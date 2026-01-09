BursaDEX+
Pembukaan Pasar Asia: Bitcoin Merosot, Saham Asia Naik Moderat Menjelang Data Pekerjaan AS yang Penting

Penulis: CryptoNewsSumber: CryptoNews
2026/01/09 10:46
Bitcoin melemah ke sekitar $91.000 pada hari Jumat, saat pasar Asia dibuka sedikit lebih tinggi dan para trader menunggu katalis berikutnya, laporan nonfarm payrolls AS dan kemungkinan putusan Mahkamah Agung tentang tarif Presiden Donald Trump.

Pergerakan awal di kawasan ini tetap terukur. Shanghai naik 0,58%, SZSE Component bertambah 0,36%, dan Hang Seng Hong Kong naik 0,40% ke 26.254,50.

China A50 turun 0,16%, menunjukkan nada yang lebih hati-hati di saham-saham berkapitalisasi besar.

Investor memperlakukan kripto dengan cara yang sama. Harga bergerak dalam rentang ketat setelah awal tahun yang volatil, dengan posisi cenderung menunggu dan melihat menjelang berita makro.

Snapshot Pasar

  • Bitcoin: $91.102, naik 0,3%
  • Ether: $3.111, turun 1,3%
  • XRP: $2,12, turun 1,8%
  • Total kapitalisasi pasar kripto: $3,19 triliun, turun 0,2%

Bitcoin Dalam Rentang Terbatas Saat Payrolls Dan Outlook Suku Bunga Membentuk Sentimen Pasar

Linh Tran, analis pasar senior di XS.com, mengatakan data saat ini condong ke skenario di mana Bitcoin terkonsolidasi dengan bias naik yang hati-hati, daripada memasuki pembalikan bearish yang dalam.

"Rentang konsolidasi Bitcoin untuk sisa Januari kemungkinan akan berfluktuasi antara $88.000 dan $95.000," katanya.

Di pasar yang lebih luas, Jepang dan Australia dibuka lebih tinggi, dan Korea Selatan tertinggal. Trading tetap sensitif terhadap petunjuk apa pun tentang pertumbuhan global dan suku bunga AS, karena payrolls dapat mengatur ulang ekspektasi seberapa cepat Federal Reserve memangkas biaya pinjaman.

Wall Street mengirim sinyal beragam semalam. S&P 500 ditutup pada dasarnya datar pada hari Kamis, dan penjualan menghantam nama-nama teknologi besar seperti Nvidia, meskipun saham pertahanan naik setelah Trump menyerukan anggaran militer yang diperbesar $1,5 triliun.

Dolar Bertahan Kuat Saat Selera Risiko Tetap Terjaga

Pasar suku bunga juga bereaksi terhadap pernyataan Trump yang terpisah. Treasury futures naik tipis dan sekuritas berbasis hipotek reli setelah dia mengatakan dia mengarahkan pembelian obligasi hipotek senilai $200 miliar.

Cerita tarif juga berada di dekat puncak kalender risiko. Mahkamah Agung bisa memutuskan nasib sebagian besar tarif Trump secepatnya hari Jumat, dan ratusan perusahaan telah berbaris berharap untuk memulihkan sebagian dari miliaran dolar bea yang dibayarkan sejauh ini.

Di latar belakang, pasar uang memperhitungkan setidaknya dua pemotongan seperempat poin Fed di tahun 2026, menjaga dolar tetap didukung dan meninggalkan aset berisiko diperdagangkan dengan kendali yang lebih ketat.

Di tempat lain, dolar mempertahankan keuntungan dari sesi sebelumnya, minyak memperpanjang kenaikannya saat investor memantau perkembangan di Venezuela dan Iran, perak mundur lebih jauh dari rekor minggu ini, dan emas tetap stabil.

Fitch menaikkan outlook pertumbuhan AS, memperkirakan PDB berkembang 2,1% pada 2025 dan memperkirakan pertumbuhan 2,0% pada 2026, setelah memasukkan data ekonomi yang tiba terlambat menyusul penutupan pemerintah tahun lalu.

