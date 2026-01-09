Velo Protocol Mempermudah Akses Kripto di Lebih dari 15 Negara dengan 'Orbit Plus Super App'

Velo Protocol, infrastruktur keuangan berbasis blockchain yang berfokus pada PayFi (Payment Finance), dengan senang hati meluncurkan Orbit Plus Super App di pasar. Orbit Plus Super App adalah Super App all-in-one milik Velo yang menghadirkan berbagai layanan keuangan ke dalam satu platform mobile terpadu. Tujuan utama di balik peluncuran ini adalah untuk menyederhanakan akses global ke kripto di lebih dari 15 negara dengan layanan yang tersertifikasi dan autentik.

Orbit Plus Super App pada dasarnya dibangun dengan teknologi Web3 untuk mengubah skenario bagaimana pengguna mengelola aset digital, stablecoin, aset dunia nyata yang ditokenisasi (RWA), dan transfer nilai lintas-rantai. Di sisi lain, Velo Protocol juga melakukan aktivitas untuk transfer aset lintas negara yang lancar. Velo Protocol telah merilis berita ini melalui akun media sosial resmi X mereka.

Orbit Plus dari Velo Menghadirkan PayFi dan Aset Tokenisasi ke Mobile Anda

Aplikasi yang paling menarik dan paling mudah diakses ini sederhana dan jelas. Pengguna sekarang dapat mengunduh di ponsel iOS atau Android mereka melalui Apple App Store atau Google Play Store. Orbit Plus Super App memfasilitasi pengguna dengan berbagai fitur seperti dompet kripto yang aman, dukungan multi-rantai, manajemen kripto dan aset tokenisasi, PayFi, serta alat dan wawasan keuangan real-time.

Hingga saat ini, layanan ini tersedia di negara-negara seperti Australia, Brasil, Kamboja, Laos, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Jepang, Filipina, dan Inggris. Di sisi lain, Orbit Plus Super App memberikan pengguna kontrol penuh atas aset mereka dan juga memberikan mereka rasa aman dan transparansi dompet yang nyata. Selain itu, aplikasi ini jauh lebih mudah ditangani baik untuk pemula maupun pengguna kripto tingkat lanjut, dengan menawarkan berbagai alat intuitif untuk menavigasi ekosistem PayFi dan RWA yang berkembang.

Orbit Plus dari Velo Mendefinisikan Ulang Akses Kripto Lintas-Rantai yang Aman

Orbit Plus Super App yang diluncurkan Velo Protocol sangat membantu pengguna kripto dalam memberikan keamanan dan memungkinkan mereka untuk berdagang dengan RWA, PayFi, dan peluang cryptocurrency lainnya. Perpindahan yang mulus dengan blockchain lintas-rantai membantu membuatnya dapat diterima secara universal di seluruh dunia tanpa formalitas lebih lanjut tentang tempat atau area.

Selain itu, Orbit Plus Super App memastikan keamanan maksimum dengan sistem keamanan Private Key tingkat perangkat. Sistem ini membuatnya unik dan diterima secara luas hingga saat ini. Singkatnya, aplikasi ini memberdayakan pengguna dengan layanan dan alat canggih; bahkan, ini memberikan pintu gerbang untuk memperluas ekosistem RWA, yang dikembangkan bersama oleh EVOLVE, Velo Protocol, dan Lightnet Group.