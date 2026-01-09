BursaDEX+
Chen Zhi menjalankan penipuan kripto senilai $10 miliar menggunakan 100.000 budak. Kerajaannya termasuk bank, kasino, dan hotel sebelum ekstradisinya pada tahun 2025. Kelompok penelitian keamanan siber

Siapa Chen Zhi? Di Dalam Kerajaan Penipuan Kripto Senilai $75 Miliar

Penulis: LiveBitcoinNewsSumber: LiveBitcoinNews
2026/01/09 23:09
Chen Zhi menjalankan penipuan kripto senilai $10 miliar menggunakan 100.000 budak. Kerajaannya mencakup bank, kasino, dan hotel sebelum ekstradisinya pada tahun 2025.

Kelompok penelitian keamanan siber vx-underground baru-baru ini membagikan detail mengejutkan tentang jaringan kriminal Chen Zhi. Temuan mereka mengungkapkan operasi yang sangat luas sehingga sulit dijelaskan secara sederhana.

Chen Zhi membangun kerajaan bisnis yang mencakup berbagai benua dan industri. Namun di balik fasad yang sah terdapat sesuatu yang jahat.

Dari Penghargaan hingga Penangkapan: Kehidupan Ganda Seorang Miliarder

Chen Zhi memiliki bank, hotel, kasino, dan supermarket di berbagai negara. Operasinya membentang dari Amerika Serikat hingga Kamboja. Dia mempekerjakan ribuan pekerja di seluruh dunia.

Pria berusia 37 tahun ini menerima penghargaan untuk usaha bisnisnya. 

Para elit politik di Tiongkok dan Kamboja menyebutnya sebagai teman. Kamboja bahkan memberinya gelar "Lord" atas kontribusinya.

Dia menyumbangkan lebih dari $2 miliar untuk tujuan Kamboja. Banknya mengelola aset melebihi $1 miliar. Investasi real estatnya mencapai $10 miliar.

Menurut vx-underground, investasi cerutunya saja mencapai $1,5 miliar. Dia mengoleksi supercar, yacht, dan rumah mewah. Di atas kertas, Chen Zhi tampak seperti taipan yang sah.

Mesin Penipuan $30 Juta per Hari

Pemerintah Amerika Serikat mengungkap kebenaran di balik kekayaan Chen Zhi. Kerajaannya dijalankan dengan perdagangan manusia dan kerja paksa.

Pihak berwenang menyatakan dia memperbudak hingga 100.000 orang. Banyak korban adalah perempuan dan anak di bawah umur. Mereka melakukan skema pemerasan seksual dan penipuan kripto di bawah paksaan.

Operasi tersebut menghasilkan keuntungan yang mengejutkan. Pada puncaknya, jaringan ini menghasilkan $30 juta per hari. Itu setara dengan sekitar $10 miliar per tahun.

Vx-underground mencatat organisasi tersebut menggunakan penyiksaan dan kekerasan untuk mengendalikan korban. Chen Zhi diduga memerintahkan pembunuhan brutal terhadap seorang pria berusia 25 tahun. Eksekusi tersebut menyerupai kekerasan gaya kartel.

Jaringannya berkolaborasi dengan organisasi kriminal 14K Triad. Bersama-sama mereka mengelola operasi kasino dan perdagangan. Chen Zhi bekerja sama dengan pemimpin triad "Broken Tooth" dalam berbagai usaha kriminal.

Ini termasuk operasi prostitusi, pembunuhan bayaran, dan penyelundupan narkoba.

Bacaan Terkait: Raja Kripto $12 Miliar Ditangkap dalam Operasi Penindakan Kamboja

Penyitaan Bitcoin Rekor dan Ekstradisi ke Tiongkok

Pada tahun 2025, pihak berwenang Amerika Serikat menyita Bitcoin senilai $15 miliar dari Chen Zhi. Penyitaan tersebut merupakan salah satu penyitaan mata uang kripto terbesar dalam sejarah.

Para ahli memperkirakan total asetnya melebihi $75 miliar. Angka tersebut bisa meningkat lebih tinggi dengan penyelidikan lebih lanjut.

Tim LBN sebelumnya melaporkan tentang ekstradisi Chen Zhi dari Kamboja. Pihak berwenang Kamboja menangkapnya pada 6 Januari bersama dua rekan bisnisnya.

Kamboja mengekstradisi miliarder tersebut ke Tiongkok untuk menghadapi tuduhan. Dia kini menghadapi tuduhan menjalankan jaringan penipuan kripto global. Tuduhan tersebut termasuk kerja paksa dan pencurian internasional.

Operasi Prince Group-nya mencuri miliaran dari korban di seluruh dunia. Penipuan tersebut menargetkan orang-orang di berbagai benua.

Vx-underground menyatakan mereka memerlukan dokumen besar untuk mencakup semuanya. Kompleksitas jaringan Chen Zhi terus muncul. Setiap penyelidikan mengungkapkan lapisan kriminalitas baru.

Kasus ini menyoroti pertemuan gelap antara mata uang kripto dan kejahatan terorganisir. Kasus ini juga mengungkap bagaimana perdagangan manusia dapat bersembunyi di balik operasi bisnis yang sah.

Postingan Siapa Chen Zhi? Di Dalam Kerajaan Penipuan Kripto $75 Miliar muncul pertama kali di Live Bitcoin News.

