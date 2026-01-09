BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Cathie Wood membahas potensi kebijakan kripto Trump untuk 2026, termasuk pembebasan pajak dan cadangan Bitcoin strategis.Cathie Wood membahas potensi kebijakan kripto Trump untuk 2026, termasuk pembebasan pajak dan cadangan Bitcoin strategis.

Cathie Wood dari Ark Invest Memprediksi Inisiatif Kripto Trump 2026

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/09 14:44
ARK
ARK$0,2922-2,11%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5,511-2,90%
Cathie Wood dari Ark Invest tentang Rencana Kebijakan Kripto Trump untuk 2026
Poin Utama:
  • Cathie Wood membahas kebijakan kripto Trump untuk 2026.
  • Dampak potensial pada Bitcoin dan strategi AS.
  • Pasar kripto bersiap menghadapi perubahan kebijakan.

Cathie Wood memprediksi Presiden Trump akan mengadvokasi pengecualian pajak de minimis pada transaksi kripto di tahun 2026 dan memulai Cadangan Bitcoin Strategis AS, menargetkan 1 juta BTC, memanfaatkan Bitcoin yang disita daripada pembelian pasar terbuka.

Inti Berita: Pernyataan Cathie Wood menyoroti potensi perubahan dalam kebijakan kripto AS di bawah pemerintahan Trump, yang mempengaruhi pasar dan cadangan strategis.

Konten Utama

Dalam diskusi baru-baru ini, Cathie Wood dari ARK Invest menyatakan bahwa Presiden Trump bertujuan untuk mengesahkan pengecualian pajak de minimis untuk transaksi kripto kecil di tahun 2026. Wood menyebutkan niat pemerintah AS untuk membuat cadangan strategis 1 juta BTC.

Rencana cadangan ini, yang dimulai melalui perintah eksekutif pada Maret 2025, menandakan perubahan besar dalam strategi Bitcoin AS. Wood juga mencatat bahwa cadangan saat ini sebagian besar terdiri dari BTC yang disita, bukan akuisisi pasar.

Implementasi kebijakan-kebijakan ini dapat menyebabkan pergeseran signifikan dalam dinamika pasar. Transaksi kripto kecil mungkin menjadi bebas pajak, mendorong penggunaan mata uang digital yang lebih luas dalam transaksi sehari-hari. Niat kebijakan ini, ditambah dengan rencana akuisisi BTC, menunjukkan dorongan institusional menuju adopsi arus utama dan integrasi Bitcoin ke dalam sistem keuangan.

Implikasi finansial dari inisiatif-inisiatif ini sangat besar. Pengecualian de minimis dapat secara langsung mempengaruhi aset seperti BTC dan ETH dengan mengubah perlakuan pajak. Jika berhasil, ini dapat meningkatkan transaksi kripto harian dan meningkatkan likuiditas, menguntungkan protokol DeFi yang mengintegrasikan Bitcoin. Selain itu, cadangan strategis yang direncanakan menggarisbawahi pentingnya Bitcoin yang terus meningkat dalam pembuatan kebijakan nasional.

Transisi yang mungkin ini sejalan dengan preseden historis seperti akumulasi cadangan emas, menandakan potensi dampak harga jangka panjang. Aliran masuk institusional dan tindakan terbaru oleh entitas seperti Tether menunjukkan pandangan bullish. Pembelian strategis 1 juta BTC dapat meningkatkan stabilitas pasar dan adopsi.

Peluang Pasar
Logo ARK
Harga ARK(ARK)
$0,2922
$0,2922$0,2922
-2,01%
USD
Grafik Harga Live ARK (ARK)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45