini menggarisbawahi tantangan regulasi potensial karena partisipan skala besar membentuk ekonomi jaringan.

