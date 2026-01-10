BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
XRP milik Ripple mengalami perubahan jelas dalam perilaku investor, dengan transaksi on-chain besar melonjak ke level yang tidak terlihat dalam beberapa bulan. Dengan dinamika pasar yang berubah positifXRP milik Ripple mengalami perubahan jelas dalam perilaku investor, dengan transaksi on-chain besar melonjak ke level yang tidak terlihat dalam beberapa bulan. Dengan dinamika pasar yang berubah positif

100.000 Transaksi Ripple: Mengapa Investor XRP Kembali

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2026/01/10 00:30
XRP
XRP$2.112-1.01%
Everclear
CLEAR$0.00576-0.17%
Notcoin
NOT$0.0006528-6.67%

XRP milik Ripple mengalami pergeseran jelas dalam perilaku investor, dengan transaksi on-chain besar melonjak ke level yang tidak terlihat dalam beberapa bulan. Dengan dinamika pasar yang berubah positif setelah berbulan-bulan volatilitas dan kapitulasi, investor XRP kembali ke pasar dengan keyakinan. Transaksi senilai $100.000 ke atas telah tercatat dengan frekuensi yang meningkat di XRP Ledger (XRPL), menandakan minat dan kepercayaan yang diperbaharui terhadap cryptocurrency ini. 

Investor XRP Ripple Kembali Saat Transaksi Melonjak

Data baru menunjukkan paus XRP kembali saat pasar yang lebih luas mencoba stabil setelah penurunan baru-baru ini. Menurut platform analitik kripto Santiment, aktivitas XRP Ledger melonjak tajam di awal pekan. Rupanya, transfer senilai $100.000 atau lebih telah naik ke level tertinggi sejak awal Oktober 2025.

Grafik yang menyertainya menyoroti bahwa pada 5 Januari 2026, jaringan XRP mencatat 2.170 transaksi paus. Aktivitas melonjak lebih tinggi lagi pada 6 Januari, ketika hitungan melonjak menjadi 2.802 transaksi besar dalam satu hari. Khususnya, lonjakan ini menandakan pergeseran jelas dalam aktivitas XRP bernilai tinggi, menyoroti partisipasi kuat dari pemegang utama di seluruh jaringan. 

Bersamaan dengan peningkatan aktivitas investor skala besar, candlestick harga XRP pada grafik mencerminkan rebound tajam dari posisi terendah baru-baru ini. Setelah penurunan stabil hingga akhir Desember 2025, aksi harga XRP berbalik ke atas saat jumlah transaksi melonjak. Waktu pergerakan ini menonjol karena XRP telah menghabiskan berminggu-minggu berada di bawah $2 sebelum peningkatan mendadak dalam pergerakan on-chain ini. 

XRP

Khususnya, investor XRP mungkin kembali setelah penurunan sebelumnya karena sentimen pasar perlahan membaik. Harga yang lebih rendah tampaknya telah menarik pemegang jangka panjang yang melihat level saat ini sebagai zona akumulasi yang menguntungkan. Faktor lain yang mungkin di balik minat yang diperbaharui bisa jadi persepsi bahwa tekanan penurunan telah melemah. Stabilisasi yang terlihat sebelum lonjakan transaksi kemungkinan mendorong pemain besar untuk memposisikan ulang modal dalam cryptocurrency ini. 

Meskipun pasar tampaknya bergerak menjauh dari tren turun sebelumnya, analis Santiment telah menyoroti volatilitas yang meningkat pada grafik. Perubahan cepat dalam volume transaksi muncul bersamaan dengan pergerakan harga yang lebih tajam, menandakan bahwa volatilitas kemungkinan akan tetap tinggi. 

Cadangan XRP di Binance Turun ke Terendah Tahunan

Dalam berita lain, data dari platform blockchain dan analitik CryptoQuant menunjukkan pergeseran besar dalam cara XRP disimpan di bursa kripto seperti Binance. CryptoOnChain, seorang analis di CryptoQuant, menerbitkan laporan yang mengumumkan bahwa cadangan XRP di Binance telah turun menjadi 2,6 miliar token, level terendah yang terlihat sejak Januari 2024. 

Analis tersebut menyoroti bahwa penurunan pasokan sering menandakan tekanan jual yang berkurang. Dia menyatakan bahwa kepemilikan XRP telah turun secara stabil dari hampir 3,25 miliar token di akhir 2025, menunjukkan investor memindahkan aset ke self-custody dan berpotensi mengadopsi pola pikir HODL. 

CryptoQuant juga mencatat bahwa tren ini mencerminkan fase akumulasi kuat yang menghilangkan likuiditas dari perdagangan aktif. Dengan lebih sedikit token yang tersedia di sisi jual, platform tersebut menyatakan bahwa lonjakan permintaan dapat menyebabkan pergerakan harga yang lebih tajam, menciptakan pengaturan yang menguntungkan untuk XRP dalam jangka pendek hingga menengah.

XRP
Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.112
$2.112$2.112
-2.04%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45