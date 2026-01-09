BursaDEX+
Akankah Bitcoin Mencapai $2,9 Juta? Prakiraan 25 Tahun VanEck Dijelaskan

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/09 19:28
Bitcoin
BTC$96,800.45+1.79%
VanEck

Postingan Akankah Bitcoin Mencapai $2,9 Juta? Penjelasan Prediksi 25 Tahun VanEck pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Manajer aset VanEck baru saja merilis prediksi Bitcoin 25 tahun yang membuat komunitas kripto membicarakannya. Perusahaan tersebut memproyeksikan BTC bisa mencapai $2,9 juta per koin pada tahun 2050, dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan 15% dari harga saat ini.

Matthew Sigel, kepala riset aset digital VanEck, dan analis senior Patrick Bush mempublikasikan outlook tersebut pada hari Rabu. Target harga dibangun berdasarkan asumsi spesifik tentang bagaimana Bitcoin cocok dalam sistem keuangan global selama dua dekade ke depan.

Bagaimana Bitcoin Mencapai $2,9 Juta?

Model VanEck bertumpu pada dua pergeseran besar.

Pertama, mereka memperkirakan Bitcoin akan menyelesaikan 5-10% dari perdagangan internasional global dan 5% dari perdagangan domestik pada tahun 2050. Untuk memberi konteks, pound Inggris saat ini menangani sekitar 7,4% dari pembayaran internasional. Bitcoin perlu mencapai wilayah yang serupa.

Kedua, perusahaan memproyeksikan bank sentral akan menyimpan 2,5% cadangan mereka dalam Bitcoin karena kepercayaan terhadap utang pemerintah menurun.

Tiga Skenario, Satu Kesimpulan

VanEck memetakan kasus bearish, dasar, dan bullish.

Kasus bearish mencapai $130.000 dengan imbal hasil tahunan 2%. Kasus dasar mencapai $2,9 juta pada 15%. Dan skenario bullish mendorong ke $53,4 juta dengan pertumbuhan tahunan 29%, meskipun itu akan mengharuskan Bitcoin menyaingi emas sebagai aset cadangan global.

Inilah bagian yang menarik: bahkan skenario terburuk VanEck berada di atas harga Bitcoin saat ini sekitar $88.000.

Skenario Valuasi Bitcoin 2050: Asumsi Utama dan Target Harga

Apa Artinya Ini bagi Investor

VanEck menyarankan untuk menempatkan 1-3% dari portofolio yang terdiversifikasi ke dalam Bitcoin. Data mereka menunjukkan alokasi 3% ke portofolio tradisional 60/40 secara historis menghasilkan imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko terbaik.

Perlu dicatat: asumsi pertumbuhan 15% ini sebenarnya turun dari proyeksi VanEck Desember 2024, yang menggunakan 25%.

Peluang Pasar
$96,799.56
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

