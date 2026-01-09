BursaDEX+
NZD/USD bertahan di bawah 0,5750 setelah data inflasi China; NFP AS mendekat

2026/01/09 10:41
Pasangan NZD/USD tetap berada di bawah tekanan jual untuk hari keempat berturut-turut dan diperdagangkan tepat di bawah pertengahan 0,5700-an selama sesi Asia pada hari Jumat. Harga spot tetap tertekan dan bergerak sedikit setelah rilis angka inflasi terbaru dari China, karena para trader dengan antusias menunggu laporan US Nonfarm Payrolls (NFP) yang sangat dinantikan, yang akan dirilis hari ini.

Biro Statistik Nasional China (NBS) melaporkan bahwa Indeks Harga Konsumen (CPI) utama naik pada tingkat tahunan sebesar 0,8% pada bulan Desember, naik dari kenaikan 0,7% pada bulan sebelumnya. Pembacaan tersebut, bagaimanapun, lebih rendah dari estimasi konsensus untuk pertumbuhan 0,9%. Sementara itu, Indeks Harga Produsen (PPI) turun 1,9% year-on-year, dibandingkan dengan penurunan 2,2% pada bulan November, dan menunjukkan tekanan deflasi yang mereda. Data tersebut, bagaimanapun, gagal memberikan dorongan yang berarti bagi mata uang antipodean, termasuk Kiwi.

Meningkatnya ketegangan geopolitik membantu Dolar AS (USD) safe-haven dalam mempertahankan keuntungan mingguannya ke level tertinggi satu bulan, yang disentuh pada hari Kamis, dan terus bertindak sebagai hambatan bagi Dolar Selandia Baru (NZD) yang sensitif terhadap risiko. Namun, ekspektasi dovish Federal Reserve (Fed) AS mungkin membatasi apresiasi USD lebih lanjut. Selain itu, pandangan hawkish Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) tentang jalur kebijakan masa depan menawarkan dukungan kepada NZD dan mungkin berkontribusi dalam membatasi penurunan untuk pasangan NZD/USD.

Faktanya, Gubernur RBNZ Ann Breman telah mengatakan bahwa suku bunga kebijakan kemungkinan akan tetap pada level saat ini untuk periode yang diperpanjang jika kondisi ekonomi berkembang seperti yang diharapkan. Ini, pada gilirannya, menjamin beberapa kehati-hatian bagi trader bearish menjelang risiko data kunci AS. Oleh karena itu, akan bijaksana untuk menunggu penjualan lanjutan di bawah level terendah mingguan, sekitar wilayah 0,5725-0,5720, sebelum memposisikan untuk pergerakan depresiasi lebih lanjut untuk pasangan NZD/USD, yang tampaknya siap untuk mencatat kerugian untuk minggu kedua berturut-turut.

Indikator Ekonomi

Indeks Harga Konsumen (YoY)

Indeks Harga Konsumen (CPI), yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional China setiap bulan, mengukur perubahan tingkat harga barang dan jasa konsumen yang dibeli oleh penduduk. CPI adalah indikator kunci untuk mengukur inflasi dan perubahan tren pembelian. Pembacaan YoY membandingkan harga pada bulan referensi dengan bulan yang sama setahun sebelumnya. Umumnya, pembacaan tinggi dipandang bullish untuk Renminbi (CNY), sementara pembacaan rendah dipandang bearish.


Baca selengkapnya.

Sumber: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-keeps-the-red-below-05750-after-chinese-inflation-data-focus-remains-on-us-nfp-202601090203

