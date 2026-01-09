Presiden Trump Mengatakan Tidak Ada Pengampunan Untuk Sam Bankman-Fried

Presiden Donald Trump telah menolak pengampunan untuk Sam Bankman-Fried, memotong spekulasi yang telah berlangsung di kalangan kripto saat pendiri FTX yang dipenjara tersebut melawan keputusan hukumnya dan mencari celah politik apa pun.

Trump menyampaikan pesan tersebut dalam wawancara mendalam dengan The New York Times, di mana ia juga menjawab pertanyaan tentang pengampunan untuk nama-nama terkenal lainnya, termasuk Sean "Diddy" Combs.

Juri menghukum Bankman-Fried pada November 2023 atas tuduhan penipuan dan konspirasi terkait penyalahgunaan miliaran dana pelanggan. Seorang hakim menghukumnya pada Maret 2024 dengan 25 tahun penjara, dan ia telah mengajukan banding terhadap vonis dan hukuman tersebut.

Pembicaraan tentang pengampunan tidak pernah sepenuhnya hilang. Bloomberg melaporkan pada Januari 2025 bahwa orang tua Bankman-Fried, profesor hukum Stanford Joseph Bankman dan Barbara Fried, mulai menjajaki upaya pengampunan melalui pertemuan dengan pengacara dan orang-orang yang terhubung dengan lingkaran Trump.

Dari Silk Road Hingga Binance, Trump Telah Menunjukkan Kesediaan Mengampuni Tokoh Kripto

Jawaban tegas Trump menonjol karena ia telah menunjukkan kesediaan untuk menggunakan pengampunan dalam kasus-kasus terkait kripto. Ia mengampuni pendiri Silk Road Ross Ulbricht pada Januari 2025, keputusan yang disambut baik oleh sebagian komunitas libertarian dan Bitcoin.

Ia kemudian mengampuni para co-founder BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo, dan Samuel Reed, bersama dengan yang lain yang terkait dengan bursa tersebut, setelah hukuman mereka terkait Bank Secrecy Act.

Trump kemudian mengampuni pendiri Binance Changpeng "CZ" Zhao pada 23 Oktober, menuai kritik mengingat sejarah penegakan hukum profil tinggi Binance.

Ketika ditanya tentang pengampunan Zhao, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt dilaporkan mengatakan presiden "menggunakan otoritas konstitusionalnya," menyatakan bahwa Zhao "dituntut oleh Pemerintahan Biden dalam perang mereka terhadap cryptocurrency."

Kemarahan Investor Atas Keruntuhan FTX Tidak Memberikan Ruang untuk Belas Kasihan

Kasus Bankman-Fried berada dalam kategori berbeda bagi banyak investor, yang lebih ditentukan oleh keruntuhan yang menghanguskan pelanggan dan dana di seluruh industri, bukan oleh pertarungan regulasi.

Dalam wawancara yang sama, Trump membela dukungannya yang lebih luas terhadap aset digital dalam istilah politik dan strategis. "Saya mendapat banyak suara karena saya mendukung kripto, dan saya mulai menyukainya," kata Trump dalam wawancara tersebut. "China menginginkannya, dan salah satu dari kami akan mendapatkannya."

Bagi Bankman-Fried, itu meninggalkan pengadilan sebagai satu-satunya jalur realistis. Bandingnya terus berlanjut, dan pernyataan terbaru Trump menandakan bahwa setiap kampanye pengampunan seputar mantan kepala FTX akan menemui pintu tertutup di Gedung Putih.