Kripto Berikutnya yang Akan 20x? Whale Mengakumulasi Altcoin Baru Ini Menjelang Peluncuran Protokol

Kemenangan terbesar dalam kripto cenderung tidak terlihat. Posisi dimulai di bawah permukaan jauh sebelum grafik harga menjadi vertikal. Menurut komentator pasar, ini adalah tahap di mana modal sabar mengalir pada awalnya. Kemudian perhatian cenderung mengikuti. Saat ini, ada satu cryptocurrency baru yang berada di ambang transisi besar, inilah yang dispekulasikan industri. Infrastruktur hampir selesai, utilisasi sudah dekat dan akumulasi tampaknya meningkat dalam antisipasi periode peluncuran besar.

Apa yang Sedang Dibangun oleh Mutuum Finance (MUTM)

Mutuum Finance berorientasi pada peminjaman dan pinjaman terdesentralisasi. Tujuannya sederhana. Mengembangkan kerangka kerja di mana pengguna akan mendapatkan hasil dengan menyediakan aset dan meminjam dana melalui posisi overcollateralized.

Dua model jaringan digunakan oleh protokol. Di pasar peer to contract, pengguna menyetor aset ke dalam pool umum dan menerima mtTokens. MtTokens ini meningkat nilainya dengan bunga yang diperoleh dari mereka.

Sebagai ilustrasi, pengguna yang menyetor ETH senilai $1.000 ke dalam pool yang menghasilkan 6% APY akan melihat nilai yang terkait dengan mtTokens mereka tumbuh secara otomatis dari waktu ke waktu, tanpa klaim manual yang diperlukan. Peminjam juga dapat memanfaatkan pool yang sama ini dengan memposting jaminan dan menarik likuiditas pada batas loan-to-value yang ditentukan.

Pasar peminjaman peer-to-peer (P2P) memungkinkan pengguna meminjamkan dan meminjam langsung satu sama lain. Pemberi pinjaman berkomitmen aset untuk kesepakatan individu, sementara peminjam harus memberikan jaminan untuk mengamankan pinjaman. Ukuran pinjaman dibatasi berdasarkan nilai jaminan tersebut dan tingkat LTV yang disepakati, dengan aturan likuidasi berlaku jika posisi menjadi undercollateralized.

Jika jaminan turun terlalu banyak nilainya, sistem memicu likuidasi. Selama likuidasi, sebagian dari utang peminjam dilunasi dengan menjual jaminan dengan diskon kepada likuidator pihak ketiga. Proses ini membantu menjaga sistem tetap solvable dan memastikan selalu ada cukup likuiditas untuk pemberi pinjaman.

Dalam pernyataan resmi X, Mutuum Finance sedang mempersiapkan peluncuran Protokol V1 dari protokol peminjaman dan pinjaman. Ini akan diterapkan ke testnet Sepolia pada Q1 2026. Elemen utamanya terdiri dari pool likuiditas, mtTokens, debt tokens, dan bot likuidator. Aset awal adalah ETH dan USDT. Pada tahap inilah konstruksi menjadi subjek penggunaan. Keamanan telah dibahas. Protokol V1 diaudit secara independen oleh Halborn Security. Langkah ini akan menghilangkan risiko eksekusi karena platform akan mendekati pengujian langsung.

Sinyal Arus Masuk Modal dan Pemegang

Mutuum Finance telah membawa jumlah modal yang besar. Ini telah didanai dengan total sekitar $19,6 juta dan lebih dari 18.800 investor individu. Angka-angka ini penting karena menunjukkan bahwa ada keterlibatan luas dan bukan minat individu.

Harga pasar pertama token adalah $0,01. Sekarang dihargai sekitar $0,04. Itu adalah peningkatan 300% dari level awal. Menurut komentator pasar, langkah seperti itu cukup umum sebelum membuat proyek menjadi mencolok. Peserta awal lebih cenderung memposisikan di periode yang lebih tenang dibandingkan mengejar momentum.

Bagi sebagian besar pengamat harga kripto saat ini, aksi harga seperti itu menunjukkan sesuatu. Pertumbuhan tidak terjadi setelah siklus hype, tetapi pada saat yang sama dengan pengembangan. Itu biasanya menggeser analisis risiko dan upside oleh analis.

Di sinilah juga minat whale cenderung aktif. Pemegang yang lebih besar sering fokus lebih sedikit pada ayunan jangka pendek dan lebih pada struktur hasil jangka panjang. Dalam kasus Mutuum Finance, peluncuran protokol yang akan datang, peminjaman stablecoin, dan mekanik token yang didorong pendapatan menciptakan kondisi yang dapat mendukung horizon yang lebih panjang.

Whale lebih suka pengaturan di mana penggunaan dapat menghasilkan permintaan berkelanjutan daripada lonjakan perhatian sekali saja. Dalam konteks itu, komentator menyarankan whale mengakumulasi MUTM selama tahap presale akhir untuk mendapatkan eksposur sebelum volume peminjaman dan penangkapan biaya dimulai, karena peristiwa tersebut dapat membentuk kembali potensi upside selama jangka waktu multi-kuartal.

Keamanan dan Rencana Stablecoin

Hambatan terakhir bagi pengguna serius biasanya adalah keamanan. Lapisan ini telah langsung dicakup dalam Mutuum Finance. Selain audit Halborn Security, proyek ini diberi peringkat 90/100 pemindaian token CertiK dan memiliki bug bounty sebesar $50 ribu untuk mengungkapkan kerentanan kode.

Ini adalah tindakan yang berfungsi sebagai perlindungan downside. Audit dan bug bounty adalah spekulasi dalam industri yang memerlukan peningkatan modal. Tanpa mereka, sejumlah besar investor menunggu.

Stablecoin juga penting dalam desain protokol. Salah satu aset yang didukung awalnya adalah USDT. Peminjaman stablecoin memungkinkan penurunan eksposur volatilitas dan memfasilitasi perilaku peminjaman yang dapat diprediksi. Ini sangat signifikan di saat-saat ketika investor bertanya mengapa kripto jatuh hari ini atau saat pasar bergerak lateral.

Melihat ke Depan

Token berada di Tahap 7 yang merupakan tahap distribusi akhir dan memposisikan MUTM di $0,04. Dengan kemajuan dalam tahapan, sisa pasokan menjadi lebih kecil.

Menurut komentator pasar, ini biasanya terjadi ketika alokasi yang lebih tinggi diwakili. Baru-baru ini, alokasi whale yang berjumlah sekitar 100 ribu terdaftar dalam kerangka waktu terbatas. Meskipun orang tidak memamerkan dompet mereka di depan orang lain, jenis pergerakan ini adalah indikator biasa dari peningkatan kepercayaan sebelum tanda yang signifikan.

Campuran ini, bagi sebagian besar analis, menyebabkan urgensi. Infrastruktur hampir siap. Lapisan keamanan telah ada. Pasokan semakin ketat. Investor yang lebih besar menempatkan posisi menjelang visibilitas.

Timing lebih penting daripada kebisingan ketika datang untuk bertanya kripto apa yang harus dibeli sekarang karena ada upside asimetris. Mutuum Finance telah menunjukkan pertumbuhan sistematis tetapi masih diperdagangkan di bawah harga $0,05. Valuasi belum dapat menyesuaikan karena risiko telah turun.

