Ribo Life Science (06938.HK) Berhasil Terdaftar di Papan Utama Bursa Saham Hong Kong

HONG KONG, 9 Januari 2026 /PRNewswire/ — Ribo Life Science Co., Ltd. ("Ribo" atau "Perusahaan", kode saham: 06938.HK), perusahaan terkemuka di bidang terapi small interfering RNA (siRNA), hari ini berhasil terdaftar di Papan Utama Bursa Saham Hong Kong, menandai tonggak penting dalam kapitalisasi perusahaan biofarmasi China di bidang siRNA dan memberikan momentum baru ke industri.

Dalam penawaran globalnya, Ribo menerbitkan total 31.610.400 saham dengan harga penawaran HKD 57,97 per saham, mengumpulkan hasil kotor lebih dari 1,8 miliar dolar Hong Kong, HKPO mengalami oversubscribed lebih dari 100x, Penempatan Internasional mengalami oversubscribed 16,7x, mencerminkan kepercayaan investor global yang kuat terhadap nilai sektor siRNA dan kemampuan Perusahaan. Hasil IPO akan memberikan dukungan keuangan yang solid untuk kemajuan bisnis inti Perusahaan. Selain itu, penawaran tersebut menarik 12 investor cornerstone, termasuk Arc Avenue, Ivy Rock, Springs Capital, China Asset Management, Dacheng International dan Dacheng Fund, dan Taikang Life Insurance dll., menunjukkan kepercayaan kuat dari institusi terkemuka terhadap prospek jangka panjang Perusahaan.

Dr. Zicai Liang, Pendiri, Ketua dan Chief Executive Officer Ribo, berkomentar: "Pencatatan di Bursa Saham Hong Kong merupakan tonggak penting dalam perjalanan Ribo. Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada investor global atas kepercayaan dan dukungan mereka. Ke depan, kami akan memanfaatkan pasar modal internasional untuk mempercepat pengembangan klinis global dan komersialisasi terapi siRNA, lebih memperkuat teknologi kami, menghadirkan terapi terobosan kepada pasien di seluruh dunia sambil menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham."

Hasil dari penawaran akan dialokasikan ke empat area utama: (1) Memajukan uji klinis multisenter global untuk produk inti; (2) Mendukung pengembangan praklinis dan klinis dari pipeline; (3) Melakukan iterasi dan peningkatan teknologi pengiriman siRNA dan platform teknologi lainnya; (4) Mengisi kembali modal operasional dan mengalokasikan dana untuk tujuan korporat rutin.

Ribo telah membangun platform R&D yang sepenuhnya terintegrasi dengan hak kekayaan intelektual independen. Teknologi pengiriman RiboGalSTARTM yang inovatif dan menargetkan hati telah berhasil memajukan beberapa produk ke uji klinis Fase II. Perusahaan telah mendirikan pusat R&D di Suzhou, Beijing dan Gothenburg, Swedia, dan jaringan R&D global yang mampu mendukung pengembangan obat end-to-end dari penemuan hingga uji klinis global.

Pencatatan tersebut disponsori bersama oleh China International Capital Corporation dan Citigroup, yang memberikan dukungan profesional untuk keberhasilan masuknya Perusahaan ke pasar modal.

Tentang Ribo Life Science

Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. (06938.HK) adalah perusahaan biofarmasi global yang terlibat dalam pengembangan dan komersialisasi terapi small interfering RNA (siRNA). Didukung oleh platform teknologi siRNA yang inovatif dan berpemilik, Perusahaan telah membangun pipeline yang kaya dan terdiferensiasi yang menargetkan area penyakit utama termasuk penyakit kardiovaskular, metabolik, hati dan ginjal. Ribo berkomitmen untuk menghadirkan solusi perawatan revolusioner kepada pasien di seluruh dunia melalui inovasi berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: www.ribolia.com.

SUMBER Ribo Life Science