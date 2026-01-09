GreenPower Mengumumkan Pembiayaan US$10 Juta dan Fasilitas Standby Letter of Credit Senilai US$2,95 Juta

VANCOUVER, BC, 8 Jan. 2026 /PRNewswire/ — GreenPower Motor Company Inc. (Nasdaq: GP) ("GreenPower" atau "Perusahaan"), produsen dan distributor terkemuka kendaraan listrik, khusus, bebas emisi kelas menengah dan berat yang melayani pasar kargo dan pengiriman, ruang antar-jemput dan transit serta sektor bus sekolah, hari ini mengumumkan bahwa perusahaan telah menerima persetujuan kredit dari CIBC untuk fasilitas pembiayaan senilai $5 juta, yang terdiri dari jalur kredit bergulir $3 juta dan pinjaman berjangka $2 juta dengan jangka waktu tiga tahun. Selain itu, Perusahaan telah menerima persetujuan kredit dari CIBC untuk mengadakan letter of credit sebesar $450,000, yang dijamin dengan jaminan tunai, dan fasilitas letter of credit hingga $2,5 juta, yang masih menunggu persetujuan dari lembaga keuangan lain. Transaksi GreenPower dengan CIBC bergantung pada finalisasi dokumentasi, serta pemenuhan semua kondisi penutupan, dan semua pihak sedang bekerja aktif menuju penyelesaian yang tepat waktu. Selain itu, GreenPower telah mengumumkan bahwa perusahaan telah menutup pinjaman berjangka senilai $5 juta dari dua family office, yang telah memberikan jaminan pribadi secara tanggung renteng untuk mendukung fasilitas kredit ini. Sebagian dari hasil bersih pembiayaan akan digunakan untuk melunasi dan menutup jalur kredit operasional Perusahaan yang ada, dengan sisanya digunakan untuk keperluan perusahaan umum. Transaksi ini merupakan langkah penting dalam rekapitalisasi Perusahaan dan akan memungkinkan GreenPower untuk mempercepat produksi kendaraan listrik untuk memenuhi pesanan pelanggan yang ada.

Perusahaan telah setuju untuk menerbitkan 3,205,128 waran pembelian saham yang tidak dapat dipindahtangankan (masing-masing, "Waran Bonus Pinjaman") kepada salah satu family office. Setiap Waran Bonus Pinjaman memberi hak kepada pemegang untuk membeli satu saham biasa Perusahaan (masing-masing, "Saham") dengan harga pelaksanaan US$0,78 per Saham untuk periode tiga puluh enam (36) bulan sejak tanggal penutupan Pinjaman. Selain itu, Perusahaan telah setuju untuk menerbitkan kepada salah satu family office sebanyak 641,025 Saham secara keseluruhan (masing-masing "Saham Bonus Pinjaman"). Family office masing-masing dianggap sebagai "pihak terkait" dalam arti Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dan masing-masing pinjaman dengan family office dan penerbitan Waran Bonus Pinjaman dan Saham Bonus Pinjaman, sebagaimana berlaku, dianggap sebagai "transaksi pihak terkait" dalam arti MI 61-101 tetapi masing-masing dibebaskan dari persyaratan penilaian formal dan persyaratan persetujuan minoritas MI 61-101 berdasarkan pengecualian yang terkandung dalam Bagian 5.5(g) dan 5.7(e) MI 61-101.

Semua efek yang diterbitkan sehubungan dengan pinjaman dengan family office akan tunduk pada periode penahanan wajib empat bulan ditambah satu hari sejak penutupan pinjaman sesuai dengan peraturan efek yang berlaku.

Tentang GreenPower Motor Company Inc.

GreenPower merancang, membangun, dan mendistribusikan rangkaian lengkap kendaraan listrik kelas menengah dan berat dengan lantai tinggi dan rendah, termasuk bus transit, bus sekolah, antar-jemput, van kargo, dan kabin dan sasis. GreenPower menggunakan desain clean-sheet untuk memproduksi kendaraan listrik yang khusus dibangun untuk ditenagai baterai dengan nol emisi sambil mengintegrasikan pemasok global untuk komponen utama. Platform OEM ini memungkinkan GreenPower memenuhi spesifikasi berbagai operator sambil menyediakan suku cadang standar untuk kemudahan perawatan dan aksesibilitas untuk persyaratan garansi. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.greenpowermotor.com

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran berita ini berisi pernyataan berwawasan ke depan yang berkaitan dengan, antara lain, bisnis dan operasi GreenPower serta lingkungan di mana perusahaan beroperasi, yang didasarkan pada perkiraan, prakiraan, dan proyeksi GreenPower. Pernyataan berwawasan ke depan tidak didasarkan pada fakta historis, melainkan pada ekspektasi dan proyeksi saat ini tentang peristiwa masa depan, dan oleh karena itu tunduk pada risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari hasil masa depan yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan ini. Pernyataan ini mencakup pernyataan mengenai: bahwa Perusahaan akan menyelesaikan dan menjalankan dokumentasi untuk fasilitas pembiayaan dan fasilitas standby letter of credit dan bahwa GreenPower akan mempercepat produksi kendaraan listrik untuk memenuhi pesanan pelanggan yang ada. Anda tidak boleh mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan sebagai prediksi peristiwa masa depan. Meskipun Perusahaan percaya bahwa pernyataan tersebut masuk akal dan mencerminkan ekspektasi perkembangan masa depan dan faktor lain yang diyakini manajemen masuk akal dan relevan, Perusahaan tidak dapat memberikan jaminan bahwa ekspektasi tersebut akan terbukti benar. Dalam membuat pernyataan berwawasan ke depan dalam siaran berita ini, Perusahaan telah menerapkan beberapa asumsi material, termasuk tanpa batasan, bahwa fundamental pasar akan mendukung kelangsungan kendaraan bebas emisi, ketersediaan semua penghargaan dan insentif pemerintah, ketersediaan pembiayaan yang diperlukan untuk operasi berkelanjutannya, ketersediaan keahlian yang diperlukan bagi Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan masa depan dan pengembangan produk yang direncanakan, ketersediaan dan kemampuan untuk mempertahankan dan menarik personel yang berkualitas, serta kemampuan untuk mempertahankan dan memperkuat kemitraan strategisnya di industri. Hasil peristiwa yang dijelaskan dalam pernyataan berwawasan ke depan ini tunduk pada risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat menyebabkan hasil aktual, kinerja, atau pencapaian Perusahaan berbeda secara material dari yang dijelaskan dalam pernyataan berwawasan ke depan, termasuk, antara lain: dampak ketidakpastian makroekonomi dan volatilitas pasar; kinerja keuangan Perusahaan, termasuk ekspektasi mengenai hasil operasinya dan asumsi yang mendasari ekspektasi tersebut, dan kemampuan untuk mencapai dan mempertahankan pendapatan serta mencapai profitabilitas; kemampuan Perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan; kemampuan Perusahaan untuk mematuhi standar industri, hukum, dan peraturan yang dimodifikasi atau baru yang berlaku untuk bisnisnya, dan peningkatan biaya yang terkait dengan kepatuhan regulasi. Pernyataan berwawasan ke depan hanya mewakili keyakinan dan asumsi manajemen pada tanggal pernyataan tersebut dibuat. Pembaca juga harus merujuk pada pengungkapan risiko yang diuraikan dalam dokumen pengungkapan Perusahaan yang diajukan dari waktu ke waktu dengan Securities and Exchange Commission di www.sec.gov dan SEDAR+ di www.sedarplus.ca. Pernyataan berwawasan ke depan ini dibuat pada tanggal siaran berita ini, dan Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan, atau untuk memperbarui alasan mengapa hasil aktual dapat berbeda dari yang diproyeksikan dalam pernyataan berwawasan ke depan, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku, termasuk undang-undang efek Amerika Serikat dan Kanada.

©2026 GreenPower Motor Company Inc. Semua jumlah dalam dolar AS. Hak cipta dilindungi undang-undang.

