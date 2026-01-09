Cathie Wood: Pemerintah AS mungkin mulai membeli Bitcoin untuk membangun cadangan nasionalnya.

PANews melaporkan pada 9 Januari bahwa, menurut The Block, Cathie Wood, pendiri ARK Invest, menyatakan bahwa pemerintah federal AS mungkin segera akan memulai pembelian Bitcoin secara aktual untuk memajukan tujuannya membangun "cadangan Bitcoin strategis nasional." Program cadangan ini dibentuk melalui perintah eksekutif pada awal kampanye pemilihan kembali Trump, dengan target awal menyimpan 1 juta BTC, yang sejauh ini terakumulasi terutama melalui penyitaan aset. Wood percaya bahwa karena Trump berupaya mempertahankan pengaruh politiknya dan peran industri mata uang kripto dalam kampanye pemilihannya, pemerintahannya mungkin akan memulai pembelian tersebut.

