Para umat yang mengikuti prosesi Black Nazarene yang sedang berlangsung di Manila, yang disebut Traslación, diingatkan untuk waspada terhadap pencopet dan pencuri yang mengambil

DILG memperingatkan penjahat kecil, pencuri selama Traslación 2026

Penulis: BworldonlineSumber: Bworldonline
2026/01/09 16:55
Umat yang berpartisipasi dalam prosesi Black Nazarene yang sedang berlangsung di Manila, yang disebut Traslación, diingatkan untuk waspada terhadap pencopet dan pencuri yang memanfaatkan acara tersebut, kata Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (DILG) pada hari Jumat.

Dalam pernyataan resmi, DILG mengatakan telah menerima laporan awal tentang insiden pencopetan dan penjambret yang memangsa umat saat mereka menjalankan iman mereka.

"Wala pong pinipiling panahon ang mga mandarambong kaya po sana ay patuloy po na mag-ingat ang mga deboto na nakikilahok sa Traslación [Perampok tidak memilih waktu tertentu, jadi umat yang berpartisipasi dalam Traslación didesak untuk tetap waspada]," kata DILG dalam posting Facebook yang dikeluarkan beberapa jam sebelumnya.

"Nakabantay po ang PNP (Philippine National Police) ngunit importante din po na tayo ay mag-ingat [PNP sedang siaga, tetapi penting juga bagi kita untuk berhati-hati]," tambahnya.

Lebih dari 18.000 petugas polisi dari PNP dikerahkan di sepanjang rute Traslación.

PNP juga mengerahkan petugas berpakaian preman dan unit intelijen untuk melawan pencopetan, pencurian, penipuan, dan pelanggaran oportunistik lainnya, kata DILG.

Panitia mengatakan Traslación 2026 diperkirakan akan selesai dalam waktu 15 jam.

Prosesi berangkat dari Quirino Grandstand pada pukul 04:00 dan akan kembali ke tempatnya di Gereja Quiapo.

Saat artikel ini ditulis, kereta, yang secara lokal dikenal sebagai andas, dari Black Nazarene sedang melintasi Jalan Arlegui di Quiapo, Manila, menurut siaran langsung pemerintah kota.

Prosesi Black Nazarene adalah pemindahan tahunan patung Yesus Kristus yang berusia berabad-abad, menarik ribuan—jika bukan jutaan—umat bertelanjang kaki sebagai ekspresi iman dan tobat.

Perayaan Black Nazarene tahun lalu menarik sekitar 8,1 juta umat, salah satu jumlah kehadiran tertinggi yang tercatat sejak pandemi COVID-19.— Edg Adrian A. Eva

