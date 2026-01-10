Korea Selatan Menandakan Persetujuan ETF Bitcoin Spot Dengan Undang-Undang Aset Digital Baru

Korea Selatan berencana untuk meluncurkan exchange-traded funds aset digital spot domestik tahun ini, sebagai bagian dari Strategi Pertumbuhan Ekonomi 2026, yang mengungkapkan perubahan sikap regulator terhadap aset virtual di pasar tradisional.

Otoritas mengakui bahwa ETF Bitcoin spot sudah diperdagangkan secara aktif di yurisdiksi seperti Amerika Serikat dan Hong Kong. Pasar-pasar tersebut menjadi titik referensi utama untuk keputusan lokal. Hingga saat ini, aset digital belum diakui sebagai aset dasar ETF yang memenuhi syarat – fakta yang telah menghalangi jalan bagi produk spot. Hambatan tersebut akan dihapus sebagai bagian dari upaya modernisasi keuangan yang lebih luas.

Baca Juga: Aliran Kripto Ilegal $154 Miliar Menandai Era Baru Kejahatan On-Chain yang Didorong Negara

Undang-Undang Aset Digital Fase Kedua Terbentuk

Selain rencana ETF, Komisi Layanan Keuangan akan mempercepat legislasi aset digital fase kedua. Undang-Undang Aset Digital yang akan datang akan membentuk sistem disiplin untuk stablecoin, elemen inti yang mencakup sistem persetujuan penerbit dengan persyaratan modal, manajemen ketat aset cadangan, dan penetapan hak klaim yang jelas untuk penebusan di pihak pemegang.

Ini akan mewajibkan penerbit untuk memegang cadangan melebihi jumlah total stablecoin yang beredar. Pemerintah juga bermaksud mengambil langkah-langkah terkait transaksi lintas batas dalam stablecoin. Langkah-langkah pengawasan baru akan diterapkan terkait transfer luar negeri dan arus penyelesaian, yang diambil bersama dengan kementerian terkait. Ini akan memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan, sambil memfasilitasi inovasi yang bertanggung jawab.

Token Deposit dan Pembayaran Blockchain Berkembang

Token deposit dan pembayaran blockchain berkembang melampaui aset digital pribadi; rencana ini juga menguraikan cara mempromosikan penggunaan mata uang digital yang didukung negara. Pemerintah bertujuan untuk memperkenalkan token deposit yang terkait dengan sebagian perbendaharaan nasional pada tahun 2030. Token deposit adalah versi blockchain dari deposito bank, bukan cryptocurrency mandiri.

Otoritas berencana untuk merevisi Undang-Undang Bank Korea dan Undang-Undang Manajemen Bank Nasional dalam tahun ini, berdasarkan hasil dari program percontohan. Revisi tersebut akan secara hukum menetapkan fondasi untuk pembayaran dan penyelesaian berbasis blockchain. E-wallet juga akan disediakan untuk memfasilitasi pembayaran berbasis token untuk biaya promosi bisnis.

Baca Juga: XRP Reli 35% Dari Support $1,80 – $10 Bisa Menjadi Berikutnya