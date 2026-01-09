BursaDEX+
RENDER Melonjak 100% dari Titik Terendah – Bisakah Bulls Tembus Zona $3,24–$4,16?

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/09 20:30
RENDER telah mengalami rebound yang signifikan setelah tren turun yang berkepanjangan, dengan aksi harga terkini menyoroti potensi titik balik. TraderJB mencatat pergerakan 100% dari level terendah, saat harga memantul dari zona permintaan abu-abu di sekitar $1,22 dan mulai menembus tren turun lokal.

Saat ini, RENDER berusaha bergerak naik dari $1,2239 tetapi memerlukan satu gelombang kenaikan lagi tanpa menembus $1,37. Jika demikian, maka level resistensi berikutnya berada di antara $3,24 dan $4,16, dan level-level ini memiliki likuiditas yang cukup besar.

Sumber: X

Analisis grafik di TradingView mengungkapkan bahwa harga RENDER telah bergeser dari periode pertumbuhan kuat ke koreksi yang kuat. Harga ditolak kuat setelah mencapai puncak sekitar $10-$11.

Namun, karena penolakan kuat dari EMA bertumpuk 20-50-100-200 minggu, rata-rata bergerak ini saat ini berada di atas harga pasar saat ini, menunjukkan pasar bearish-to-distribution. Penurunan tajam ke level terendah saat ini disertai dengan sumbu panjang di sisi negatif dari aksi harga.

Sumber: TradingView

Struktur Pasar Menunjukkan Potensi Mean-Reversion

Dalam hal analisis tren, pullback RENDER hampir mencapai level tertinggi sepanjang masa sebesar 96%, menunjukkan bahwa pullback hampir sepenuhnya membalikkan kenaikan besar. Ukuran untuk run-up tetap di nol, menunjukkan belum ada tren bullish jangka pendek yang kuat, meskipun bar pullback menunjukkan bahwa tren bearish mungkin sudah habis.

Sumber: TradingView

Kembalinya ke $2,00-$2,20 melalui $1,20-$1,40 signifikan dan setara dengan area permintaan sebelumnya. Namun, tanpa bertahan ketat di atas EMA 20 dan 50 minggu, kenaikan tidak boleh dianggap sebagai perubahan tren.

Volatilitas RENDER dan Prospek Jangka Pendek

Indikasi untuk volatilitas adalah bahwa pasar sangat mungkin menuju lingkungan yang stabil. Volatilitas historis telah mereda secara signifikan, yang menandakan bahwa penjualan panik yang terjadi kemudian menuju reli koreksi sebagai hasil dari volatilitas historis.

Volatilitas historis pada reli pemulihan sangat mungkin meningkatkan kemungkinan reli pemulihan, tetapi titik balik makroekonomi masih belum jelas. Risiko untuk penurunan jauh lebih kecil, jadi shorting bukanlah strategi yang sangat menarik.

Sumber: TradingView

Baca Juga: Render (RENDER) Siap Melambung: Bisa Mencapai $7 Segera!

