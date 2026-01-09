Florida Mengambil Kesempatan Lagi untuk Cadangan Bitcoin Setelah Kegagalan Tahun Lalu

TLDR

Anggota parlemen Florida mengajukan Senate Bill 1038 untuk membuat cadangan Bitcoin negara bagian yang dikelola oleh chief financial officer, di luar perbendaharaan negara bagian

RUU tersebut mensyaratkan aset mempertahankan kapitalisasi pasar $500 miliar selama dua tahun, yang saat ini hanya dipenuhi oleh Bitcoin dengan $1,8 triliun

Ini menyusul upaya yang gagal pada tahun 2025 yang mengusulkan mengalokasikan hingga 10% dana negara bagian ke Bitcoin dan aset kripto yang lebih luas

Hanya New Hampshire, Arizona, dan Texas yang mengesahkan undang-undang cadangan Bitcoin pada tahun 2025, sementara setidaknya lima negara bagian menolak RUU serupa

Cadangan tersebut bertujuan untuk melindungi dari inflasi dan meningkatkan ketahanan keuangan, dengan pengawasan dari komite penasihat mata uang kripto

Anggota parlemen Florida memperkenalkan upaya baru untuk membentuk cadangan Bitcoin negara bagian pada hari Selasa. RUU baru ini mengambil pendekatan berbeda dari versi sebelumnya yang gagal pada tahun 2025.

Perwakilan John Snyder mengajukan House Bill 1039 untuk membuat Florida Strategic Cryptocurrency Reserve. Proposal tersebut menempatkan pengelolaan di bawah chief financial officer daripada perbendaharaan negara bagian.

Upaya Sebelumnya Gagal dengan Cakupan yang Lebih Luas

Florida mencoba dua kali pada tahun 2025 untuk meluncurkan cadangan kripto. House Bill 487 dan Senate Bill 550 keduanya berusaha menempatkan hingga 10% dana negara bagian ke dalam Bitcoin.

Anggota parlemen menarik kedua RUU tersebut sebelum disahkan. Kritikus menyuarakan kekhawatiran tentang mengekspos uang pembayar pajak pada fluktuasi harga kripto dan mencampurkan Bitcoin dengan aset digital lainnya.

Versi baru menghilangkan elemen-elemen kontroversial tersebut. Ini menciptakan dana terpisah di luar perbendaharaan negara bagian utama. Struktur ini memberikan chief financial officer kontrol langsung atas pengelolaan cadangan.

Teks RUU memungkinkan CFO untuk memperoleh, menukar, menjual, mengawasi, mengelola, atau mempertahankan investasi. Bahasa tersebut mensyaratkan pengambilan keputusan yang bijaksana tetapi tidak menyebutkan mata uang kripto tertentu.

Namun, persyaratan kapitalisasi pasar membuat pilihannya jelas. Aset harus mempertahankan setidaknya $500 miliar dalam nilai pasar selama periode dua tahun.

Bitcoin saat ini memiliki kapitalisasi pasar di atas $1,8 triliun. Ethereum, mata uang kripto terbesar kedua, berada di sekitar $377 miliar. Tidak ada aset digital lain yang mendekati ambang batas tersebut.

Negara Bagian Lain Bergerak Lebih Dulu pada Cadangan Bitcoin

Florida bergabung dengan daftar negara bagian yang terus bertambah yang mengeksplorasi cadangan Bitcoin. New Hampshire, Arizona, dan Texas mengesahkan undang-undang untuk membuat cadangan pada tahun 2025.

Setidaknya lima negara bagian lainnya menolak RUU serupa tahun lalu. Beberapa negara bagian masih memiliki undang-undang yang tertunda untuk ditinjau, menurut BitcoinReserveMonitor.com.

RUU Florida menguraikan tiga tujuan utama. Pertama, bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keuangan negara bagian selama ketidakpastian ekonomi. Kedua, memposisikan Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan volatilitas pasar.

Ketiga, cadangan akan memberikan keamanan finansial kepada penduduk Florida. Pendukung membandingkan Bitcoin dengan emas digital karena pasokannya tetap tetap pada 21 juta koin.

RUU tersebut juga menciptakan komite penasihat cadangan mata uang kripto. CFO negara bagian memimpin komite dan memilih empat anggota tambahan. Setidaknya tiga anggota komite harus memiliki pengalaman investasi mata uang kripto.

Apa yang Terjadi Selanjutnya

House Bill 1039 melewati langkah pengajuan awalnya. Undang-undang sekarang bergerak ke sidang komite di mana anggota parlemen akan memperdebatkan manfaatnya.

RUU pendamping mungkin muncul di senat negara bagian. Kedua majelis harus menyetujui undang-undang tersebut sebelum mencapai meja gubernur.

Jika disahkan, CFO harus melaporkan kepemilikan cadangan mulai akhir 2026. Persyaratan pelaporan menambah transparansi tentang bagaimana negara bagian mengelola aset Bitcoin.

RUU tersebut tidak menetapkan jumlah pembelian atau jadwal waktu tertentu. Florida akan menentukan ukuran investasi berdasarkan kondisi pasar dan dana yang tersedia.

Bitcoin diperdagangkan mendekati level harga terbaru saat berita RUU tersebut menyebar. Pasar tidak menunjukkan reaksi langsung terhadap proposal Florida.

