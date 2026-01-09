Cathie Wood dari Ark Invest Memprediksi Inisiatif Kripto Trump 2026

Poin Utama: Cathie Wood membahas kebijakan kripto Trump untuk 2026.

Dampak potensial pada Bitcoin dan strategi AS.

Pasar kripto bersiap menghadapi perubahan kebijakan.

Cathie Wood memprediksi Presiden Trump akan mengadvokasi pengecualian pajak de minimis pada transaksi kripto di tahun 2026 dan memulai Cadangan Bitcoin Strategis AS, menargetkan 1 juta BTC, memanfaatkan Bitcoin yang disita daripada pembelian pasar terbuka.

Inti Berita: Pernyataan Cathie Wood menyoroti potensi perubahan dalam kebijakan kripto AS di bawah pemerintahan Trump, yang mempengaruhi pasar dan cadangan strategis.

Konten Utama

Dalam diskusi baru-baru ini, Cathie Wood dari ARK Invest menyatakan bahwa Presiden Trump bertujuan untuk mengesahkan pengecualian pajak de minimis untuk transaksi kripto kecil di tahun 2026. Wood menyebutkan niat pemerintah AS untuk membuat cadangan strategis 1 juta BTC.

Rencana cadangan ini, yang dimulai melalui perintah eksekutif pada Maret 2025, menandakan perubahan besar dalam strategi Bitcoin AS. Wood juga mencatat bahwa cadangan saat ini sebagian besar terdiri dari BTC yang disita, bukan akuisisi pasar.

Implementasi kebijakan-kebijakan ini dapat menyebabkan pergeseran signifikan dalam dinamika pasar. Transaksi kripto kecil mungkin menjadi bebas pajak, mendorong penggunaan mata uang digital yang lebih luas dalam transaksi sehari-hari. Niat kebijakan ini, ditambah dengan rencana akuisisi BTC, menunjukkan dorongan institusional menuju adopsi arus utama dan integrasi Bitcoin ke dalam sistem keuangan.

Implikasi finansial dari inisiatif-inisiatif ini sangat besar. Pengecualian de minimis dapat secara langsung mempengaruhi aset seperti BTC dan ETH dengan mengubah perlakuan pajak. Jika berhasil, ini dapat meningkatkan transaksi kripto harian dan meningkatkan likuiditas, menguntungkan protokol DeFi yang mengintegrasikan Bitcoin. Selain itu, cadangan strategis yang direncanakan menggarisbawahi pentingnya Bitcoin yang terus meningkat dalam pembuatan kebijakan nasional.

Transisi yang mungkin ini sejalan dengan preseden historis seperti akumulasi cadangan emas, menandakan potensi dampak harga jangka panjang. Aliran masuk institusional dan tindakan terbaru oleh entitas seperti Tether menunjukkan pandangan bullish. Pembelian strategis 1 juta BTC dapat meningkatkan stabilitas pasar dan adopsi.