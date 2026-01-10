100.000 Transaksi Ripple: Mengapa Investor XRP Kembali

XRP milik Ripple mengalami pergeseran jelas dalam perilaku investor, dengan transaksi on-chain besar melonjak ke level yang tidak terlihat dalam beberapa bulan. Dengan dinamika pasar yang berubah positif setelah berbulan-bulan volatilitas dan kapitulasi, investor XRP kembali ke pasar dengan keyakinan. Transaksi senilai $100.000 ke atas telah tercatat dengan frekuensi yang meningkat di XRP Ledger (XRPL), menandakan minat dan kepercayaan yang diperbaharui terhadap cryptocurrency ini.

Investor XRP Ripple Kembali Saat Transaksi Melonjak

Data baru menunjukkan paus XRP kembali saat pasar yang lebih luas mencoba stabil setelah penurunan baru-baru ini. Menurut platform analitik kripto Santiment, aktivitas XRP Ledger melonjak tajam di awal pekan. Rupanya, transfer senilai $100.000 atau lebih telah naik ke level tertinggi sejak awal Oktober 2025.

Grafik yang menyertainya menyoroti bahwa pada 5 Januari 2026, jaringan XRP mencatat 2.170 transaksi paus. Aktivitas melonjak lebih tinggi lagi pada 6 Januari, ketika hitungan melonjak menjadi 2.802 transaksi besar dalam satu hari. Khususnya, lonjakan ini menandakan pergeseran jelas dalam aktivitas XRP bernilai tinggi, menyoroti partisipasi kuat dari pemegang utama di seluruh jaringan.

Bersamaan dengan peningkatan aktivitas investor skala besar, candlestick harga XRP pada grafik mencerminkan rebound tajam dari posisi terendah baru-baru ini. Setelah penurunan stabil hingga akhir Desember 2025, aksi harga XRP berbalik ke atas saat jumlah transaksi melonjak. Waktu pergerakan ini menonjol karena XRP telah menghabiskan berminggu-minggu berada di bawah $2 sebelum peningkatan mendadak dalam pergerakan on-chain ini.

Khususnya, investor XRP mungkin kembali setelah penurunan sebelumnya karena sentimen pasar perlahan membaik. Harga yang lebih rendah tampaknya telah menarik pemegang jangka panjang yang melihat level saat ini sebagai zona akumulasi yang menguntungkan. Faktor lain yang mungkin di balik minat yang diperbaharui bisa jadi persepsi bahwa tekanan penurunan telah melemah. Stabilisasi yang terlihat sebelum lonjakan transaksi kemungkinan mendorong pemain besar untuk memposisikan ulang modal dalam cryptocurrency ini.

Meskipun pasar tampaknya bergerak menjauh dari tren turun sebelumnya, analis Santiment telah menyoroti volatilitas yang meningkat pada grafik. Perubahan cepat dalam volume transaksi muncul bersamaan dengan pergerakan harga yang lebih tajam, menandakan bahwa volatilitas kemungkinan akan tetap tinggi.

Cadangan XRP di Binance Turun ke Terendah Tahunan

Dalam berita lain, data dari platform blockchain dan analitik CryptoQuant menunjukkan pergeseran besar dalam cara XRP disimpan di bursa kripto seperti Binance. CryptoOnChain, seorang analis di CryptoQuant, menerbitkan laporan yang mengumumkan bahwa cadangan XRP di Binance telah turun menjadi 2,6 miliar token, level terendah yang terlihat sejak Januari 2024.

Analis tersebut menyoroti bahwa penurunan pasokan sering menandakan tekanan jual yang berkurang. Dia menyatakan bahwa kepemilikan XRP telah turun secara stabil dari hampir 3,25 miliar token di akhir 2025, menunjukkan investor memindahkan aset ke self-custody dan berpotensi mengadopsi pola pikir HODL.

CryptoQuant juga mencatat bahwa tren ini mencerminkan fase akumulasi kuat yang menghilangkan likuiditas dari perdagangan aktif. Dengan lebih sedikit token yang tersedia di sisi jual, platform tersebut menyatakan bahwa lonjakan permintaan dapat menyebabkan pergerakan harga yang lebih tajam, menciptakan pengaturan yang menguntungkan untuk XRP dalam jangka pendek hingga menengah.