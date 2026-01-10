Binance Mencapai Volume Perdagangan $34 Triliun dan Pencapaian Regulasi di 2025

TLDR

Binance mencapai total volume perdagangan sebesar $34 triliun di semua produk pada tahun 2025.

Volume perdagangan spot perusahaan melampaui $7,1 triliun pada tahun 2025.

Rata-rata volume perdagangan harian Binance meningkat 18% secara tahunan.

Produk perdagangan on-chain Alpha 2.0 Binance melampaui $1 triliun dalam volume perdagangan kumulatif.

Platform ini menarik 17 juta pengguna ke produk Alpha 2.0 pada tahun 2025.

Binance telah merilis laporan akhir tahun untuk 2025, menguraikan pencapaian utama dan kinerja mengesankan di berbagai bidang. Perusahaan mencapai volume perdagangan rekor, memperluas jangkauan globalnya, dan memperkuat posisi regulasinya. Khususnya, Binance melampaui 300 juta pengguna terdaftar dan mengamankan otorisasi penuh di bawah kerangka regulasi Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Volume Perdagangan Rekor di Semua Produk

Pada tahun 2025, Binance melaporkan total volume perdagangan sebesar $34 triliun di semua produk. Volume perdagangan spot saja melampaui $7,1 triliun, menandai kenaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata volume perdagangan harian di seluruh platform juga meningkat 18% secara tahunan.

Perusahaan mengaitkan lonjakan ini dengan pertumbuhan konsisten di pasar spot, derivatif, dan institusional. Penawaran produk Binance yang beragam melayani basis pengguna yang luas, berkontribusi pada pertumbuhan keseluruhan. Seiring pasar berkembang, platform menunjukkan ketahanan dengan mempertahankan volume perdagangan yang tinggi bahkan di tengah kondisi pasar yang berubah.

Kinerja Binance adalah hasil langsung dari kemampuannya beradaptasi dengan tren baru dan meningkatkan pengalaman pengguna. Infrastruktur perdagangan perusahaan telah menjadi kunci dalam menangani peningkatan permintaan untuk layanan ritel dan institusional. Binance terus berinovasi dengan fitur yang meningkatkan likuiditas dan kecepatan perdagangan, mendorong ekspansi globalnya lebih lanjut.

Ekspansi Melampaui Pasar Tradisional

Upaya ekspansi perusahaan melampaui pasar spot dan derivatif tradisional. Binance memperkenalkan produk perdagangan dan penemuan on-chain Alpha 2.0, yang melampaui $1 triliun dalam volume perdagangan kumulatif pada tahun 2025. Produk ini menarik lebih dari 17 juta pengguna, menyoroti komitmen Binance untuk mendiversifikasi penawarannya.

Pergeseran Binance menuju layanan on-chain menandai langkah penting dalam evolusi industri pertukaran mata uang kripto. Dengan mengintegrasikan elemen keuangan terdesentralisasi (DeFi), Binance memposisikan dirinya di garis depan sektor perdagangan on-chain yang berkembang pesat. Kesuksesan Binance Alpha 2.0 mencontohkan pendekatan platform yang berpikiran maju dalam menangkap segmen pasar baru.

Binance terus mengembangkan jajaran produknya, mengakui permintaan yang meningkat untuk solusi terdesentralisasi. Perusahaan berfokus pada perluasan layanannya di area yang melengkapi penawaran terpusat yang ada, dengan tujuan pengalaman yang mulus di kedua ekosistem.

Posisi Regulasi yang Diperkuat

Kepatuhan regulasi tetap menjadi landasan strategi pertumbuhan Binance. Pada tahun 2025, Binance menjadi bursa mata uang kripto global pertama yang mengamankan otorisasi penuh di bawah kerangka regulasi ADGM. Pencapaian ini merupakan prestasi signifikan, karena kerangka regulasi terus diperketat di pasar global.

Komitmen Binance terhadap keamanan, kepatuhan, dan manajemen risiko telah tercermin dalam kemampuannya memenuhi tuntutan regulasi. Perusahaan telah melakukan investasi berkelanjutan dalam memperkuat infrastruktur kepatuhannya, memastikan perlindungan pengguna dan transparansi operasional. Kemampuan Binance untuk selaras dengan standar regulasi internasional telah memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri pertukaran mata uang kripto.

Otorisasi ADGM memberikan Binance kredibilitas yang lebih besar di pasar global. Seiring pengawasan regulasi meningkat, pendekatan proaktif Binance telah memungkinkan platform untuk menavigasi tantangan dengan percaya diri.

