Expo City Dubai menjadi panggung dialog baru tentang kota pintar

Kota-kota sedang menghadapi beberapa tantangan paling mendesak di dunia, mulai dari perubahan iklim dan transformasi digital hingga perubahan ekonomi dan kualitas hidup.

Para pemimpin mereka mungkin tidak memiliki semua jawaban, tetapi mereka memiliki kesempatan untuk bekerja sama mencari solusi untuk mengatasi kekhawatiran tersebut.

"Bayangkan kota-kota di seluruh dunia sebagai pusat koneksi, inovasi dan ketahanan, di mana investasi dalam infrastruktur dan layanan diterjemahkan menjadi pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik," kata Anna Bjerde, direktur pelaksana operasi di World Bank Group.

"Tujuan kami sederhana – untuk membantu membangun kota yang benar-benar berfungsi untuk masyarakat."

Bjerke berbicara pada Asia Pacific Cities Summit & Mayors' Forum (2025APCS) ke-15, yang berlangsung pada bulan Oktober, yang diselenggarakan oleh Expo City Dubai di bawah naungan Putra Mahkota Dubai.

Expo City Dubai adalah rumah bagi expo dunia Dubai 2020 dan tempat penyelenggaraan KTT perubahan iklim Cop 28 pada tahun 2023, serta acara global skala besar lainnya dan sesi kepemimpinan pemikiran.

2025APCS mewakili lebih dari 350 kota di enam benua dan mempertemukan lebih dari 150 walikota, yang menandatangani kesepakatan berjanji untuk berkolaborasi dalam cara-cara untuk memperjuangkan inovasi, inklusivitas dan ketahanan iklim di kota-kota kita.

Entitas pemerintah dan perusahaan di acara tersebut mempresentasikan portofolio proyek dan inisiatif perkotaan senilai gabungan $65 miliar, menurut Expo City Dubai.

Organisasi-organisasi ini mengatakan kepada para delegasi bahwa kota memiliki peran yang harus dimainkan di luar penyediaan layanan. Mereka dapat bertindak sebagai laboratorium perkotaan – menciptakan platform dan tempat uji coba untuk berbagi pengetahuan dan perubahan. Dengan mencari solusi bersama untuk masalah umum, mereka juga dapat bangkit di atas politik dan kekuatan polarisasi lainnya.

Camille Joseph Varlack, mantan wakil walikota untuk administrasi, kepala staf dan penasihat khusus walikota New York, mengatakan kepada KTT: "Era kepemimpinan global berikutnya akan ditulis oleh kota-kota yang melihat satu sama lain sebagai sekutu, oleh para pemimpin yang menghargai pandangan ke depan daripada ketakutan dan oleh komunitas yang menolak untuk meninggalkan siapa pun...

"Saya menyebut konsep ini 'multilateralisme multi-kota' – kota-kota belajar dari kekuatan satu sama lain untuk mempercepat solusi terhadap tantangan."

Supplied

Para delegasi mendengar tentang bagaimana kota-kota dapat menjadi 'laboratorium perkotaan' yang menciptakan platform dan tempat uji coba untuk berbagi pengetahuan dan perubahan

Beberapa kemitraan berbagi pengetahuan ditandatangani selama acara tiga hari tersebut, termasuk satu antara Pemerintah Dubai dan Pemerintah Metropolitan Tokyo untuk mempromosikan kolaborasi dalam transportasi, infrastruktur dan pengembangan digital.

Dubai juga menandatangani pakta dengan Kota Brisbane untuk berbagi informasi dan praktik terbaik tentang tata kelola perkotaan dan kualitas hidup.

Untuk Dubai dan emirat tetangga, mengembangkan visi yang jelas untuk masa depan perkotaan yang lebih berkelanjutan semakin penting. Populasi penduduk Dubai diperkirakan akan meningkat hampir 75 persen menjadi 5,8 juta pada tahun 2040, menurut Dubai Urban Masterplan 2040 dari Dubai Municipality.

Kebutuhan untuk mengelola kota secara cerdas untuk mempertahankan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan akan sangat penting di empat bidang kunci berikut, demikian didengar forum.

Transformasi digital

"Setiap orang dari kita sedang membesarkan Superman. Jika kita membesarkan AI dengan etika, itu akan melindungi kita; jika tidak, itu akan berubah menjadi penjahat super," kata insinyur perangkat lunak Mesir Mo Gawdat, mantan chief business officer Google, dalam pidato utamanya di forum.

Gawdat berbicara tentang peluang dan tanggung jawab yang datang dengan percepatan cepat adopsi AI global – terutama ketika digunakan untuk mencoba menghasilkan solusi cerdas untuk perencanaan perkotaan.

Para pemimpin kota harus menanamkan etika, empati dan kerja kolaboratif ke dalam keputusan tentang AI, kata Gawdat. Dia memuji Strategi AI Nasional UEA 2031, yang berfokus pada membangun ekosistem AI yang kuat dan dikelola dengan baik.

Kepemimpinan dan tata kelola kota

Ketika kota-kota menghadapi tantangan yang semakin kompleks, walikota, pejabat kota dan pemimpin masyarakat harus dilengkapi dengan alat dan wawasan untuk memimpin dengan percaya diri dan mendorong perubahan, demikian didengar para delegasi forum.

Salah satu cara untuk memastikan ini adalah dengan menciptakan kendaraan dan proses pengambilan keputusan yang benar-benar melibatkan pemangku kepentingan. Di Bilbao, Spanyol, sebuah perusahaan publik bersama – Bilbao Ria 2000 – diciptakan untuk menyatukan semua tingkat pemerintahan untuk memberikan regenerasi perkotaan skala besar, dengan keuntungan diinvestasikan dalam proyek kota baru.

Proyek mVoting Seoul memungkinkan warga untuk memberikan suara pada pembuatan kebijakan lokal melalui aplikasi. Model ini telah direplikasi di Mexico City, di mana warga dapat memberikan suara pada rute bus dan investasi di lingkungan lokal, dan di Helsinki, yang menggunakan platform keterlibatan digital untuk membuat keputusan tentang layanan kota.

Seperti yang dikatakan Francesco Senese, penasihat diplomatik Walikota Naples: "Diplomasi kota bukan hanya tentang membangun jembatan dari titik A ke titik B. Ini tentang membuka dunia untuk masa depan bersama, visi bersama dan menciptakan hal-hal bersama kami, bukan tanpa kami."

Kualitas hidup

Pertumbuhan populasi dan pemanasan global memberikan tekanan pada sumber daya, dan kota-kota menanggung beban terberat, demikian didengar forum. Tetapi para pemimpin kota dapat berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Adaptasi iklim, sistem kesehatan dan kehidupan aktif adalah semua bidang di mana mereka dapat belajar satu sama lain.

Di dunia yang menghangat, solusi seperti pendinginan distrik, bahan reflektif dan naungan berbasis alam dapat diadaptasi di berbagai belahan dunia, dan disesuaikan dengan kondisi lokal.

Dubai, dan wilayah yang lebih luas, memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam berbagi pengetahuan dalam hal ini, kata George Berbari, chief executive DC Pro Engineering. "Timur Tengah dapat mengekspor keahlian pendinginan distriknya ke dunia – tantangannya adalah mengadaptasinya dengan infrastruktur warisan di kota-kota Barat yang lebih tua."

Kota-kota juga berbagi model untuk meningkatkan layanan kesehatan dan mengatasi penyakit kronis yang meningkat. Hidup sehat dipandang sebagai landasan untuk kemakmuran perkotaan, mendorong para pemimpin kota dan pengembang properti untuk menanamkan infrastruktur kesejahteraan, ruang hijau terbuka, jalur sepeda, zona kebugaran publik dan fasilitas lainnya ke dalam rencana.

Misalnya, skema "superblocks" Barcelona merebut kembali ruang jalan publik dari mobil untuk orang, tanaman hijau dan kegiatan sosial, mengambil pelajaran dari model "kota 15 menit" Paris.

Supplied

Regenerasi perkotaan dan keberlanjutan

Para panelis membahas bagaimana Dubai dan Teluk memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam berbagi pengetahuan tentang pendinginan distrik dan naungan berbasis alam

Di seluruh dunia, kota-kota bereksperimen dengan desain "positif-alam" – di mana pembangunan perkotaan tidak lagi bertentangan dengan upaya perlindungan lingkungan.

Sebaliknya, ia berusaha untuk memulihkan dan melestarikannya, dan bahkan menambahkannya dengan menciptakan lanskap adaptif iklim yang meregenerasi ekosistem dan menerapkan solusi berbasis alam untuk pencegahan banjir dan pemanasan, demikian didengar forum.

Green Innovation District Expo City Dubai adalah "contoh nyata bagaimana tanggung jawab ekologis dan peluang ekonomi dapat berkembang berdampingan", kata Reem Al Hashimy, menteri negara UEA untuk kerja sama internasional dan chief executive Expo City Dubai Authority.

Rencana Induk Perkotaan 2040 Dubai juga berusaha untuk menanamkan prinsip lingkungan ke dalam strateginya untuk mengalokasikan 1,46 juta meter persegi tanah publik untuk membangun 17.000 rumah terjangkau untuk rumah tangga berpenghasilan menengah dan rendah.

Rencana induk ini bertujuan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan melalui penggunaan peraturan bangunan hijau, prinsip desain "kota 15 menit" dan termasuk habitat alami.

Expo City Dubai, sebagai salah satu lingkungan penggunaan campuran terbaru emirat, bertujuan untuk menjadi cetak biru untuk pembangunan berkelanjutan dan pembuatan kebijakan. Dan dengan cepat muncul sebagai pusat diplomasi perkotaan global, mengumpulkan kota-kota dengan tujuan bersama ini.