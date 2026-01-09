Saham WD-40 Company (WDFC): Pendapatan Meningkat, Laba Turun sementara Panduan FY26 Tetap Bertahan

WD-40 Company melaporkan pertumbuhan pendapatan yang moderat di kuartal pertama tahun fiskal 2026, meskipun laba menurun. Penjualan bersih meningkat menjadi $154,4 juta, naik 1% dari kuartal yang sama tahun lalu. Perusahaan menegaskan kembali panduan setahun penuh, memproyeksikan hasil menuju kisaran menengah hingga tinggi yang diharapkan.
Margin kotor WD-40 naik menjadi 56,2%, dibandingkan dengan 54,8% pada kuartal tahun sebelumnya. Laba operasional turun 7% menjadi $23,3 juta, mencerminkan biaya yang lebih tinggi. Laba bersih menurun 8% menjadi $17,5 juta, menghasilkan laba per saham terdilusi sebesar $1,28.
Biaya penjualan, umum, dan administratif meningkat 10% menjadi $55,3 juta, sementara pengeluaran iklan dan promosi penjualan turun 2% menjadi $8,2 juta. Perusahaan mengaitkan pertumbuhan pendapatan dengan translasi mata uang yang menguntungkan, berkontribusi $3,4 juta. Berdasarkan mata uang konstan, penjualan bersih akan turun 2% menjadi $151 juta.
WD-40 meleset dari ekspektasi analis, karena penjualan bersih berada di bawah perkiraan $161,2 juta. Laba per saham juga berada di bawah proyeksi $1,45. Saham turun 1% dalam perdagangan setelah jam kerja menjadi $197 setelah pengumuman.
Penjualan produk perawatan, fokus utama perusahaan, tumbuh 2% menjadi $148,9 juta selama kuartal tersebut. Penjualan pasar langsung naik 8%, sebagian diimbangi oleh hasil pasar distributor yang lebih lemah. Produk WD-40 Specialist mengalami peningkatan 18%, sementara penjualan e-commerce berkembang 22% dari tahun ke tahun.
Secara geografis, segmen Americas mencapai peningkatan penjualan 4%, didorong oleh hasil yang lebih kuat di Amerika Serikat dan Amerika Latin. Wilayah EIMEA mencatat kenaikan 2%, didukung oleh penjualan produk Specialist yang lebih tinggi. Pasar Asia-Pacific turun 10%, mencerminkan tantangan dalam saluran distributor perusahaan di wilayah tersebut.
Divestasi strategis berlanjut, dengan perusahaan menyelesaikan penjualan portofolio perawatan rumah dan pembersihan di Inggris. WD-40 juga berencana untuk melepas portofolio produk perawatan rumah dan pembersihan di Americas. Tindakan ini sejalan dengan fokus perusahaan pada produk perawatan dengan pertumbuhan tinggi.
Perusahaan mengumumkan dividen tunai kuartalan sebesar $1,02 per saham, merepresentasikan peningkatan lebih dari 8%. WD-40 membeli kembali 39.500 saham seharga $7,8 juta. Manajemen menekankan komitmen terhadap pengembalian kepada pemegang saham di samping pertumbuhan pendapatan.
WD-40 menegaskan kembali panduan tahun fiskal 2026, mengharapkan pertumbuhan penjualan bersih antara 5% dan 9%. Perusahaan memproyeksikan penjualan bersih setahun penuh antara $630 juta dan $655 juta. Margin kotor diharapkan antara 55,5% dan 56,5%, dengan laba operasional $103 juta hingga $110 juta dan EPS antara $5,75 dan $6,15.
Kinerja perusahaan mencerminkan pertumbuhan yang stabil dalam segmen kunci meskipun ada tekanan laba jangka pendek. Manajemen tetap fokus pada penguatan pasar langsung dan lini produk Specialist. Secara keseluruhan, WD-40 mempertahankan strategi jangka panjangnya untuk mendorong pertumbuhan sambil mengembalikan modal kepada pemegang saham.
