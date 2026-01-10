BursaDEX+
Pump.fun mengumumkan program berbagi biaya kreator

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 04:22
Pump.fun mengumumkan cara baru untuk mendistribusikan ulang biaya kreator. Versi baru pembagian biaya dinamis telah tiba, diumumkan oleh co-founder platform, Alon Cohen. 

Pump.fun akan memperbarui distribusi biaya kreatornya, diumumkan oleh co-founder platform, Alon Cohen. Perubahan ini tiba tepat saat Pump.fun memulihkan sebagian aktivitasnya dengan peluncuran baru dan perdagangan terdesentralisasi. 

Pump.fun mengumumkan biaya kreator dapat dibagikan hingga 10 dompet, untuk memberikan insentif kepada tim yang terlibat. 

Evolusi pasti dari biaya dan insentif akan menjadi lebih jelas di masa depan. Lebih banyak perubahan akan segera datang, untuk mendorong pembuatan aset berkualitas. Pendiri proyek mengumumkan perubahan yang akan datang setelah berbulan-bulan hampir tidak ada postingan, di mana pembuatan token dan perdagangan di pasar melambat. Seperti yang dilaporkan Cryptopolitan sebelumnya, pengenalan biaya kreator menghasilkan keuntungan signifikan bagi gelombang pertama streamer. 

Peningkatan ini tiba saat aktivitas Pump.fun tumbuh lagi. Platform ini bertujuan untuk mendorong perdagangan, yang menjadi sumber utama biaya, daripada pencetakan token baru yang konstan, untuk menghasilkan dan mendukung proyek yang lebih berkelanjutan.

Pump.fun untuk mendorong perdagangan

Hadiah kreator adalah salah satu insentif utama untuk mempertahankan laju peluncuran token baru. Namun, Cohen mencatat insentif tersebut menghasilkan perilaku berisiko rendah dalam pembuatan token, sambil meningkatkan risiko bagi trader. 

'Biaya kreator mungkin telah memiringkan insentif bagi pengguna untuk terlibat dalam aktivitas berisiko rendah (pembuatan koin) alih-alih aktivitas berisiko tinggi (perdagangan), yang berbahaya, karena trader adalah jantung dari platform,' pernyataan Cohen dalam postingan X.

Dia menambahkan bahwa insentif harus memiliki utilitas yang lebih baik untuk platform. Biaya kreator digunakan untuk menarik orang-orang berprofil tinggi dari ruang kripto, termasuk White Whale dan lainnya, tambahnya. Namun, pengguna sering kali harus mengambil alih koin untuk menjaga mereka tetap hidup. 

Menurut Cohen, biaya kreator adalah ide yang bagus untuk token proyek dengan komitmen untuk keberadaan jangka panjang. Untuk jenis token lainnya, biaya kreator bukan ide yang bagus, katanya. Pump.fun akan lebih fokus pada trader untuk pengalaman yang lebih ramah pengguna dan adil ketika perubahan biaya kreator akhirnya diumumkan. 

Biaya kreator Pump.fun dilihat sebagai cara untuk mengeksploitasi trader. Biaya menurun setelah proyek mencapai valuasi yang lebih tinggi, membuat beberapa kreator koin meninggalkan meme mereka dan membuat yang baru. 

Untuk saat ini, aplikasi seluler Pump.fun akan menawarkan pendekatan yang lebih adil untuk mendistribusikan biaya ke sepuluh alamat. Setelah pengambilalihan komunitas, pemilik koin baru juga dapat menghentikan atau mendistribusikan ulang biaya dengan cara lain. 

Setelah pembaruan, penerima biaya yang memenuhi syarat harus mengklaim hadiah untuk menerimanya. Sebelumnya, tim bergantung pada airdrop dan memiliki masalah potensial dengan dompet yang tidak terverifikasi. Selain itu, Biaya Dinamis dapat meningkatkan potensi pendapatan kreator. 

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/pump-fun-announces-creator-fee-sharing-program/

