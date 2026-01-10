Analisis Harga Dogecoin: Pola Bullish Bertabrakan Dengan Support yang Rapuh

TLDR

Harga Dogecoin menembus tren turun jangka panjang dan membentuk pola bendera bullish pada grafik harian.

Data on-chain menunjukkan dukungan tipis di bawah level saat ini, meningkatkan risiko volatilitas penurunan.

Pola Tweezer Bottom bulanan menandakan pertahanan pembeli yang kuat dan minat bullish jangka panjang.

Mempertahankan support saat ini menjaga target kenaikan $0,20 tetap aktif, sementara kegagalan berisiko penurunan cepat.

Harga Dogecoin telah memasuki fase yang menentukan secara teknis karena formasi grafik bullish berkembang bersama dengan kerentanan struktural. Aksi harga terkini mencerminkan momentum yang tumbuh pada kerangka waktu yang lebih tinggi, sementara data on-chain menyoroti area ketidakstabilan potensial. Analis kini mengamati apakah harga Dogecoin dapat mengonfirmasi kelanjutan menuju target yang lebih tinggi atau menghadapi tekanan penurunan yang baru.

Penembusan Trendline Harga DOGE Mendorong Pembentukan Pennant Bullish

Menurut Trader Tardigrade, Dogecoin telah menyelesaikan pergeseran struktural utama pada grafik harian. Harga baru-baru ini menembus di atas trendline menurun yang telah lama ada, menandai akhir dari struktur bearish sebelumnya. Setelah pergerakan ini, konsolidasi berkembang dalam bentuk pennant bullish.

SUMBER: X

Pola ini menunjukkan higher lows dan lower highs yang menyatu, menandakan volatilitas yang berkurang dan keseimbangan sementara. Yang penting, konsolidasi ini bertahan di atas resistance trendline sebelumnya, yang telah berubah menjadi support. Perilaku seperti ini biasanya mencerminkan penerimaan pasar terhadap level harga yang lebih tinggi daripada kelelahan.

Pergerakan impulsif yang mendahului pennant ini memperkuat setup. Trader Tardigrade mencatat bahwa breakout yang terkonfirmasi dapat memproyeksikan pergerakan terukur menuju wilayah $0,20. Hingga resolusi tercapai, struktur ini menunjukkan kelanjutan konstruktif daripada risiko pembalikan segera.

Data On-Chain Menunjukkan Harga Dogecoin Mendekati Support Tipis

Sementara itu, analis Ali memberikan perspektif on-chain menggunakan data UTXO Realized Price Distribution. Grafik tersebut menyoroti di mana pasokan Dogecoin terkonsentrasi di berbagai level harga historis. Kluster volume besar muncul di dekat $0,073, menonjol sebagai support bermakna berikutnya.

SUMBER: X

Antara level saat ini dan zona tersebut, volume yang direalisasikan sangat jarang. Distribusi tipis ini menunjukkan akumulasi historis yang terbatas, yang dapat memperbesar volatilitas jika tekanan jual meningkat. Pasar sering bergerak cepat melalui area seperti ini karena minat bid yang berkurang.

Analis mengatakan Dogecoin "tergantung pada seutas benang" di bawah struktur ini. Jika konsolidasi saat ini gagal, harga dapat dengan cepat mencari likuiditas yang lebih dalam. Namun, bertahan di atas node volume yang lebih tinggi dapat menstabilkan kondisi dan memperkuat formasi teknikal bullish yang berkembang di tempat lain.

Candlestick Tweezer Bulanan Menandakan Komitmen Pembeli

Selain itu, Tardigrade menyoroti formasi candlestick bulanan yang signifikan. Dogecoin telah mencetak Tweezer Bottom, ditandai dengan dua candle berturut-turut yang memiliki low yang serupa. Struktur ini menunjukkan pertahanan pembeli yang kuat pada level kritis.

Kerangka waktu menambah bobot pada sinyal tersebut. Pola bulanan cenderung mencerminkan positioning yang berkelanjutan daripada spekulasi jangka pendek. Dalam kasus ini, Dogecoin hampir memulihkan kerugian bulan sebelumnya hanya dalam delapan hari, menggarisbawahi pembelian dip yang agresif.

