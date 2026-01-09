ETF Bitcoin Spot Kehilangan $1,1 Miliar dalam 3 Hari, Hampir Menghapus Keuntungan 2026

Dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin spot AS telah kehilangan sekitar $1,1 miliar selama tiga hari perdagangan terakhir, hampir menghapus keuntungan sederhana yang dicatat pada awal 2026.

Data dari SoSoValue menunjukkan bahwa hingga 8 Januari, terdapat arus keluar bersih harian sebesar $398,95 juta, menyusul penebusan yang lebih besar di awal minggu, dengan arus keluar mencapai puncaknya di $486,08 juta pada 7 Januari.

ETF BTC Spot AS 8 Januari Sumber: SoSoValue

Penurunan tiga hari ini terjadi setelah arus masuk yang kuat sebesar $697,25 juta pada 5 Januari, menunjukkan betapa volatilnya arus yang terjadi saat investor melakukan reposisi seiring pergerakan harga.

Investor ETF Memutar Posisi Sementara Aktivitas Perdagangan Tetap Tinggi

Meskipun terjadi penjualan baru-baru ini, gambaran yang lebih luas tetap utuh. Sejak diluncurkan, ETF spot Bitcoin AS telah menarik akumulasi $56,65 miliar dalam arus masuk bersih, dan total aset bersih masih berada di $117,66 miliar.

Angka tersebut mewakili sekitar 6,48% dari total kapitalisasi pasar Bitcoin, mengonfirmasi bahwa ETF kini mengendalikan bagian yang signifikan dari pasokan yang beredar dan tertanam dalam dalam struktur pasar.

Aktivitas perdagangan juga tetap tinggi, karena pada 8 Januari saja, ETF Bitcoin mencatat nilai perdagangan $3,08 miliar, menunjukkan rotasi aktif daripada keluar secara menyeluruh.

Arus keluar baru-baru ini terkonsentrasi pada produk-produk terbesar. iShares Bitcoin Trust milik BlackRock, dana terbesar di sektor ini, mencatat arus keluar bersih $193,34 juta pada 8 Januari, setara dengan sekitar 2.130 BTC.

Arus Pasar ETF BTC Spot AS Sumber: SoSoValue

Meski demikian, IBIT masih memegang $70,41 miliar dalam aset, menyumbang hampir 4% dari total nilai pasar Bitcoin, dan terus mendominasi volume perdagangan dengan $2,20 miliar yang diperdagangkan pada hari itu.

FBTC milik Fidelity juga melihat $120,52 juta meninggalkan dana, sementara GBTC milik Grayscale mencatat $73,09 juta lagi dalam penebusan, mendorong arus keluar bersih kumulatifnya menjadi lebih dari $25 miliar sejak konversi.

Dana-dana yang lebih kecil menunjukkan perilaku yang beragam, dengan BITB milik Bitwise dan BTCW milik WisdomTree mencatat arus masuk yang sederhana, sementara beberapa lainnya, termasuk HODL milik VanEck dan BTCO milik Invesco, melihat arus yang datar.

ETF Bitcoin Membalikkan Keuntungan Mingguan; Januari Masih Sedikit Positif

Distribusi yang tidak merata menunjukkan bahwa investor secara selektif memutar modal daripada meninggalkan kelas aset sepenuhnya.

Secara mingguan, ETF Bitcoin mencatat arus keluar bersih sebesar $431,02 juta, membalikkan arus masuk minggu sebelumnya sebesar $458,77 juta.

Arus Mingguan ETF BTC Spot AS Sumber: SoSoValue

Untuk Januari secara keseluruhan, arus tetap sedikit positif di sekitar $40 juta, kontras tajam dengan Desember 2025, ketika ETF kehilangan lebih dari $1 miliar, dan November, yang melihat penebusan yang lebih besar lagi.

Arus Bulanan ETF BTC Spot AS Sumber: SoSoValue

Lebih awal pada musim gugur, September dan Oktober masing-masing mencatat arus masuk melebihi $3,4 miliar, bersamaan dengan harga yang lebih tinggi dan permintaan institusional yang lebih kuat.

Sejak saat itu, total aset ETF telah menurun dari puncak di atas $150 miliar ke level saat ini.

Harga Bitcoin Tetap Kokoh Sementara Volatilitas ETF Berlanjut

Aksi harga Bitcoin tetap relatif stabil melalui volatilitas ETF.

Aset tersebut sempat turun mendekati $89.190 sebelum bangkit kembali di atas $90.000 dan diperdagangkan mendekati $90.224, naik sedikit pada hari itu.

Sumber: Cryptonews

Meskipun Bitcoin tetap sekitar 28% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $126.080, Bitcoin telah mencatat keuntungan sederhana selama seminggu terakhir dan terus menunjukkan ketahanan di tengah volume perdagangan yang berkurang.

Penarikan di ETF Bitcoin telah terjadi bersamaan dengan arus yang beragam dalam produk terkait kripto lainnya.

ETF spot Ethereum AS mencatat arus keluar bersih $159,17 juta pada 8 Januari, meskipun arus masuk kumulatif tetap kuat di $12,53 miliar.

Dalam beberapa sesi, ETF ETH bahkan menarik modal pada hari-hari ketika produk Bitcoin melihat penebusan, menunjuk pada rotasi portofolio daripada pengurangan risiko secara menyeluruh.

ETF spot XRP juga mencatat hari pertama arus keluar bersih minggu ini setelah lebih dari sebulan arus masuk tanpa henti, menunjukkan kehati-hatian jangka pendek yang lebih luas di seluruh produk aset digital.

Meski demikian, minat institusional terus berkembang, dengan Morgan Stanley mengajukan pernyataan pendaftaran minggu ini untuk meluncurkan ETF Bitcoin spot miliknya sendiri, bersama dengan produk Ethereum dan Solana yang diusulkan.