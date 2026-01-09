Mantan pengembang Zcash meluncurkan dompet cashZ setelah keluar dari proyek

Mantan pengembang Zcash mengumumkan peluncuran dompet baru bernama cashZ pada 8 Januari 2026, kurang dari 24 jam setelah pengunduran diri massal mereka dari Electric Coin Company (ECC).

Josh Swihart, mantan CEO ECC, menyatakan bahwa tim yang meluncurkan Zcash dan menciptakan dompet Zashi kini membangun cashZ menggunakan basis kode yang sama. Dompet ini akan diluncurkan dalam beberapa minggu dengan migrasi mudah bagi pengguna Zashi yang sudah ada. Seluruh tim pengembangan mengundurkan diri pada 7 Januari menyusul konflik tata kelola dengan dewan Bootstrap.

Tim mengumumkan dompet cashZ menggunakan basis kode Zashi

Tim pengembangan Zcash menyatakan pada akhir 8 Januari bahwa cashZ akan menggunakan basis kode Zashi yang sama yang mereka bangun di Electric Coin Company. Swihart meyakinkan pengguna koin privasi tersebut bahwa seluruh tim tetap 100% fokus pada pengembangan Zcash full-stack. Para pengembang tidak meluncurkan koin baru, hanya menskalakan Zcash melalui struktur perusahaan baru.

Pengguna dompet Zcash yang ada, Zashi, akan dapat bermigrasi ke cashZ dengan mudah saat diluncurkan. Tidak ada rincian teknis lain tentang dompet baru yang diberikan. Nama kode cashZ akan berfungsi sebagai judul sementara hingga peluncuran resmi.

Pengumuman itu datang beberapa jam setelah tim keluar dari ECC. Swihart menyatakan di situs web perusahaan baru bahwa menskalakan Zcash ke miliaran pengguna memerlukan struktur startup. Dia mencatat bahwa startup dapat berkembang tetapi organisasi nirlaba tidak bisa, menjelaskan mengapa tim menciptakan perusahaan baru yang berfokus pada Zcash.

Pengunduran diri massal menyusul sengketa tata kelola dengan dewan

Seluruh tim pengembangan Electric Coin Company mengundurkan diri pada 7 Januari 2026. Eksodus tersebut diakibatkan oleh konflik tata kelola antara tim ECC dan dewan Bootstrap, sebuah organisasi nirlaba 501(c)(3) yang mengawasi ECC. Swihart menyatakan tim tersebut "diberhentikan secara konstruktif." Ini adalah istilah hukum yang berarti kondisi kerja menjadi sangat tidak dapat dipertahankan sehingga pengunduran diri adalah satu-satunya pilihan yang layak.

Swihart secara publik membuat pernyataan bahwa mayoritas anggota dewan Bootstrap bergerak ke ketidakselarasan yang jelas dengan misi Zcash. Anggota dewan termasuk Zaki Manian, Christina Garman, Alan Fairless, dan Michelle Lai, disebut sebagai ZCAM. Masalah inti adalah perubahan syarat kerja dan divergensi misi antara pengembang dan dewan.

Mantan CEO menyoroti bagaimana kondisi kerja diubah dengan cara yang membuat pelaksanaan tugas yang efektif dengan integritas menjadi tidak mungkin. Keputusan dewan dilaporkan membatasi otonomi ECC, mencegah eksekusi peta jalan, dan menciptakan apa yang dikarakterisasi oleh pengembang sebagai tindakan tata kelola yang jahat.

Itu bukan peristiwa yang terisolasi. Pendiri Zooko Wilcox mengundurkan diri sebagai CEO pada Desember 2023, digantikan oleh Swihart. Peter Van Valkenburgh mengundurkan diri dari dewan Zcash Foundation pada Januari 2025. ECC mengumumkan reorganisasi internal pada Desember 2025, beberapa minggu sebelum seluruh tim pergi.

Pendekatan startup menggantikan struktur nirlaba untuk penskalaan

Swihart memberikan tiga alasan untuk memulai perusahaan baru di situs web. Pertama, Zcash adalah cypherpunk dan memerlukan organisasi yang dibangun berdasarkan pemahaman tersebut.

Alasan kedua adalah keselarasan. Swihart berargumen bahwa privasi dalam kripto adalah normal, sama seperti uang tunai fisik. Memperjuangkan hak-hak ini memerlukan organisasi dengan keberanian dan kemampuan untuk bergerak cepat tanpa kendala birokrasi.

Mantan CEO mencatat bahwa siapa pun di kripto selama lebih dari beberapa tahun tahu keterikatan yayasan nirlaba dan startup teknologi telah menyebabkan drama tanpa akhir. Konflik struktural antara tata kelola nirlaba dan kelincahan startup telah mempengaruhi beberapa proyek cryptocurrency.

Ketiga, Zcash telah mengalami kelahiran kembali selama dua tahun terakhir dan bukan lagi proyek kecil. Jaringan memerlukan struktur organisasi yang mampu mendukung pertumbuhan dalam skala besar.

Data Santiment menunjukkan aktivitas pengembangan Zcash turun ke tingkat terendah sejak November 2021. Penurunan terjadi ketika harga turun 40% selama dua bulan terakhir. Koin privasi berusia satu dekade ini melipatgandakan kapitalisasi pasarnya sekitar 15 kali antara 22 September dan 16 November 2025.

Lonjakan harga membawa perhatian pada Zcash pada akhir 2025. ZEC diperdagangkan sekitar $443,82 setelah reli tetapi sejak itu menurun.

