Pasar Kripto Tetap Stabil saat Trader Bersikap Hati-hati

Pasar kripto mengalami stabilitas yang hati-hati sejalan dengan data 24 jam terbaru. Oleh karena itu, kapitalisasi pasar kripto kumulatif hampir mencapai $3,11T, menunjukkan penurunan 0,30%. Namun, volume kripto 24 jam mengalami peningkatan 4,90%. Bersamaan dengan itu, Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto berada di 41 poin, menunjukkan sentimen "Netral" di antara pelaku pasar.
Secara khusus, aset kripto unggulan, Bitcoin ($BTC), berada di sekitar $90.976,21. Level harga ini menunjukkan peningkatan kecil 0,05% sementara dominasi pasar $BTC berada di 58,4%. Selain itu, altcoin terkemuka, Ethereum ($ETH), diperdagangkan pada $3.115,52, menunjukkan penurunan 1,11%. Sementara itu, dominasi pasar $ETH mencapai 12,1%.
Secara bersamaan, pemenang kripto teratas hari ini termasuk Tesla ($TSLA), Elevate ($ELEVATE), dan IRISnet ($IRIS). Secara khusus, $TSLA telah melonjak sebesar 4205,41% yang mengejutkan, mencapai harga $0,3947. Selanjutnya, harga $ELEVATE telah mencapai $0,1577 setelah kenaikan 1700,52%. Setelah itu, peningkatan 679,00% telah menempatkan harga $IRIS di $0,006124.
Selain itu, TVL DeFi telah anjlok sebesar 1,61%, menyentuh angka $123,028B. Selain itu, proyek DeFi teratas dalam hal TVL, Aave, telah mengalami penurunan 3,51%, mencapai $33,803B. Meskipun demikian, dalam hal perubahan TVL 1 hari, Brise Swap berada di puncak proyek DeFi lainnya, mencatat lonjakan 3782154411416380928% yang mengejutkan selama dua puluh empat jam terakhir.
Di sisi lain, volume penjualan NFT telah turun sebesar 13,52%, mencapai angka $8.040.419. Meski begitu, koleksi NFT terlaris, Ape.bond Bonds, telah naik sebesar 33563,81%, untuk mencapai angka $1.015.206.
Pada saat yang sama, pasar kripto juga telah melihat banyak perkembangan kunci lainnya di seluruh dunia selama 24 jam. Dalam hal ini, Truebit telah mengalami eksploitasi Ethereum sebesar $26M (8.535 $ETH), mengakibatkan penurunan signifikan dalam harga token asli $TRU-nya.
Selain itu, Airwallex berencana untuk menginvestasikan hingga €200M di Belanda, memperluas kehadirannya di Eropa selama 5 tahun mendatang. Selanjutnya, SEI Chain telah mengalami serangan flash loan, berpotensi kehilangan $240.000 (hampir 1,96M token $WSEI).