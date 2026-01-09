BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Negara-negara harus 'melindungi hak asasi dan sipil' warga Venezuela, kata Paus Leo XIVNegara-negara harus 'melindungi hak asasi dan sipil' warga Venezuela, kata Paus Leo XIV

Paus Leo mengecam 'semangat perang' dunia dalam pidato berapi-api di Vatikan

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/09 21:00
ZEAL
ZEAL$0.00977-2.68%

KOTA VATIKAN – Paus Leo XIV mengecam penggunaan kekuatan militer sebagai cara untuk mencapai tujuan diplomatik pada Jumat, 9 Januari, menyampaikan pidato kebijakan luar negeri tahunan yang luar biasa berapi-api di mana ia juga menyerukan agar hak asasi manusia dilindungi di Venezuela.

Leo, Paus AS pertama, mengatakan kelemahan organisasi internasional dalam menghadapi konflik global merupakan "penyebab kekhawatiran tertentu."

"Diplomasi yang mempromosikan dialog dan mencari konsensus di antara semua pihak sedang digantikan oleh diplomasi berdasarkan kekuatan," kata Leo kepada sekitar 184 duta besar yang terakreditasi di Vatikan.

"Perang kembali menjadi tren, dan semangat untuk berperang menyebar," kata Leo, yang terpilih sebagai Paus pada bulan Mei.

'Hormati kehendak' rakyat Venezuela, kata Leo

Mengacu pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan AS atas perintah Presiden Donald Trump akhir pekan lalu, Paus menyerukan pemerintah dunia untuk "menghormati kehendak" rakyat Venezuela ke depan.

Negara-negara harus "melindungi hak asasi dan sipil" rakyat Venezuela, tambah Leo.

Komentar Leo merupakan bagian dari pidato yang terkadang disebut pidato "keadaan dunia" Paus. Ini adalah pidato pertama yang diberikan oleh Leo, yang terpilih setelah kematian Paus Fransiskus.

Baik duta besar AS maupun Venezuela untuk Tahta Suci berada di antara mereka yang hadir dalam acara tersebut.

Leo, yang sebelumnya adalah Kardinal AS Robert Prevost, bertugas sebagai misionaris di Peru selama beberapa dekade sebelum menjadi Paus. Ia sebelumnya mengkritik beberapa kebijakan Trump, khususnya tentang imigrasi, tetapi tidak menyebutkan nama presiden AS dalam pidato Jumat.

Leo telah menunjukkan nada yang lebih tenang dan diplomatik dalam delapan bulan pertama kepausannya dibandingkan dengan pendahulunya, Fransiskus, yang sering menarik perhatian dengan komentar spontan.

Leo menggunakan nada yang lebih berapi-api

Namun dalam pidato 43 menit pada Jumat, Leo menggunakan nada yang lebih berapi-api — dengan tegas mengutuk konflik yang sedang berlangsung di dunia, tetapi juga mengecam praktik aborsi, eutanasia, dan kelahiran melalui ibu pengganti.

Dalam bahasa yang luar biasa tegas untuk seorang paus, Leo juga memperingatkan bahwa kebebasan berekspresi "dengan cepat menyusut" di negara-negara Barat.

"Bahasa bergaya Orwellian baru sedang berkembang yang, dalam upaya untuk semakin inklusif, akhirnya mengecualikan mereka yang tidak sesuai dengan ideologi yang memicunya," katanya.

Paus juga mengkritik apa yang ia sebut "bentuk diskriminasi agama yang halus" yang dialami oleh umat Kristen di Eropa dan di seluruh Amerika. – Rappler.com

Peluang Pasar
Logo ZEAL
Harga ZEAL(ZEAL)
$0.00977
$0.00977$0.00977
-2.20%
USD
Grafik Harga Live ZEAL (ZEAL)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45