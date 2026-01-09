Aktivitas Kripto Ilegal Melonjak di 2025, Temuan Chainalysis

Chainalysis melaporkan bahwa 2025 merupakan titik balik, menyebutkan volume yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait dengan perilaku on-chain negara-negara.

Aktivitas kripto ilegal melonjak secara tidak terduga pada 2025 karena ibu kota negara dan badan yang dikenai sanksi telah menggunakan jaringan blockchain untuk menghindari pembatasan keuangan, menurut laporan Chainalysis tanggal 8 Januari.

Pada 2025, total alamat kripto ilegal mengumpulkan sekitar $154 miliar, menunjukkan peningkatan 162% dari $59 miliar pada 2024, menurut laporan tersebut. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh badan yang dikenai sanksi memindahkan dana on-chain dalam skala besar.

Chainalysis melaporkan bahwa 2025 merupakan titik balik, menyebutkan volume yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait dengan perilaku on-chain negara-negara dan menyebutnya sebagai fase terbaru dalam evolusi ekosistem kripto ilegal.

Perusahaan tersebut lebih lanjut menyoroti bahwa skala dan koordinasi aktivitas tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan kecanggihan di antara pelaku yang dikenai sanksi. Rusia, yang telah mengalami sanksi internasional ekstensif sejak pendudukannya terhadap Ukraina, muncul sebagai kontributor utama peningkatan ini.

Pada Februari tahun lalu, negara tersebut memperkenalkan token berbasis rubel bernama A7A5. Token tersebut menghasilkan lebih dari $93,3 miliar dalam transaksi dalam waktu kurang dari satu tahun, laporan tersebut menyebutkan. Pertumbuhan sanksi di seluruh dunia telah mempercepat tekanan pada pihak yang dikenai sanksi untuk mencari sistem pembayaran alternatif.

Peningkatan Aktivitas

Global Sanctions Inflation Index memperkirakan pada Mei bahwa sekitar 80.000 badan dan individu berada di bawah sanksi di seluruh dunia. Penelitian dari Center for a New American Security menyatakan bahwa AS menambahkan 3.135 badan lagi ke Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir pada 2024, total tahunan tertinggi yang tercatat.

Stablecoin menyumbang sekitar 84% dari semua volume transaksi ilegal tahun lalu, Chainalysis melaporkan. Perusahaan tersebut mengaitkan prevalensi mereka dengan stabilitas harga, transfer lintas batas yang mudah, dan likuiditas yang luas, menyoroti bahwa fitur yang sama yang mempengaruhi adopsi yang sah juga telah menarik pengguna yang dikenai sanksi.

Terlepas dari peningkatan tajam dalam volume ilegal, aktivitas kriminal masih merupakan sebagian kecil dari total ekonomi kripto. Transaksi ilegal masih 1% lebih sedikit dibandingkan dengan aktivitas on-chain secara keseluruhan; namun, bagian mereka meningkat secara komparatif dari tahun ke tahun.

