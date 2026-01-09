CEK FAKTA: Hakim ICC Iulia Motoc masih hidup

Klaim: Iulia Motoc, hakim ketua Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Kamar Prapersidangan I yang menangani kasus mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte, telah meninggal dunia.

Peringkat: SALAH

Mengapa kami memeriksa fakta ini: Reel Facebook yang memuat klaim ini telah menerima 565.000 tayangan, 8.200 reaksi, 1.500 kali dibagikan, dan 1.100 komentar saat artikel ini ditulis. Postingan tersebut diunggah pada 6 Januari, bersamaan dengan penolakan ICC terhadap permintaan kubu Duterte untuk mengakses komunikasi yang melibatkan pakar medis yang menilai kelaikannya untuk diadili.

Postingan tersebut menampilkan foto hitam putih Motoc dan Ombudsman Filipina Jesus Crispin Remulla. Foto lain dari Motoc menunjukkan dirinya berbaring di tempat tidur rumah sakit, tampak dalam kondisi kritis.

Postingan tersebut juga menampilkan tangkapan layar thumbnail video YouTube dengan teks yang berbunyi, "ICC judges na humatol kay PRRD comatose? Tila nagkakatotoo ang sumpa ni PRRD! ICC judge pumanaw na?"

(Hakim ICC yang memutuskan [kasus mantan presiden Rodrigo Duterte] koma? Sepertinya kutukan Duterte menjadi kenyataan! Hakim ICC telah meninggal?)

Banyak pengguna Facebook di bagian komentar mempercayai klaim tersebut. Salah satunya menulis, "Malapit na tayo magdiwang, nakakarma n cla lhat (Waktu perayaan kita sudah dekat, karma sedang menghampiri mereka)."

Fakta: Motoc masih hidup. Nama dan tanda tangan hakim tersebut masih dapat dilihat dalam keputusan terbaru tertanggal 7 Januari, yang menolak permintaan kubu Duterte untuk laporan ahli tentang faktor risikonya berdasarkan Statuta Roma.

Tidak ada laporan dari berbagai situs berita terpercaya yang mengonfirmasi bahwa Motoc diduga jatuh koma dan meninggal dunia. Reel Facebook tersebut tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya.

Klaim palsu serupa tentang kematian tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus Duterte sebelumnya telah dibantah, termasuk berita bohong tentang kematian Remulla. Beberapa hari setelah klaim palsu mulai beredar, Ombudsman muncul secara langsung di acara radio DZRH News pada 3 Januari.

Pada April 2025, mantan menteri kehakiman telah mengakui bahwa izin yang diberikan oleh departemennya sangat penting dalam penangkapan Duterte pada Maret 2025 dan pemindahannya ke ICC di Den Haag, Belanda.

Hakim ICC: Motoc adalah salah satu hakim yang memimpin kasus Duterte di ICC. Mantan hakim di Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa dari 2013 hingga 2023, Motoc memulai masa jabatannya di ICC pada 11 Maret 2024, setahun sebelum penangkapan Duterte.

Motoc memegang gelar sarjana hukum dari Universitas Bukares, gelar master, dan gelar Doktor Filsafat dalam Hukum Internasional dari Universitas Paul Cezanne, Aix-Marseille III. Dia juga pernah menjabat sebagai profesor hukum internasional dan sebelumnya bekerja sebagai Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Republik Demokratik Kongo.

Motoc telah menjadi sasaran disinformasi dan trolling dari para pendukung Duterte yang mem-spam akun media sosialnya dan meminta pembebasan mantan presiden tersebut.

Penangkapan Duterte: Tiga tahun setelah masa jabatannya sebagai presiden Filipina, Duterte ditangkap pada 11 Maret 2025. Dia saat ini menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan atas perang melawan narkoba dan pembunuhan di luar hukum pemerintahannya.

Duterte tetap berada di penjara setelah ICC menolak banding pembebasan sementaranya pada November 2025.

Pemeriksaan fakta sebelumnya: Rappler sebelumnya telah memeriksa fakta klaim serupa tentang hakim ICC dan penahanan Duterte:

PEMERIKSAAN FAKTA: Tidak ada hakim ICC yang dicopot dari kasus Duterte

PEMERIKSAAN FAKTA: Kasus ICC Duterte masih berlangsung

PEMERIKSAAN FAKTA: Tidak ada perintah dari presiden ICC untuk membebaskan Duterte menjelang ulang tahunnya

PEMERIKSAAN FAKTA: Media mainstream melaporkan sanksi AS dan Rusia terhadap hakim ICC

PEMERIKSAAN FAKTA: Kartu kutipan jaksa ICC yang membela Duterte adalah palsu

PEMERIKSAAN FAKTA: Kartu kutipan tentang kesehatan Duterte mengutip dokter palsu

– Angelee Kaye Abelinde/Rappler.com

Angelee Kaye Abelinde adalah jurnalis mahasiswa yang berbasis di Kota Naga, dan alumni Rappler's Aries Rufo Journalism Fellowship 2024.

