Pasar Kripto Tetap Stabil saat Trader Bersikap Hati-hati

Pasar kripto mengalami stabilitas yang hati-hati sejalan dengan data 24 jam terbaru. Oleh karena itu, kapitalisasi pasar kripto kumulatif hampir mencapai $3,11T, menunjukkan penurunan 0,30%. Namun, volume kripto 24 jam mengalami peningkatan 4,90%. Bersamaan dengan itu, Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto berada di 41 poin, menunjukkan sentimen "Netral" di antara pelaku pasar.

Bitcoin Mengalami Kenaikan Sedikit 0,05% dan Ethereum Turun 1,11%

Secara khusus, aset kripto unggulan, Bitcoin ($BTC), berada di sekitar $90.976,21. Level harga ini menunjukkan peningkatan kecil 0,05% sementara dominasi pasar $BTC berada di 58,4%. Selain itu, altcoin terkemuka, Ethereum ($ETH), diperdagangkan pada $3.115,52, menunjukkan penurunan 1,11%. Sementara itu, dominasi pasar $ETH mencapai 12,1%.

$TSLA, $ELEVATE, dan $IRIS Mendominasi Pemenang Kripto Hari Ini

Secara bersamaan, pemenang kripto teratas hari ini termasuk Tesla ($TSLA), Elevate ($ELEVATE), dan IRISnet ($IRIS). Secara khusus, $TSLA telah melonjak sebesar 4205,41% yang mengejutkan, mencapai harga $0,3947. Selanjutnya, harga $ELEVATE telah mencapai $0,1577 setelah kenaikan 1700,52%. Setelah itu, peningkatan 679,00% telah menempatkan harga $IRIS di $0,006124.

TVL DeFi Merosot 1,61% dan Volume Penjualan NFT Turun 13,52%

Selain itu, TVL DeFi telah anjlok sebesar 1,61%, menyentuh angka $123,028B. Selain itu, proyek DeFi teratas dalam hal TVL, Aave, telah mengalami penurunan 3,51%, mencapai $33,803B. Meskipun demikian, dalam hal perubahan TVL 1 hari, Brise Swap berada di puncak proyek DeFi lainnya, mencatat lonjakan 3782154411416380928% yang mengejutkan selama dua puluh empat jam terakhir.

Di sisi lain, volume penjualan NFT telah turun sebesar 13,52%, mencapai angka $8.040.419. Meski begitu, koleksi NFT terlaris, Ape.bond Bonds, telah naik sebesar 33563,81%, untuk mencapai angka $1.015.206.

Token $TRU Truebit Turun setelah Eksploitasi $26M, SEI Chain Kehilangan $240.000 dalam Serangan Flash Loan

Pada saat yang sama, pasar kripto juga telah melihat banyak perkembangan kunci lainnya di seluruh dunia selama 24 jam. Dalam hal ini, Truebit telah mengalami eksploitasi Ethereum sebesar $26M (8.535 $ETH), mengakibatkan penurunan signifikan dalam harga token asli $TRU-nya.

Selain itu, Airwallex berencana untuk menginvestasikan hingga €200M di Belanda, memperluas kehadirannya di Eropa selama 5 tahun mendatang. Selanjutnya, SEI Chain telah mengalami serangan flash loan, berpotensi kehilangan $240.000 (hampir 1,96M token $WSEI).