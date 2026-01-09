Trump mengumumkan pembelian surat berharga berbasis hipotek senilai $200 miliar untuk menurunkan suku bunga hipotek.

PANews melaporkan pada 9 Januari bahwa Presiden AS Trump mengumumkan akan menginstruksikan perwakilan untuk membeli sekuritas berbasis hipotek (MBS) senilai $200 miliar secara bersama oleh Fannie Mae dan Freddie Mac, dengan tujuan menurunkan suku bunga hipotek dan mengurangi pembayaran bulanan. Bill Pulte, presiden Badan Pembiayaan Perumahan, menyatakan bahwa langkah ini tidak memerlukan persetujuan kongres. Berdasarkan perjanjian yang ada antara kedua lembaga tersebut dengan Departemen Keuangan AS, setiap lembaga dapat menambah hingga sekitar $100 miliar dalam MBS. Suku bunga rata-rata saat ini untuk hipotek tetap 30 tahun adalah sekitar 6,16%, dan Federal Reserve memangkas suku bunga total 75 basis poin tahun lalu.