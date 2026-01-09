TSMC mengalahkan perkiraan dengan pendapatan $33,1 miliar di kuartal Desember

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) menghasilkan pendapatan lebih tinggi dari yang diperkirakan pada kuartal terakhir. Ini meredakan kekhawatiran bahwa dorongan global untuk membangun sistem kecerdasan buatan mungkin kehilangan momentum.

Perusahaan ini memproduksi chip untuk Nvidia Corp. dan meraih NT$1,05 triliun ($33,1 miliar) selama tiga bulan yang berakhir pada bulan Desember. Itu merupakan lonjakan sekitar 20%. Angka tersebut melampaui NT$1,02 triliun yang diprediksi analis, berdasarkan angka yang dihitung dari data penjualan bulanan.

Raksasa teknologi terus membelanjakan besar

Pejabat Nvidia terdengar optimis minggu ini tentang penjualan masa depan yang terkait dengan peralatan pusat data. Mereka menolak keraguan bahwa perusahaan membangun terlalu banyak infrastruktur dibandingkan dengan seberapa banyak AI yang benar-benar digunakan.

TSMC juga memproduksi prosesor untuk Apple Inc., dan kemungkinan mendapat dorongan tambahan dari penjualan yang sehat dari iPhone 17 yang diluncurkan pada bulan September.

Produsen Taiwan ini telah meraup keuntungan besar sejak ChatGPT memicu demam AI. Perusahaan ini memegang posisi kunci dalam memproduksi chip AI yang canggih.

Perusahaan teknologi raksasa seperti Microsoft Corp. dan Meta Platforms Inc. bersama-sama menggelontorkan lebih dari $1 triliun untuk pembangunan pusat data guna memanfaatkan pertumbuhan penggunaan AI. Namun beberapa investor khawatir kapasitas yang direncanakan pada akhirnya akan melebihi permintaan riil.

Wall Street juga semakin khawatir tentang bagaimana pengeluaran berputar di antara OpenAI dan segelintir perusahaan teknologi besar yang diperdagangkan secara publik, dengan uang mengalir bolak-balik di antara mereka.

Perhatian tertuju pada laporan pendapatan

Charles Shum memantau industri ini untuk Bloomberg Intelligence. Dia mencatat bahwa permintaan untuk manufaktur paling canggih TSMC mengimbangi perlambatan musiman yang biasa terjadi. Penjualan kuartal keempat sebesar NT$1,05 triliun melampaui proyeksi perusahaan. Dia memperkirakan kekuatan ini akan menjaga pendapatan tetap stabil dibandingkan dengan penurunan kuartalan yang biasa terjadi.

Perhatian kini beralih ke laporan pendapatan TSMC yang dijadwalkan pada 15 Januari. Para eksekutif seharusnya memaparkan rencana pertumbuhan yang solid saat itu dan mengumumkan anggaran belanja 2026 setidaknya $48 miliar—sekitar 20% lebih banyak dari tahun ini, berdasarkan perhitungannya.

Perusahaan menyisihkan $40 miliar hingga $42 miliar untuk ekspansi dan perbaikan pada tahun 2025. Tahun lalu juga menyaksikan klien bergegas memesan chip sebelum bea masuk AS berlaku.

Beberapa perusahaan Wall Street telah menaikkan prakiraan harga saham mereka untuk TSMC sejak Januari dimulai. JPMorgan Chase adalah salah satunya, menunjuk pada ekspektasi pertumbuhan penjualan yang kuat dan margin keuntungan yang lebih baik.

