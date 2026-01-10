BursaDEX+
Trump Menolak Grasi untuk Sam Bankman-Fried saat Hukuman 25 Tahun FTX Tetap Berlaku

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/10 02:30
Sejak akhir 2025, telah ada berbagai laporan mengenai bagaimana Trump memberikan amnesti kepada individu-individu yang telah dijatuhi hukuman penjara. Sebagian besar dari mereka yang dibebaskan pada 2025 adalah mereka yang terkait dengan cryptocurrency dan blockchain.

Misalnya, pada Januari 2025, ia mengampuni pendiri Silk Road, Ross Ulbricht; ia juga secara bersamaan mengampuni Arthur Hayes, pendiri BitMex, serta Benjamin Delo, Samuel Reed, dan lainnya yang terkait dengan exchange tersebut. Hari ini, meskipun Sam Bankman-Fried telah mengaku bersalah, Presiden Amerika Serikat telah menolak amnesti untuknya.

Lebih Banyak Detail tentang Wawancara Trump dengan New York Times

Menurut laporan wawancara yang dibagikan oleh New York Times, Presiden AS Donald Trump menyampaikan kepada para jurnalis bahwa ia tidak memiliki rencana untuk campur tangan dalam kasus kriminal Sam Bankman-Fried, mantan CEO dari exchange kripto FTX yang kini telah runtuh.

Selama wawancara, ia memperjelas bahwa hukuman penjara 25 tahun Bankman-Fried akan tetap berlaku dan ia tidak akan diberikan amnesti. Komentarnya kepada para jurnalis New York Times mengakhiri, setidaknya untuk saat ini, spekulasi yang telah berlangsung lama tentang apakah Bankman-Fried akan menerima pengampunan atau tidak mengingat betapa Trump telah menunjukkan sikap yang ramah terhadap industri kripto. Sudah lama sekali, kasus Sam Bankman-Fried telah menjadi kasus yang berkepanjangan di ruang kripto sejak ia divonis.

Baca Juga: Trump Gunakan Kekuasaan Gedung Putih untuk Memajukan Usaha Kripto Keluarga: Laporan

Selama wawancara yang sama, Trump juga menanggapi pertanyaan yang diajukan jurnalis tentang hubungan pribadi dan keluarganya dengan seluruh pasar kripto. Ia menolak semua klaim bahwa hubungan keluarganya menciptakan konflik kepentingan. Sebaliknya, ia mengakui bahwa posisi pro-kriptonya telah membantunya secara politik, dan ia juga mengatakan bahwa seiring waktu, ia menjadi lebih mendukung industri tersebut.

Sam Bankman, di sisi lain, sejak vonisnya telah berusaha meningkatkan peluangnya untuk menerima pengampunan. Ia dilaporkan menyoroti hubungannya yang 'diduga' dengan beberapa Republikan dan juga muncul dalam wawancara dengan tokoh-tokoh media konservatif, termasuk Tucker Carlson

Baca Juga: Arus Stablecoin Diproyeksikan Mencapai $56 Triliun pada 2030

