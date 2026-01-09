New York menargetkan platform prediksi kripto saat Rangers NHL menandatangani kesepakatan dengan Polymarket

Majelis New York telah mengajukan kembali RUU yang menargetkan taruhan olahraga di pasar prediksi saat Polymarket menjalin kesepakatan dengan Rangers NHL. Anggota Majelis NY Clyde Vanel mengajukan kembali RUU yang melarang pasar prediksi menawarkan taruhan olahraga, terutama pertandingan Rangers dan Buffalo Sabers hari Kamis.

Vanel mengajukan kembali ORACLE Act, yang pertama kali diperkenalkan pada November, sehari sebelum Polymarket menjalin kesepakatan dengan Rangers. Namun, meskipun undang-undang tersebut melarang taruhan pada sebagian besar acara olahraga, pasar prediksi masih dapat bertaruh pada hasil turnamen.

Sementara itu, undang-undang tersebut juga melarang pasar prediksi untuk bertaruh pada hasil politik. Undang-undang ini juga melarang taruhan pada peristiwa seperti penembakan massal, rentang hidup seseorang, atau perang. Namun, taruhan olahraga tetap menjadi penghasil uang terbesar bagi pasar prediksi.

Data Dune mengungkap popularitas taruhan olahraga di pasar prediksi

Data analitik Dune baru-baru ini mengungkapkan bahwa taruhan acara olahraga di Polymarket menyumbang hampir 37% dari volume perdagangan nosional platform. Sementara itu, taruhan olahraga di Kalshi, yang mendukung penawaran pasar prediksi untuk Robinhood dan Coinbase, menyumbang 93% dari volume perdagangan nosional. Volume perdagangan nosional Kalshi melebihi $2,3 miliar di kedua perusahaan.

Kesepakatan Kamis antara Polymarket dan Rangers memberikan hak eksklusif kepada pasar prediksi untuk menampilkan odds di Madison Square Garden selama pertandingan. Madison Square Garden Sports (MSGS) yang diperdagangkan secara publik mengumumkan kesepakatan tersebut dalam pernyataan pers.

MSGS mengatakan Polymarket akan ditampilkan melalui papan LED yang ditingkatkan secara digital yang menandai keliling arena hoki. Perusahaan juga mengungkapkan bahwa Polymarket akan memiliki segmen pasca-pertandingan khusus, dan brandingnya akan ditampilkan di luar stadion MSGS di Manhattan.

Sementara itu, pendukung pasar prediksi berpendapat bahwa platform ini menawarkan perkiraan yang lebih akurat daripada jajak pendapat tradisional atau profesional dengan menggunakan kebijaksanaan massa. Namun, kritikus memperingatkan bahwa sebagian besar pasar prediksi hanyalah platform perjudian ilegal yang tidak memiliki perlindungan konsumen dasar.

Di sisi lain, pasar prediksi yang terus beroperasi di Big Apple setelah pengadilan mengeluarkan perintah penghentian akan didenda $1 juta untuk setiap hari mereka tetap beroperasi di negara bagian tersebut. Pelanggaran ORACLE Act lainnya akan dikenakan denda perdata yang lebih kecil serendah $10.000.

Undang-undang mendorong partisipasi pengguna dalam pengaturan diri

Undang-undang Vanel mengharuskan pasar prediksi untuk menyertakan fitur yang memungkinkan pengguna membatasi waktu yang mereka habiskan untuk berjudi di platform tersebut secara sukarela. RUU tersebut juga memberlakukan pembatasan usia dan mencegah pengguna menggunakan kartu kredit untuk mendanai taruhan.

Vanel juga mengusulkan RUU lain pada April 2025, mengarahkan Dewan Pemilihan Negara Bagian New York untuk mempelajari penggunaan teknologi blockchain untuk melindungi hasil pemilihan dan catatan pemilih. RUU Majelis A7716, yang saat ini berada di Komite Hukum Pemilihan Majelis, meminta laporan komprehensif yang mengevaluasi potensi blockchain sebagai alat untuk integritas pemilihan dalam waktu satu tahun. Undang-undang tersebut menggambarkan blockchain sebagai buku besar terdesentralisasi yang memberikan kebenaran tanpa sensor.

Undang-undang tersebut juga mengharuskan Dewan Pemilihan untuk berkolaborasi dengan Kantor Layanan Teknologi Informasi dan melibatkan para profesional dalam keamanan siber, sistem pemilihan, blockchain, dan penipuan pemilih. Jika RUU tersebut maju, laporan akhir harus mencakup penilaian kelayakan teknologi blockchain di yurisdiksi dan negara bagian lain. Namun, saat ini sedang dalam tinjauan komite menunggu amandemen atau persetujuan.

Sementara itu, Anggota Kongres AS Ritchie Torres memperkenalkan RUU lain awal pekan ini yang melarang pegawai federal berpartisipasi dalam pasar prediksi sambil memiliki pengetahuan orang dalam tentang informasi yang relevan. Namun, Loxley Fernandez, co-founder dan CEO DASTAN, percaya bahwa perdagangan orang dalam dapat dipandang sebagai fitur yang berharga, bukan bug. Dia mencatat bahwa pasar prediksi telah lama secara keliru dikategorikan bersama dengan pasar keuangan tradisional, yang salah.

Klaim kursi gratis Anda di komunitas perdagangan kripto eksklusif - terbatas untuk 1.000 anggota.