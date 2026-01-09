FACT CHECK: Video letusan Gunung Mayon adalah buatan AI, gunung berapi berada di Tingkat Siaga 3 per 9 Januari

Klaim: Video menunjukkan letusan Gunung Mayon di Albay, karena Status Siaga Level 4 telah diberlakukan.

Penilaian: SALAH

Mengapa kami memeriksa fakta ini: Satu video yang memuat klaim tersebut telah menerima 274.000 tayangan, 957 pembagian, dan 378 komentar saat artikel ini ditulis. Video tersebut diposting pada 6 Januari, di tengah meningkatnya kerusuhan di gunung berapi.

Video tersebut menunjukkan kepulan abu tebal yang keluar dari Mayon. Teks dalam video berbunyi, "Nasa Alert Level 4 na wag naman sana kawawa naman nakatira doon [Mayon] Volcano in Albay."

(Sudah di Status Siaga Level 4. Saya harap tidak. Saya kasihan pada orang-orang yang tinggal di dekat Gunung Mayon di Albay).

Video lain yang diposting pada 7 Januari, telah menerima 6.400 tayangan, 70 pembagian, dan 36 komentar saat artikel ini ditulis. Video tersebut menunjukkan arus kepadatan piroklastik (PDC) atau campuran gas panas, abu vulkanik, dan fragmen batuan yang bergerak cepat menuruni lereng gunung berapi.

Video-video tersebut memicu reaksi khawatir dari pengguna Facebook, terutama mereka yang berasal dari provinsi Albay.

Fakta: Video-video tersebut dihasilkan oleh AI dan tidak menunjukkan kondisi terkini Gunung Mayon.

Detektor deepfake Hive Moderation menandai video PDC yang diduga sebagai 89,6% kemungkinan mengandung konten yang dihasilkan AI.

Sementara itu, video lain yang konon menunjukkan letusan Mayon adalah 88,2% kemungkinan mengandung konten yang dihasilkan AI atau deepfake, menurut Hive Moderation. Tangkapan layar video tersebut juga ditandai oleh detektor gambar AI Sight Engine sebagai 99% kemungkinan merupakan konten yang dihasilkan AI.



Status siaga: Bertentangan dengan klaim, Gunung Mayon saat ini berada di bawah Status Siaga Level 3 dan bukan di bawah Status Siaga Level 4 per 9 Januari, menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (Phivolcs).

Status Siaga Level 3 berarti ada kerusuhan yang diperkuat atau magmatik. Masuk ke zona bahaya permanen radius 6 kilometer (PDZ) di sekitar Mayon dilarang, dan pesawat juga dilarang terbang dekat dengan gunung berapi.

Sebelumnya, Phivolcs mengatakan gunung berapi dapat dinaikkan ke Status Siaga Level 4 jika pihak berwenang mengamati "lava mancur dan aliran lava dengan ledakan sesekali dan PDC dalam PDZ," serta peningkatan emisi sulfur dioksida, gempa vulkanik yang jauh lebih banyak, dan pembengkakan seluruh bangunan.

Saat artikel ini ditulis, lebih dari 3.000 penduduk telah dievakuasi karena kerusuhan Gunung Mayon. Pihak berwenang di Albay juga mempersiapkan kemungkinan evakuasi penduduk dalam zona bahaya yang diperluas radius 7 hingga 8 kilometer, jika Mayon ditempatkan di bawah Status Siaga Level 4.

Gunung tersebut ditempatkan di bawah Status Siaga Level 3 pada 6 Januari, kurang dari seminggu setelah ditempatkan di bawah Status Siaga Level 2 pada Hari Tahun Baru.

Pemeriksaan fakta sebelumnya: Rappler sebelumnya telah membantah klaim palsu serupa tentang Gunung Mayon.

– Angelee Kaye Abelinde/Rappler.com

Angelee Kaye Abelinde adalah jurnalis mahasiswa yang berbasis di Kota Naga, dan alumni Rappler's Aries Rufo Journalism Fellowship 2024.