Stablecoin Diprediksi Mencapai Valuasi $56T pada 2030

Arus pembayaran stablecoin dapat mencapai $56,6 triliun pada tahun 2030, menurut estimasi terbaru dari Bloomberg Intelligence. Token yang didukung blockchain ini tampaknya berada di jalur untuk menjadi salah satu rel pembayaran terbesar dalam keuangan global.

Menurut laporan Bloomberg, total arus mencapai $2,9 triliun pada tahun 2025, menunjukkan pertumbuhan tahunan majemuk sekitar 80% jika proyeksi tersebut terpenuhi.

Aktivitas Stablecoin Meningkat

Data Bloomberg menunjukkan bahwa nilai transaksi stablecoin global melonjak menjadi $33 triliun pada tahun 2025, peningkatan 72% year-on-year. Aktivitas terus mengalami akselerasi hingga kuartal keempat, dengan $11 triliun diproses pada Q4 saja, naik dari $8,8 triliun pada Q3, berdasarkan angka yang dikumpulkan oleh Artemis Analytics.

Pertumbuhan pembayaran stablecoin pada tahun 2030 | Sumber: Bloomberg

Pertumbuhan lebih didorong oleh penggunaan di dunia nyata daripada perdagangan spekulatif, terutama dalam pembayaran lintas batas, penyelesaian bisnis, dan tabungan di ekonomi yang terkena dampak inflasi.

USDC Memimpin Volume Transaksi

USDC milik Circle adalah stablecoin yang paling banyak digunakan berdasarkan arus transaksi pada tahun 2025, memproses $18,3 triliun, dibandingkan dengan $13,3 triliun untuk USDT milik Tether. Bersama-sama, kedua aset tersebut menyumbang lebih dari 95% dari semua volume stablecoin tahun lalu.

Meskipun USDC memimpin dalam aktivitas transaksi, USDT tetap dominan berdasarkan valuasi, dengan kapitalisasi pasar sebesar $186,9 miliar, lebih dari dua kali lipat dari $74,9 miliar milik USDC.

Bloomberg mencatat bahwa USDT masih lebih disukai untuk pembayaran sehari-hari, transaksi bisnis, dan sebagai penyimpan nilai, sementara USDC tetap menjadi stablecoin pilihan di platform keuangan terdesentralisasi.

Co-founder Artemis Anthony Yim mengatakan kepada media bahwa permintaan yang meningkat terhadap eksposur dolar AS di pasar berkembang merupakan salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan stablecoin. Inflasi, kontrol modal, dan ketidakstabilan geopolitik juga turut berkontribusi.

Bank dan Pemerintah Memasuki Persaingan Stablecoin

Keuangan tradisional tidak lagi hanya mengamati dari pinggir lapangan. Barclays telah mengambil kepemilikan saham di Ubyx, sebuah fintech AS yang membangun infrastruktur kliring untuk stablecoin. Ini adalah eksposur langsung pertama Barclays terhadap teknologi stablecoin, yang berfokus untuk membuat stablecoin berfungsi seperti setara kas digital dengan deposito bank.

Di tingkat pemerintahan, Wyoming telah meluncurkan Frontier Stable Token (FRNT), stablecoin yang didukung fiat pertama yang diterbitkan oleh negara bagian AS. Didukung oleh dolar AS dan Treasury jangka pendek, FRNT akan mengembalikan bunga yang diperoleh dari cadangan ke negara bagian, mendanai layanan publik sambil menurunkan biaya transaksi.

Di sisi lain, JPMorgan mengumumkan rencana untuk membawa token deposit yang diterbitkan banknya, JPM Coin, secara native ke Canton Network, sebuah blockchain publik yang diaktifkan privasi yang telah dipilih oleh DTCC untuk tokenisasi instrumen keuangan tradisional.

