Raksasa Teknologi Terhindar dari Aturan Ketat dalam Perombakan Regulasi Digital UE, Kata Sumber

BRUSSELS, Belgia – Google milik Alphabet, Meta Platforms, Netflix, Microsoft dan Amazon tidak akan menghadapi regulasi yang ketat dalam pembaruan aturan digital Eropa meskipun ada permintaan dari perusahaan telekomunikasi, kata orang-orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang masalah ini pada hari Kamis.

Sejumlah aturan teknologi baru yang diadopsi dalam beberapa tahun terakhir oleh Komisi Eropa memicu kritik dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa aturan tersebut menargetkan raksasa teknologi AS. Uni Eropa telah menolak klaim tersebut secara tegas.

Kepala teknologi Uni Eropa Henna Virkkunen akan mempresentasikan pembaruan aturan yang dikenal sebagai Digital Networks Act, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Eropa dan investasi dalam infrastruktur telekomunikasi, pada 20 Januari. Komisi menolak berkomentar.

Dia perlu merinci detail dengan negara-negara Uni Eropa dan Parlemen Eropa dalam beberapa bulan mendatang sebelum DNA menjadi undang-undang.

Raksasa teknologi tersebut hanya akan tunduk pada kerangka kerja sukarela daripada aturan mengikat yang harus dipatuhi oleh penyedia telekomunikasi, kata orang-orang tersebut.

"Mereka akan diminta untuk bekerja sama dan berdiskusi secara sukarela, yang dimoderatori oleh kelompok regulator telekomunikasi Uni Eropa BEREC. Tidak akan ada kewajiban baru. Ini akan menjadi rezim praktik terbaik," kata salah satu orang tersebut.

Dalam draf DNA, Komisi juga akan menetapkan durasi lisensi spektrum, kondisi untuk penjualan spektrum dan metodologi penetapan harga untuk memandu regulator nasional selama lelang spektrum yang dapat menghasilkan miliaran euro untuk pemerintah, kata orang-orang tersebut.

Meskipun tujuannya adalah untuk menyelaraskan alokasi spektrum di seluruh 27 negara Uni Eropa dan mengurangi beban regulasi bagi perusahaan telekomunikasi, beberapa regulator nasional mungkin melihatnya sebagai perebutan kekuasaan.

Dalam pembaruan yang diusulkan, Komisi akan memberikan panduan kepada regulator nasional tentang peluncuran infrastruktur serat optik, yang merupakan kunci untuk mencapai tujuan digital dan mengejar Amerika Serikat dan China.

DNA juga akan memungkinkan pemerintah untuk memperpanjang tenggat waktu 2030 untuk mengganti jaringan tembaga dengan infrastruktur serat optik jika mereka dapat menunjukkan bahwa mereka belum siap, kata orang-orang tersebut. – Rappler.com