Libanon Memberikan Izin Eksplorasi Baru kepada TotalEnergies

2026/01/09 22:15
Perusahaan minyak Prancis TotalEnergies telah mendapatkan persetujuan pemerintah untuk izin eksplorasi baru di lepas pantai Lebanon, kata perusahaan tersebut pada hari Jumat.

Total, yang memiliki 35 persen saham operasi dalam izin tersebut, akan memulai survei seismik 3D di Blok 8 bersama mitra Eni (35 persen) dan QatarEnergy (30 persen).

Perusahaan Prancis tersebut mulai mencari gas alam di Lebanon pada akhir 2022, menyusul kesepakatan bersejarah pemerintah mengenai perbatasan maritim dengan Israel di Laut Mediterania. Kampanye eksplorasi awal di blok yang berdekatan mengecewakan.

"Meskipun pengeboran sumur Qana 31/1 di Blok 9 tidak memberikan hasil positif, kami tetap berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi kami di Lebanon," kata CEO TotalEnergies Patrick Pouyanne dalam sebuah pernyataan.

Pekerjaan di Blok 8 akan mensurvei potensi eksplorasi di area seluas 1.200 kilometer persegi (463 mil persegi).

  • TotalEnergies meluncurkan fase akhir proyek energi Irak
  • Bank Dunia akan memberi nasihat kepada Lebanon tentang pembangkit listrik
  • Lebanon harus lebih ambisius dengan reformasi, kata IMF

Presiden Administrasi Perminyakan Lebanon Gaby Daaboul mengatakan Lebanon bertujuan untuk meningkatkan eksplorasi dan mencapai penemuan komersial untuk mendorong ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menteri Energi Joseph Saddi mengatakan Lebanon sedang mengerjakan putaran lisensi eksplorasi keempat dan akan mengusulkan amandemen persyaratan dalam sebulan untuk menarik lebih banyak penawar.

Israel dan Siprus telah membuat penemuan gas lepas pantai besar di Mediterania timur, terutama ladang Leviathan dan Aphrodite, yang menyoroti potensi wilayah tersebut.

