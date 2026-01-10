BursaDEX+
Andreessen Horowitz (a16z) mengamankan lebih dari $15 miliar

a16z Targetkan AI dan Kripto Setelah Penggalangan Dana $15 Miliar di 2025

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 03:13
Andreessen Horowitz (a16z) mengamankan lebih dari $15 miliar melalui berbagai dana dalam putaran penggalangan dana 2025. Pengumuman tersebut mengungkapkan bahwa dana yang dikumpulkan mencakup enam sektor, termasuk infrastruktur, aplikasi, dan bio + kesehatan. 

Alokasi dana meliputi $6,75 miliar untuk pertumbuhan, masing-masing $1,7 miliar untuk aplikasi dan infrastruktur, $1,176 miliar untuk American Dynamism, $700 juta untuk bio dan kesehatan, serta $3 miliar untuk strategi lainnya.

Berapa banyak dana yang dikumpulkan a16z di 2025?

Andreessen Horowitz (a16z) mengumumkan bahwa mereka menutup apa yang digambarkan sebagai salah satu putaran penggalangan dana terbesar dalam sejarah industri modal ventura. Perusahaan ini mengumpulkan lebih dari $15 miliar di enam area investasi yang berbeda, mewakili lebih dari 18% dari semua dana yang dikumpulkan oleh perusahaan modal ventura di Amerika Serikat selama 2025.

Perusahaan ini mengumpulkan $6,75 miliar di sektor pertumbuhan, $1,7 miliar di sektor aplikasi, $1,7 miliar untuk infrastruktur, sementara American Dynamism dan Bio + Health masing-masing mengumpulkan $1,176 miliar dan $700 juta. Strategi ventura lainnya mengumpulkan total $3 miliar. 

Perusahaan ini mengidentifikasi AI dan cryptocurrency sebagai "arsitektur kunci masa depan" yang akan menerima perhatian investasi prioritas. a16z juga berencana menerapkan investasi di berbagai sektor, termasuk biologi, kesehatan, pertahanan, keamanan publik, pendidikan, dan hiburan.

a16z telah menjadi salah satu investor ventura paling aktif di AI dan kripto selama beberapa tahun terakhir. Investasi kripto perusahaan ini telah mencakup protokol keuangan terdesentralisasi, infrastruktur blockchain, dan aplikasi Web3.

Dana American Dynamism, yang menerima $1,176 miliar, secara khusus menargetkan perusahaan yang bekerja di bidang keamanan nasional, keamanan publik, dan teknologi pemerintahan. 

Alokasi Bio + Health sebesar $700 juta akan digunakan untuk investasi berkelanjutan a16z dalam perusahaan bioteknologi, pengembangan obat, dan teknologi perawatan kesehatan. Perusahaan ini sebelumnya telah mendukung perusahaan biologi komputasi, platform kesehatan digital, dan pengembang terapeutik.

Bagaimana kinerja pasar modal ventura?

Industri modal ventura mencatatkan rekor dalam penggalangan dana dan penyaluran di tahun 2021 dan 2022, tetapi mengalami penurunan aktivitas transaksi, valuasi yang lebih rendah, dan perilaku investor yang selektif di tahun 2023 dan 2024. 

Namun, OpenAI terus menarik investasi besar dan menutup putaran pendanaan sebesar $6,6 miliar pada Oktober 2024.

Sejak saat itu, perusahaan mapan seperti a16z, Sequoia Capital, dan Benchmark telah berhasil mengumpulkan dana besar, sementara perusahaan ventura yang lebih kecil dan lebih baru menghadapi lingkungan penggalangan dana yang lebih menantang.

Modal ventura global mencapai $512 miliar dalam nilai transaksi di 2025, hampir menyamai rekor tertinggi 2022. Perusahaan AI menyumbang lebih dari setengah total nilai transaksi dan hampir sepertiga dari semua transaksi ventura yang selesai di seluruh dunia.

Pengumuman a16z menekankan kepemimpinan teknologi Amerika dan persaingannya dengan China. Ini mengungkapkan kekhawatiran yang dibagikan oleh pembuat kebijakan dan pemimpin teknologi lainnya tentang mempertahankan keunggulan AS dalam teknologi kritis.

Perusahaan tersebut mengatakan akan menggunakan dana tersebut untuk "berinvestasi pada pengusaha terbaik dan paling cerdas dan membantu mereka membangun perusahaan generasional."

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/a16z-targets-ai-crypto-15b-fundraising-2025/

