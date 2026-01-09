Pencapaian INXY Payments menyoroti lonjakan global pembayaran stablecoin di sektor B2B

Bisnis di seluruh dunia dengan cepat mengadopsi pembayaran stablecoin sebagai bagian inti dari operasi keuangan mereka, mengubah cara nilai bergerak melintasi batas negara dan industri.

INXY Payments melampaui $2 miliar dalam volume tahunan

INXY Payments telah melampaui $2 miliar dalam volume transaksi tahunan, menandai peningkatan 500% secara tahun-ke-tahun yang mencolok, menurut analitik internal perusahaan. Pengumuman yang dibuat dari Warsawa pada Januari 2026, menggarisbawahi bagaimana rel berbasis blockchain menjadi tertanam dalam infrastruktur bisnis arus utama.

Selain itu, lonjakan ini mencerminkan pergeseran struktural yang lebih luas dalam cara perusahaan menggunakan aset digital. Alih-alih memperlakukannya sebagai instrumen spekulatif, lebih banyak perusahaan kini mengandalkan dolar yang ditokenisasi untuk operasi sehari-hari, dari pembayaran vendor hingga penyelesaian internasional.

Tahun rekor untuk ekonomi stablecoin global

Pencapaian perusahaan ini tiba selama periode pemecahan rekor untuk pasar stablecoin yang lebih luas. Menurut laporan State of Crypto 2025 dari a16z, stablecoin memproses lebih dari $9 triliun secara global dengan basis yang disesuaikan selama 12 bulan terakhir, peningkatan 87% dari tahun sebelumnya.

Tingkat tersebut sekarang mewakili lebih dari setengah volume pembayaran total Visa dan lebih dari lima kali throughput PayPal. Pada September 2025, transaksi bulanan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $1,25 triliun, menggarisbawahi bagaimana dolar yang ditokenisasi telah bergeser dari produk niche menjadi instrumen penyelesaian inti.

Institusi keuangan besar, termasuk Visa, PayPal, Stripe, J.P. Morgan, dan Morgan Stanley, telah mengintegrasikan token yang dipatok dolar ke dalam bagian operasi mereka. Namun, gelombang integrasi ini semakin dipandang sebagai fondasi dari apa yang sekarang banyak digambarkan sebagai Traditional Finance 2.0.

Peningkatan eksplosif dalam arus stablecoin B2B global

Volume B2B global yang menggunakan dolar yang ditokenisasi telah berkembang lebih dari lima puluh kali lipat dalam waktu kurang dari tiga tahun. Arus melonjak dari $119 juta pada Januari 2023 menjadi $6,4 miliar pada Agustus 2025, karena lebih banyak perusahaan memilih penyelesaian berbasis blockchain daripada rel lama.

Bagi banyak korporasi, rel dolar digital ini semakin mengungguli SWIFT. Mereka menawarkan penyelesaian lebih cepat, biaya transaksi lebih rendah, dan jangkauan geografis yang lebih luas, sementara kekhawatiran volatilitas diminimalkan melalui penggunaan stablecoin seperti USDT dan USDC. Yang mengatakan, kejelasan regulasi dan kepatuhan tetap menjadi kunci untuk adopsi institusional.

Selain itu, pelaku pasar melaporkan bahwa jaringan ini sangat menarik untuk transfer korporasi lintas batas, optimisasi perbendaharaan, dan pembayaran pemasok di wilayah yang kurang terlayani oleh saluran perbankan koresponden tradisional.

Diversifikasi penggunaan stablecoin di berbagai industri

Terhadap latar belakang makro ini, data internal INXY mengungkapkan diversifikasi signifikan dalam cara sektor menerapkan dolar yang ditokenisasi. Sementara permintaan awal sangat terkonsentrasi di vertikal native-crypto, 12 bulan terakhir menunjukkan pergeseran menentukan ke arah industri arus utama dan kasus penggunaan ekonomi riil.

Menurut analitik perusahaan, kategori dengan pertumbuhan tercepat untuk penggunaan perusahaan mencakup beberapa sektor non-tradisional. Tren ini menandakan bahwa stablecoin sekarang tertanam dalam dalam alur kerja operasional daripada terbatas pada aktivitas perdagangan atau spekulatif.

Sektor dengan pertumbuhan tercepat secara tahun-ke-tahun

Di antara klien INXY, segmen berikut mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi selama tahun lalu:

Donasi Non-profit : pertumbuhan 321% tahun-ke-tahun

: pertumbuhan 321% tahun-ke-tahun Payroll & Platform Tenaga Kerja Global : 224%

: 224% Emas & Logam Mulia : 205%

: 205% AdTech & Jaringan Afiliasi : 157%

: 157% E-commerce & Ritel Online : 96%

: 96% Fashion : 95%

: 95% Elektronik : 62%

: 62% Otomotif : 54%

: 54% Barang Mewah : 40%

: 40% Maskapai Penerbangan : 27%

: 27% Gaming & Hiburan Digital : 25%

: 25% Software : 23%

: 23% Platform EdTech: 17%

Di seluruh vertikal ini, INXY mencatat pola adopsi yang konsisten. Namun, laju perubahan sangat kuat dalam payroll global, e-commerce lintas batas, dan arus donasi ke organisasi non-profit internasional yang memerlukan transfer dengan gesekan rendah.

Dari spekulasi ke infrastruktur operasional

Di industri ini, dolar yang ditokenisasi semakin diperlakukan sebagai pipa keuangan operasional. Mereka memfasilitasi pembayaran, faktur, dan penyelesaian untuk bisnis global yang patuh dan berisiko rendah, daripada berfungsi sebagai alat untuk spekulasi jangka pendek atau mengejar hasil.

INXY melaporkan tingkat retensi pendapatan bersih sekitar 130%. Selain itu, ini menunjukkan bahwa klien yang ada tidak hanya tetap di platform tetapi juga meningkatkan volume transaksi mereka dari tahun ke tahun. Akibatnya, INXY telah mampu melampaui ekspansi pasar secara keseluruhan sepanjang 2025, memperkuat posisinya sebagai platform pembayaran stablecoin terkemuka untuk perusahaan.

Perspektif eksekutif tentang transisi B2B

Berkomentar tentang pergeseran ini, Serge Kuznetsov, co-founder INXY Payments, menggambarkan transformasi yang sedang berlangsung dalam keuangan korporasi. Dia menekankan bagaimana penyelesaian lintas batas sedang dibentuk ulang oleh rel dolar yang ditokenisasi.

Dalam pandangannya, pembayaran stablecoin telah bergerak dari eksperimen dan kasus penggunaan pinggiran ke tulang punggung transaksi B2B global. Ketika perusahaan beralih dari SWIFT ke dolar digital, operasi mereka menjadi lebih cepat, biaya mereka menurun, dan jangkauan internasional mereka berkembang secara signifikan.

Yang mengatakan, Kuznetsov juga menyoroti bahwa pasar berkembang lebih cepat dari yang diantisipasi banyak pengamat. Selain itu, dia berargumen bahwa rel dolar yang ditokenisasi sekarang menjadi komponen inti dari keuangan lintas batas modern dan kemungkinan akan menjadi dasar fase berikutnya dari perdagangan digital.

Singkatnya, pertumbuhan INXY Payments dan lonjakan yang lebih luas dalam volume dolar yang ditokenisasi menggambarkan bagaimana stablecoin menjadi tertanam dalam infrastruktur keuangan arus utama, khususnya untuk pembayaran bisnis global dengan kecepatan tinggi.