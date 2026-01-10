Ripple Menerima Izin FCA untuk Memperluas Pembayaran di Inggris

TLDR

Ripple telah menerima persetujuan untuk lisensi Electronic Money Institution (EMI) dan Pendaftaran Cryptoasset dari Financial Conduct Authority (FCA) Inggris. Persetujuan ini memungkinkan Ripple untuk memperluas platform pembayarannya di Inggris, memungkinkan institusi lokal untuk mengirim pembayaran lintas batas menggunakan aset digital. Langkah ini semakin memperkuat posisi Ripple dalam ekosistem keuangan Inggris.

Platform Pembayaran Berlisensi Ripple untuk Transaksi Lintas Batas

Ripple Payments adalah solusi end-to-end yang dirancang untuk transaksi lintas batas, mengelola aliran dana atas nama bisnis. Platform ini menghubungkan institusi Inggris dengan mitra pembayaran global Ripple, memfasilitasi pembayaran yang cepat dan andal lintas batas. Platform ini menghilangkan kebutuhan bagi bisnis untuk mengelola kompleksitas infrastruktur blockchain.

Dengan memanfaatkan platform berlisensi penuh Ripple, bisnis dapat menawarkan layanan pembayaran digital dengan cepat tanpa menanggung beban infrastruktur. Solusi ini memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi sambil menyederhanakan transaksi lintas batas untuk perusahaan. Platform pembayaran Ripple dirancang untuk transparan dan aman, memastikan bahwa transaksi aset digital memenuhi persyaratan industri.

Monica Long, Presiden di Ripple, mencatat, "Blockchain dan aset digital menjadi bagian integral dari ekonomi global." Persetujuan ini menandai langkah maju bagi ambisi Ripple untuk mengintegrasikan teknologi ini ke dalam sistem keuangan arus utama. Lingkungan regulasi Inggris mendukung upaya Ripple dalam memperluas layanannya di wilayah tersebut.

Komitmen Berkelanjutan Ripple pada Pasar Inggris

Persetujuan Ripple oleh FCA menandai langkah signifikan dalam investasi berkelanjutannya di pasar Inggris. Ripple telah mempertahankan kantor terbesarnya di luar AS di London sejak 2016, berkontribusi pada ekosistem blockchain dan teknologi keuangan lokal.

Perusahaan terus mengembangkan tenaga kerjanya di Inggris dan mendukung pengembang lokal serta startup blockchain. Ripple juga telah berkomitmen lebih dari £5 juta kepada universitas-universitas Inggris melalui University Blockchain Research Initiative (UBRI). Inisiatif ini mendorong penelitian dan pengembangan dalam ruang blockchain.

Menurut Cassie Craddock, Managing Director Inggris & Eropa di Ripple, "Mendapatkan persetujuan dari FCA memungkinkan kami untuk menyediakan infrastruktur aset digital kepada bisnis Inggris." Operasi Ripple yang berkembang sejalan dengan komitmen jangka panjang perusahaan untuk mendukung sektor jasa keuangan Inggris.

Harga XRP Turun 0,43% menjadi $2,12

Meskipun ada persetujuan, token asli Ripple tidak bereaksi positif. Pada saat penerbitan, data CoinMarketCap menunjukkan bahwa XRP diperdagangkan pada $2,12 berdasarkan data terbaru, mencerminkan penurunan 0,43% selama 24 jam terakhir. Harga berfluktuasi sepanjang hari, mencapai tertinggi $2,14 sebelum turun kembali ke $2,12.

Sumber: CoinMarketCap

Harga XRP sempat turun ke $2,11 tetapi berhasil stabil di sekitar $2,12. Volume pasar untuk XRP selama periode ini adalah $3,85 miliar, menunjukkan penurunan 18,56%. Meskipun terjadi penurunan volume, XRP mempertahankan kapitalisasi pasar sebesar $129,11 miliar, mewakili 2,99% dari volume pasarnya. Tren harga mencerminkan volatilitas moderat, dengan XRP tetap dekat dengan angka $2,12 sepanjang sesi perdagangan.

