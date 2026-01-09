Kami Tidak Hanya Membangun Bursa, Kami Sedang Membangun "J.P. Morgan Era Digital": Visi Bitget 2026

Oleh Gracy Chen, CEO Bitget berpendapat bahwa:

Sepanjang sejarah keuangan, setiap era dibentuk oleh institusi-institusi raksasa. Abad ke-19 dan ke-20 adalah panggung bagi bank-bank investasi tradisional seperti J.P. Morgan – mereka yang telah membangun kerangka untuk aliran moneter global. Namun ketika kita memasuki tahun 2026, pertanyaan yang muncul adalah: Siapa yang akan membentuk era keuangan berikutnya?

Di Bitget, kami telah memiliki jawaban kami sendiri. Visi 2026 kami tidak hanya berhenti pada menjadi bursa kripto terbesar. Ambisi kami lebih besar dari itu: Membangun sebuah Bursa Universal (Universal Exchange – UEX), memimpin dengan teknologi AI dan ekspansi global dengan kepatuhan mutlak.

Tujuan akhir? Berevolusi menjadi perusahaan publik bernilai ratusan miliar dolar – sebuah "J.P. Morgan generasi berikutnya" (Next-gen J.P. Morgan) di mana batas antara aset digital dan aset nyata sepenuhnya dihapuskan.

1. Universal Exchange (UEX): Ketika "Crypto" Hanya Bagian Dari Gambaran Besar

Jika Anda bertanya kepada saya tentang perubahan terbesar dalam perilaku investor dalam beberapa tahun terakhir, saya akan mengatakan itu adalah kebutuhan akan "Konvergensi" (Convergence).

Sebelumnya, dunia keuangan terfragmentasi. Anda memerlukan akun broker untuk membeli saham Apple, akun Forex untuk trading pasangan EUR/USD, akun komoditas untuk membeli Emas, dan dompet Crypto untuk menyimpan Bitcoin. Fragmentasi ini menciptakan gesekan: biaya konversi tinggi, waktu tunggu lama, dan ketidaknyamanan dalam mengelola portofolio.

Visi UEX Bitget hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kami membangun satu platform tunggal di mana Anda dapat mengakses:

Crypto: Aset inti dan fondasi Web3.

Aset inti dan fondasi Web3. Stocks (Saham): Akses ke korporasi teknologi terkemuka dunia.

Akses ke korporasi teknologi terkemuka dunia. Commodities (Komoditas): Trading Emas, Perak, Minyak mentah.

Trading Emas, Perak, Minyak mentah. Forex (Valuta Asing): Berpartisipasi dalam pasar mata uang global.

Mengapa model ini penting? Karena mengoptimalkan efisiensi penggunaan modal. Di Bitget.com, Anda dapat menggunakan USDT – sebuah stablecoin – sebagai jaminan untuk trading Emas atau Saham. Aliran uang Anda tidak pernah harus "tidur". Kami mengaburkan batas antara TradFi (Keuangan tradisional) dan DeFi (Keuangan terdesentralisasi), menghadirkan kekuatan J.P. Morgan tetapi dengan kecepatan dan kemudahan Blockchain.

2. Memimpin Dengan AI: Memberikan "Kekuatan Super" Kepada Investor Individu

Dalam visi 2026, teknologi bukan hanya alat pendukung, tetapi mesin utama. Dan mesin itu dijalankan oleh Kecerdasan Buatan (AI).

Model J.P. Morgan lama mengandalkan ribuan analis manusia. Model "Next-gen J.P. Morgan" Bitget mengandalkan jutaan algoritma cerdas. Kami percaya bahwa masa depan trading adalah simbiosis antara manusia dan mesin.

Itulah mengapa Bitget berinvestasi besar dalam alat bertenaga AI. Dari bot trading otomatis (GetAgent), sistem analisis sentimen pasar (Sentiment Analysis) hingga solusi manajemen risiko yang dipersonalisasi. Kami ingin mendemokratisasi alat-alat yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh dana investasi Wall Street. Dengan AI, Bitget membantu pengguna menghilangkan emosi takut dan keserakahan, membuat keputusan berdasarkan data (Data-driven) dan trading 24/7 bahkan saat tidur. Inilah cara kami mendefinisikan ulang keadilan dalam keuangan.

3. Kepatuhan (Compliance) Adalah Jembatan Menuju Samudra Biru

Untuk menjadi perusahaan bernilai ratusan miliar dolar, "pertumbuhan panas" tidaklah cukup. Faktor vital adalah "Keberlanjutan" dan "Kepercayaan".

Di masa lalu, banyak orang menganggap kepatuhan hukum (Compliance) sebagai penghalang inovasi. Tetapi di Bitget, kami melihatnya sebagai keunggulan kompetitif terbesar. Visi 2026 kami menempatkan kepatuhan hukum global sebagai prioritas utama.

Kami memahami bahwa untuk menarik dana dari institusi keuangan besar (Institutional Money) dan untuk mencapai tujuan menjadi perusahaan publik (Public Company), Bitget harus beroperasi transparan seperti bank Swiss tetapi fleksibel seperti perusahaan teknologi Silicon Valley. Kepatuhan tidak hanya melindungi pengguna, tetapi juga tiket masuk bagi Bitget untuk memasuki pasar-pasar yang menantang, memperluas skala dari 45 juta pengguna menjadi ratusan juta pengguna. Kami membangun benteng keuangan di mana aset Anda dilindungi oleh teknologi enkripsi dan kerangka hukum yang kuat.

4. Target Ratusan Miliar Dolar: Bukan Hanya Angka, Itu Adalah Skala

Ambisi menjadi perusahaan publik bernilai ratusan miliar dolar (Hundreds-of-billion-dollar public company) terdengar ambisius. Tetapi jika melihat roadmap yang kami jalani, itu adalah tujuan yang tak terhindarkan.

Ketika membandingkan Bitget dengan J.P. Morgan, kami tidak membandingkan usia, tetapi membandingkan Peran Infrastruktur (Infrastructure Role).

P. Morgan adalah infrastruktur ekonomi industri.

Bitget berjuang menjadi infrastruktur ekonomi digital.

Ketika sebuah platform dapat menangani aliran uang dari Crypto, Saham, Forex hingga Komoditas untuk ratusan juta pengguna global, mengintegrasikan AI untuk mengoptimalkan keuntungan dan mematuhi semua regulasi hukum – nilai platform tersebut tidak terbatas. IPO (penawaran saham perdana) di masa depan bukan tujuan akhir, tetapi awal dari babak baru, di mana Bitget milik komunitas dan pemegang saham global.

5. Penutup: Bersama Membangun Masa Depan

Visi 2026 bukan sekadar laporan di atas kertas. Ini sedang direalisasikan setiap hari, setiap jam melalui fitur-fitur baru seperti Bitget TradFi, Bitget AI, dan lisensi operasional baru yang terus kami raih.

Dunia keuangan berada di persimpangan sejarah. Anda dapat memilih untuk menyaksikan perubahan terjadi, atau Anda dapat menjadi bagian darinya.

Bitget membangun kapal untuk berlayar ke lautan luas, menggabungkan keteguhan nilai-nilai tradisional dengan kekuatan eksplosif teknologi masa depan. Kami mengundang Anda untuk naik ke kapal tersebut. Mari bersama kami membentuk kembali cara dunia bertransaksi, berinvestasi, dan berkembang.

Selamat datang di era "Next-gen J.P. Morgan". Selamat datang di Bitget.

Mulai perjalanan keuangan tanpa batas bersama kami di: Bitget.com

