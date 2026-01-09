Saham WD-40 Company (WDFC): Pendapatan Meningkat, Laba Turun sementara Panduan FY26 Tetap Bertahan

TLDR

Pendapatan Q1 naik 1% menjadi $154,4 juta, tetapi laba menurun di tengah biaya yang lebih tinggi.

EPS meleset dari perkiraan di $1,28 vs. $1,45 yang diharapkan, saham turun 1%.

Penjualan Specialist dan e-commerce melonjak 18% dan 22%, mendorong pertumbuhan.

Segmen Americas dan EIMEA naik; Asia-Pacific menghadapi kesulitan dengan distributor.

Divestasi berlanjut karena WD-40 memprioritaskan produk perawatan & pengembalian kepada pemegang saham.

WD-40 Company melaporkan pertumbuhan pendapatan yang moderat di kuartal pertama tahun fiskal 2026, meskipun laba menurun. Penjualan bersih meningkat menjadi $154,4 juta, naik 1% dari kuartal yang sama tahun lalu. Perusahaan menegaskan kembali panduan setahun penuh, memproyeksikan hasil menuju kisaran menengah hingga tinggi yang diharapkan.

Kinerja Keuangan Kuartalan

Margin kotor WD-40 naik menjadi 56,2%, dibandingkan dengan 54,8% pada kuartal tahun sebelumnya. Laba operasional turun 7% menjadi $23,3 juta, mencerminkan biaya yang lebih tinggi. Laba bersih menurun 8% menjadi $17,5 juta, menghasilkan laba per saham terdilusi sebesar $1,28.

Biaya penjualan, umum, dan administratif meningkat 10% menjadi $55,3 juta, sementara pengeluaran iklan dan promosi penjualan turun 2% menjadi $8,2 juta. Perusahaan mengaitkan pertumbuhan pendapatan dengan translasi mata uang yang menguntungkan, berkontribusi $3,4 juta. Berdasarkan mata uang konstan, penjualan bersih akan turun 2% menjadi $151 juta.

WD-40 meleset dari ekspektasi analis, karena penjualan bersih berada di bawah perkiraan $161,2 juta. Laba per saham juga berada di bawah proyeksi $1,45. Saham turun 1% dalam perdagangan setelah jam kerja menjadi $197 setelah pengumuman.

Segmen Bisnis dan Penjualan Produk

Penjualan produk perawatan, fokus utama perusahaan, tumbuh 2% menjadi $148,9 juta selama kuartal tersebut. Penjualan pasar langsung naik 8%, sebagian diimbangi oleh hasil pasar distributor yang lebih lemah. Produk WD-40 Specialist mengalami peningkatan 18%, sementara penjualan e-commerce berkembang 22% dari tahun ke tahun.

Secara geografis, segmen Americas mencapai peningkatan penjualan 4%, didorong oleh hasil yang lebih kuat di Amerika Serikat dan Amerika Latin. Wilayah EIMEA mencatat kenaikan 2%, didukung oleh penjualan produk Specialist yang lebih tinggi. Pasar Asia-Pacific turun 10%, mencerminkan tantangan dalam saluran distributor perusahaan di wilayah tersebut.

Divestasi strategis berlanjut, dengan perusahaan menyelesaikan penjualan portofolio perawatan rumah dan pembersihan di Inggris. WD-40 juga berencana untuk melepas portofolio produk perawatan rumah dan pembersihan di Americas. Tindakan ini sejalan dengan fokus perusahaan pada produk perawatan dengan pertumbuhan tinggi.

Inisiatif Perusahaan dan Prospek

Perusahaan mengumumkan dividen tunai kuartalan sebesar $1,02 per saham, merepresentasikan peningkatan lebih dari 8%. WD-40 membeli kembali 39.500 saham seharga $7,8 juta. Manajemen menekankan komitmen terhadap pengembalian kepada pemegang saham di samping pertumbuhan pendapatan.

WD-40 menegaskan kembali panduan tahun fiskal 2026, mengharapkan pertumbuhan penjualan bersih antara 5% dan 9%. Perusahaan memproyeksikan penjualan bersih setahun penuh antara $630 juta dan $655 juta. Margin kotor diharapkan antara 55,5% dan 56,5%, dengan laba operasional $103 juta hingga $110 juta dan EPS antara $5,75 dan $6,15.

Kinerja perusahaan mencerminkan pertumbuhan yang stabil dalam segmen kunci meskipun ada tekanan laba jangka pendek. Manajemen tetap fokus pada penguatan pasar langsung dan lini produk Specialist. Secara keseluruhan, WD-40 mempertahankan strategi jangka panjangnya untuk mendorong pertumbuhan sambil mengembalikan modal kepada pemegang saham.

Postingan WD-40 Company (WDFC) Stock: Revenue Rises, Profits Slip as FY26 Guidance Holds Firm pertama kali muncul di CoinCentral.