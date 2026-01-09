Ripple Memanfaatkan AWS Bedrock untuk Merampingkan Analisis Log XRPL dengan AI

Ripple bermitra dengan AWS Bedrock AI untuk mempercepat analisis log XRPL, memangkas waktu proses dari berhari-hari menjadi beberapa menit untuk efisiensi jaringan yang lebih baik.

Ripple sedang menguji Amazon Bedrock AI dari Amazon Web Services (AWS) untuk mempercepat analisis log untuk XRP Ledger (XRPL).

Langkah ini bertujuan untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk menganalisis log sistem dari berhari-hari menjadi hanya beberapa menit. Kolaborasi dengan AWS merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas jaringan XRPL, terutama seiring berkembangnya ekosistemnya.

Integrasi AI untuk Mempercepat Analisis Log

Ripple dan AWS bekerja sama untuk memanfaatkan Amazon Bedrock AI untuk analisis log yang lebih cepat dalam XRP Ledger.

Secara tradisional, insinyur Ripple menghabiskan dua hingga tiga hari untuk menganalisis log sistem secara manual guna mendeteksi hambatan kinerja atau bug.

Dengan menggunakan AI generatif Amazon Bedrock, proses ini sekarang dapat diselesaikan hanya dalam beberapa menit, meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan.

Peningkatan ini sangat penting untuk infrastruktur XRPL berbasis C++ dengan throughput tinggi. Saat jaringan berkembang, volume log sistem meningkat, membuat semakin sulit bagi para insinyur untuk mempertahankan analisis manual.

Platform AI diharapkan dapat membantu Ripple mengelola log-log ini dengan lebih baik, memungkinkan deteksi dan penyelesaian masalah yang lebih cepat.

Manfaat Pemantauan Log Berbasis AI

Integrasi Amazon Bedrock AI membawa beberapa manfaat utama bagi XRP Ledger. Salah satu keuntungan utama adalah kemampuan untuk mendeteksi hambatan jaringan secara instan.

Dengan mengotomatisasi proses analisis log, Ripple dapat dengan cepat mengidentifikasi area yang memerlukan optimasi, yang membantu menjaga stabilitas jaringan saat volume transaksi meningkat.

Selain itu, sistem ini akan memungkinkan pemantauan yang lebih efisien terhadap infrastruktur node terdistribusi XRPL.

Ini sangat penting karena jaringan tumbuh dan menjadi lebih kompleks. Penyelesaian masalah yang lebih cepat akan memastikan bahwa XRPL terus berfungsi dengan lancar tanpa penundaan atau gangguan.

Peningkatan dan Adopsi Jaringan Ripple yang Berkelanjutan

Kolaborasi dengan AWS datang saat Ripple terus memperluas dan meningkatkan XRP Ledger.

Ripple telah secara aktif meningkatkan XRPL untuk mendukung aplikasi keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan kontrak pintar.

Pembaruan terkini mencakup peningkatan pada Smart Escrow Devnet dan pengenalan standar Multi-Purpose Token (MPT), yang menyederhanakan penerbitan token dan tokenisasi aset.

Upaya Ripple untuk meningkatkan skalabilitas XRPL juga bertepatan dengan fokusnya pada keamanan.

Perusahaan ini sedang mengeksplorasi model kriptografi tahan kuantum untuk memastikan jaringan tetap aman seiring teknologi blockchain berkembang.

Integrasi Amazon Bedrock AI dapat memainkan peran penting dalam mendukung kemajuan ini, memungkinkan Ripple untuk tetap unggul dari permintaan yang terus bertambah untuk solusi blockchain.

Saat XRP Ledger terus berkembang, kolaborasi Ripple dengan AWS menggarisbawahi komitmen perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan skalabilitas jaringan.

Dengan peningkatan ini, Ripple bertujuan untuk memposisikan XRPL sebagai solusi terkemuka untuk aplikasi berbasis blockchain.

The post Ripple Taps AWS Bedrock to Streamline XRPL Log Analysis with AI appeared first on Live Bitcoin News.