Iran memadamkan internet saat pengunjuk rasa membakar properti dalam kerusuhan yang meluas

DUBAI, Uni Emirat Arab – Iran sebagian besar terputus dari dunia luar pada Jumat, 9 Januari, setelah pihak berwenang memadamkan internet untuk membendung kerusuhan yang meningkat, saat video menunjukkan bangunan dan kendaraan terbakar dalam protes anti-pemerintah yang mengamuk di jalanan beberapa kota.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei bersumpah tidak akan mundur, menuduh para demonstran bertindak atas nama kelompok oposisi emigran dan Amerika Serikat, saat kelompok hak asasi manusia melaporkan polisi menembaki para demonstran di selatan.

Kerusuhan ini belum memobilisasi sebanyak lapisan masyarakat seperti gelombang protes politik, ekonomi, atau hak asasi manusia lainnya dalam satu setengah dekade terakhir, tetapi puluhan orang dilaporkan tewas, dan pihak berwenang terlihat lebih rentan karena situasi ekonomi yang buruk dan dampak dari perang tahun lalu dengan Israel dan Amerika Serikat.

Sementara protes awal berfokus pada ekonomi, dengan mata uang rial kehilangan setengah nilainya terhadap dolar tahun lalu dan inflasi mencapai lebih dari 40% pada Desember, mereka telah berubah untuk memasukkan slogan yang ditujukan langsung kepada pihak berwenang.

Bangunan dan kendaraan terbakar

Pemadaman internet telah mengurangi secara tajam jumlah informasi yang keluar. Panggilan telepon ke Iran tidak tersambung. Setidaknya 17 penerbangan antara Dubai dan Iran dibatalkan, menurut situs web Bandara Dubai.

Protes dimulai akhir bulan lalu dengan pemilik toko dan pedagang pasar berdemonstrasi atas inflasi dan rial, tetapi segera menyebar ke universitas dan kota-kota provinsi, pemuda bentrok dengan pasukan keamanan.

Gambar yang diterbitkan oleh televisi negara semalam menunjukkan apa yang mereka katakan sebagai bus, mobil, dan sepeda motor yang terbakar, serta kebakaran di stasiun kereta bawah tanah dan bank. Pihak berwenang menyalahkan kerusuhan pada Organisasi Mujahedin Rakyat, faksi oposisi yang bermarkas di luar negeri yang memisahkan diri setelah Revolusi Islam 1979 dan juga dikenal sebagai MKO.

Seorang jurnalis TV negara yang berdiri di depan kebakaran di Jalan Shariati di pelabuhan Laut Kaspia Rasht mengatakan: "Ini terlihat seperti zona perang — semua toko telah dihancurkan."

Video yang diverifikasi oleh Reuters sebagai diambil di ibu kota Teheran menunjukkan ratusan orang berbaris. Dalam salah satu video, seorang wanita terdengar berteriak, "Mati Khamenei!"

Kelompok hak asasi Iran Hengaw melaporkan bahwa pawai protes setelah sholat Jumat di Zahedan, di mana minoritas Baluch mendominasi, telah dihadapkan dengan tembakan yang melukai beberapa orang.

Pihak berwenang telah mencoba pendekatan ganda — menggambarkan protes atas ekonomi sebagai sah sambil mengutuk apa yang mereka sebut perusuh kekerasan dan menindak dengan pasukan keamanan.

Pemimpin Tertinggi, otoritas tertinggi di Iran, di atas presiden dan parlemen yang dipilih, menggunakan bahasa yang keras dalam pidato.

"Republik Islam berkuasa melalui darah ratusan ribu orang terhormat. Ini tidak akan mundur dalam menghadapi vandal," katanya, menuduh mereka yang terlibat dalam kerusuhan berusaha menyenangkan Presiden AS Donald Trump.

Kepala Kehakiman Gholamhossein Mohseni Ejei dikutip oleh media negara mengatakan bahwa hukuman bagi para perusuh akan "tegas, maksimal, dan tanpa keringanan hukum."

Oposisi yang terpecah

Faksi oposisi eksternal Iran yang terpecah menyerukan lebih banyak protes, dan para demonstran telah menyerukan slogan termasuk "Mati diktator!" dan memuji monarki yang digulingkan pada 1979.

Reza Pahlavi, putra shah yang dibuang, mengatakan kepada orang Iran dalam posting media sosial: "Mata dunia tertuju pada Anda. Turunlah ke jalan."

Namun, tingkat dukungan di dalam Iran untuk monarki atau untuk MKO, kelompok oposisi emigran yang paling vokal, masih diperdebatkan.

Trump, yang membom Iran musim panas lalu dan memperingatkan Teheran minggu lalu bahwa AS bisa datang membantu para demonstran, mengatakan pada Jumat dia tidak akan bertemu Pahlavi dan "tidak yakin bahwa itu akan tepat" untuk mendukungnya.

Jerman mengutuk kekerasan terhadap para demonstran, mengatakan hak untuk berdemonstrasi dan berkumpul harus dijamin, dan media di Iran harus dapat melapor dengan bebas. – Rappler.com